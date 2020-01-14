現代小編快要分身乏術，要顧 FB、YouTube、LINE、Instagram 等...，今天同樣身為小編的我，要來跟大家分享一款 Instagram 漲粉神器 GetInsta，可以協助你免費增加 IG 粉絲、免費增加 IG 讚數，而且是增加真粉絲，概念上有點像是互粉互讚，讓小編帶著你來看看，實際上是如何運作的吧？

GetInsta 功能快速看

100% 安全、簡單無病毒

Android 手機完美相容

完全免費、無限制

無須輸入 IG 密碼、無風險

100% 真人、高品質讚數與粉絲

快速漲粉、快速見效

支援全球 16 種語言

步驟一：下載及安裝 GetInsta

可以點擊下方連結註冊並下載 APP。

下載：http://www.easygetinsta.com/s/LTEz

完成註冊並安裝之後，就會立即獲得 1000 代幣囉，這些代幣可以用來購買 IG 粉絲及讚數。

步驟二：註冊 GerInsta 帳號並登入

下載完 APP 後，如果你還沒註冊 GenInsta 會員的話，開啟 APP 後輸入姓名、Email、密碼快速註冊，若你已經在官網上註冊好後，就可以直接登入啦。

步驟三：綁定 IG 帳號

登入後輸入自己的 Instagram 使用者名稱來綁定 GetInsta 及 IG 帳號。

步驟四：開始獲得真人免費粉絲

選擇要獲得 IG 粉絲與讚數的帳號，按下 Get Followers 就完成囉。

步驟五：如何獲得免費粉絲、讚數？

代幣用完後，取得也是免費的，方法是點擊 Get Coins，來追蹤別人的 IG、幫別人貼文按讚，跟著操作指示就可以得到對應的代幣，若不想追蹤到怪怪的帳號，也可以按下 Skip 來略過。

可以從 Task List 來查看追蹤的任務清單、按讚任務清單，這裡可以看到誰按了讚、誰追蹤以及執行成效 ~ 簡單來說 GetInsta 就是一個工具，提供一個平台、建立制度，讓大家可以在這個平台上面獲得免費 Instagram 按數、按讚數。

傳送門：GetInsta