日本租車駕照

要到日本自駕遊，只要台灣駕照的翻譯本就可以租車，不過你知道駕照譯本不需要請假到監理站也可以申請嗎？今天小編要來跟大家分享這個便利的方式，準備好讀卡機、自然人憑證 or 健保卡，就可以線上申請「駕照日文譯本」，完全不需要出門，監理站就會以郵寄的方式寄給我們囉！未來要前往日本自駕遊，趕快把這招學起來吧~

日本駕照譯本線上申請

首先是到監理站首頁加入會員，加入會員的過程中，需要身分驗證，因此需要用到讀卡機 + 自然人憑證 or 健保卡 ( 雖然還有工商憑證，但前兩項大家比較常用囉 )，準備好之後點擊開始註冊，依據上方指示的 4 步驟，就可以完成加入會員的程序。

駕照譯本申請

完成會員註冊後，自然人憑證和讀卡機就用不到啦，這時候回到監理服務網的頁面中，上方的「駕駛人」展開，點擊「申辦日文譯本」。

日本租車駕照

線上申請駕照日文譯本費用跟你去現場申辦同樣為 100 元，但是會多出一筆郵寄費用 28 元，這個必須先跟大家說清楚 ~ 接著跟著下方的步驟，點擊申請譯本就可以啦。

日本駕照譯本線上申請

第二步驟確認日文譯本資訊，都沒問題的話，點擊確認資料無誤。

監理站線上申請駕照譯本

最後付款可選擇信用卡或金融活期帳戶，按下確定金融帳號資訊，就完成線上申請啦！最近有要到日本自駕旅行的人，趕快學起來囉～

監理服務網：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-drv/driver/jpApply

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訪客留言

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