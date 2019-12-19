你知道手機、電腦螢幕刷新率多少嗎？購買電腦螢幕時，會看到 144Hz、120Hz 代表的是什麼意思呢？今天小編要跟大家分享這個「TestUFO」網站，能夠測試你的螢幕刷新率，打開網站後不需要做任何動作，就會自動檢測螢幕刷新率，若你對自己的螢幕不是很了解，那就來測試看看螢幕刷新率是多少吧！

△ 先來簡單聊一下刷新率，60Hz 的螢幕與 120Hz 的螢幕有什麼差別呢？顧名思義就是螢幕的刷新頻率，60Hz 代表螢幕每秒中可以刷新 60 次畫面，頻率越高所看到的畫面效果會越好。若你是重視遊戲體驗的玩家，刷新率越高，畫面會越細膩，晃動感也會越低，就越能體會到遊戲畫面的細節。

△ 打開 TestUFO 首頁後，可以看到有數台飛碟，在畫面上不斷的往右移動。我們可以自己選擇飛碟的數量，透過查看不同刷新率對視覺的影響，就可以明顯感受到不同。

△ 上方的下拉式選單也能夠設定每秒像素數量，像素越高，飛碟移動的速度就會越快。

△ 都調整好之後，其實不需要按下任何按鍵，就會自動開始測試你的螢幕刷新率，飛碟畫面下方會有測試結果，這個結果是 60Hz，小編測試下來，不管是小編的電腦螢幕或是手機螢幕，刷新率都是 60Hz，下次如果去逛螢幕、手機的時候，可以試試看 120Hz、144Hz 甚至更高刷新率的螢幕，看起來有什麼不同吧！現在你可以測試一下，手機、電腦螢幕刷新率是多少，了解一下每天都在看的螢幕也不過分吧 XD

TestUFO：https://testufo.com/