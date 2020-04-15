熱水器是每一個人家裡都不能少的，那麼熱水器哪個廠牌好呢？這次我選擇了 Famiclean 全家安數位熱水器 FH-1600L，我想很多人可能對這品牌不熟悉，不過他的網路評價相當不錯，甚至有非常多人的推薦！全家安數位恆溫熱水器目前是台灣最後一家不使用大陸主機板零件的熱水器品牌，也拿到 MIT 微笑標章與台灣精品獎，在主要核心上是與德國 Bosch 家電品牌採用相同處理器，獨家倍流技術偵測環境水壓、瓦斯流量，自動調節水溫等等，不懂熱水器沒有關係，至少規格是相當不錯的，本篇文章就與大家分享一下囉！

相信大家都曾經有在外租屋的經驗，房東的心態大多是東西能用就好，熱水器就是其中一個家電，像我就遇過熱水很難調整的狀況，要馬就是不夠熱，調整後又太燙，那個中間值永遠無法拿捏準確，洗澡時就在陽台和浴室間進進出出，當然還會有洗澡洗到一半沒瓦斯的狀況，這都是過往的租屋經驗談，難道就不能好好洗個澡嗎？自己的房子熱水器自己選擇，至少我需要有數字的恆溫熱水器，可以自己把溫度控制到恰到好處。

這次我在家裡安裝熱水器的位置剛好卡在一個角落裡，會有全家安專業技師團隊來協助安裝，自己先準備的就是瓦斯要牽好，不然沒瓦斯怎麼安裝呢？在施工過程中也有跟師傅聊聊天，其實那位師傅也曾幫其他廠牌安裝過熱水器，以他自己累積的心得來看，他是非常推薦 Famiclean 全家安數位熱水器，反而對常見的大廠牌就些獨特見解，基本上應該是和我說了一些耐用度的問題，還有一些常見的維修狀況等等，總之依照他自己的經驗來看，我的選擇是正確的！

在安裝上其實有一些小細節，像是瓦斯管就使用有認證過的瓦斯管線，然後管線的長度也會幫忙裁減到恰到好處，師傅在安裝上也是挺用心的！

先來看看基本安裝好的樣子，熱水器上方的排氣管只有這麼短，其實我這裡一樓陽台是戶外型的，整個落地大面積的空間，所以若是照一般選擇熱水器來說，是不用安裝到強制排氣的機種，頂多頂多就是傳統的熱水器加防風款，那為什麼大多熱水器都是需要強制排氣的呢？其實這是有消防法規規定的，因為現在住宅密度變高，甚至有些人會陽台外推增加室內空間，或是陽台加窗來避免空汙與防盜等等，只要是密閉或是不通風的空間，都需要強制排氣來避免掉一氧化碳中毒的嚴重問題。

但是大多熱水器基本安裝都沒有延長管線，所以這些都是自費項目，也不曾看過哪家買熱水器有贈送裝好裝滿的強制排氣，因此大家購買熱水器時，可能也得再準備 2000 元內的其他安裝費用唷！

那麼若是你的陽台很通風，那就不用強制排氣了嗎？其實也並非如此，之前我台北家裡安裝熱水器的時候，師傅們指了我家的天花板，因為以前沒有強制排氣的關係，一氧化碳也會逐漸腐蝕天花板的，大家可以看看上圖來比較，有腐蝕的是有裝熱水器的地方，沒有腐蝕的就是陽台另外一邊，就因為我知道這一點的關係，所以這次我還是安裝了強制排氣，畢竟還是希望可以保持天花板原本的樣貌，的確也會比較好看。

這次我所使用的耗材加上排氣管，總共又花了 1500 元的費用，最終的樣貌如上圖，感覺有跟管子凸出來還是比較霸氣一點，而管子與管子連接處還是有被貼起來，避免排氣的一氧化碳外漏了！

這是不鏽鋼材質的排氣管，角度上要有一點點微微的往下，這是要避免當下雨的時候，水會往裡面流進去，因此大家在看師傅安裝時也可以特別留意一下，而且這個特殊造型還有防止風倒灌的設計，簡單來說也可以避免排出的一氧化碳又被風吹回來，並不是所有強制排氣的管子都有這樣的設計唷！

接著來跟大家分享選擇 Famiclean 全家安數位熱水器 FH-1600L 的幾大關鍵，第一點就是向 Bosch 家電品牌看齊，和 Bosch 採用相同的處理器，會偵測水壓以及瓦斯量，以及所調節的溫度，自動調配出所設定的水溫，讓水溫不會忽冷忽熱，在軟體與硬體的雙重防護之下，也可以避免過熱、超壓與空燒的狀況發生。選擇熱水器就是核心最重要，要能夠很精準的控制水量跟溫度，這樣洗澡起來才會舒適啊！

這台熱水器的節能等級為 2，其實我有實測熱水器待機與運作時的瓦數，當待機時只有 1.16W，水溫設定 45 度時 29.42W，水溫到 55 度以上時 34.62W，坦白說這樣的耗電量比一台電腦螢幕都還要少！而且他還內建有專利水流傳感技術，代表他會偵測來源的水溫是多少，譬如說有些家庭的水是來自曝曬在太陽下的水塔，夏天曝曬後水溫其實就很高了，若是一般熱水器還是會啟動燃燒，這樣不只是浪費瓦斯，更是浪費電。而水流傳感技術的號處就是，若是進水溫度已經超過設定溫度，那麼就不會啟動，這樣就可以達到節能的效果唷！

調整溫度的方式非常簡單，非常簡單的操作面板，透過上下就可以調整想要的溫度，相比傳統轉盤式的調節水溫，這個真的是清楚明白許多，其實我當初要選擇熱水器的時候，想說反正我的熱水器是在陽台戶外，不管是哪個品牌都是要我選擇傳統型的熱水器，那麼就不會有這種數位面板，我只能說溫度能這樣設定感覺很先進就是了！

那麼最後來實測一下水溫部分，基本上水溫會受到管線長度影響，基本上我們人體的感測也不會如此精準，譬如說我的水溫設定 45 度，難道我洗澡時可以精準知道是不是 45 度嗎？如果家裡有幼兒的話，洗澡溫度是可以這樣控制的，只是第一次可能也要先拿溫度計測試看看，水溫跟管線長度也是有相關的。譬如說我家裡廚房是離熱水器最近的，我熱水器設定 45 度，實際量測大概在 47 度。

到最遠的浴室時，我熱水放了許久許久，水溫大概就是在 41 度左右，雖然無法到 45 度那麼精準，不過這時候可以再去熱水器調節一下，調節到自己覺得最舒適的水溫。大家在家裡使用熱水器，若在不調整溫度的情況下，會發現夏天水溫太燙了、冬天水溫好像太冷，那是因為一般熱水器不會具備偵測來源水溫的能力，而 Famiclean 全家安數位熱水器的專利水流傳感技術優勢就在這裡，冬天的來源水溫肯定比較低，他就是會幫你燒到你設定好的溫度，夏天來源水溫高，搞不好還節能只要稍一點點，所以初次使用時只要調節到自己覺得合適的洗澡水溫，那麼可能一整年都不用再去調整熱水器的溫度，洗澡時當然也不擔心忽冷忽熱，能好好洗澡是件享受的事情。

最後整理一下 Famiclean 全家安數位熱水器 FH-1600L 的推薦原因，基本上使用到現在是頗不錯的，每天最開心的事情就是舒舒服服洗熱水澡囉！



MIT 微笑標章、台灣精品獎

與德國 Bosch 家電品牌相同處理器

熱水器數位恆溫節能

專利水流傳感技術

熱水器首創三年保固

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