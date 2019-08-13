Samsung 三星於今日（8/13）正式宣佈最新旗艦手機 Galaxy Note 10、Galaxy Note 10＋將在 8/23 於台灣上市，共通點為均搭載 SM8150：7nm 64-bit 高通八核心處理器，螢幕分別為 6.3 吋及 6.8 吋 AMOLED Ｏ 極限全螢幕，鏡頭分別搭載三鏡頭及四鏡頭，電池容量分別為 3500mAh、4,300mAh。Galaxy Note 10 在台灣上市版本為 8GB + 256GB，售價新台幣 31,900 元 ; Galaxy Note 10＋在台灣上市版本為 12GB + 256GB / 512GB，售價新台幣 36,900、39,900 元。動手玩可以看：Samsung Galaxy Note 10 系列動手玩，S Pen 及影片體驗升級

在台上市顏色、容量

△ Samsung Galaxy Note 10 系列在台上市顏色，幫大家整理在下面囉：

Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 512GB )：星環藍

Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 256GB )：星環藍、星環銀、星環白、星環黑

Galaxy Note 10 ( 8GB+ 256GB )：星環銀、星環白

售價及上市資訊

Galaxy Note 10 系列將於 8/23 在台上市，售價如下：

Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 512GB )：新台幣 39,900 元

Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 256GB )：新台幣 36,900 元

Galaxy Note 10 ( 8GB+ 256GB )：新台幣 31,900 元

預購資訊

預購時間：8/15 12:00～8/21 23:59

預購辦法：

地點 優惠 價值 三星體驗館/三星智慧館 舊換新折抵 最高 32,000 指定原廠配件購物金 2,000 上網登錄送 JBL 真無線藍牙耳機 4,990 無限閃充充電座 2,590 45W 快充旅充組

( 購買 Galaxy Note10+ 登陸加碼送 ) 1,590 免費延長保固一年 螢幕意外損失補償及指定銀行優惠 三星商城 上網登錄送 JBL 真無線藍牙耳機 4,990 無限閃充充電座 2,590 45W 快充旅充組

( 購買 Galaxy Note10+ 登陸加碼送 ) 1,590 舊換新折抵 最高 32,000 8/15 前完成結帳，限量加碼送「無限閃充充電座-雙座充」 3,190 獨家一年期行動裝置保險（需登錄） 免費延長保固一年 三星商城專屬銀行優惠

（預購取貨）排隊禮

時間：均為 8/23 取貨

預購取貨地點 優惠 價值 三星微風南山旗艦館 郵政禮券 (排隊前 600 名) 4,000 三星體驗館台北三創門市 郵政禮券 (排隊前 200 名) 2,000 指定三星體驗館或三星快閃門市 指定禮券 (排隊前 100 名) 2,000 三星智慧館 郵政禮券 (排隊前 50 名) 2,000

開賣禮

非預購之消費者，8 月 23 日開賣起至 10 月 31 日止，全通路購買 Note10 系列手機並上網登錄，均送開賣禮 無限閃充充電座 (價值 2,590 元)，購買 Note10+ 加碼再送 45W 快充旅充組（建議售價 1,590 元）。此外於指定通路 ( 三星體驗館、三星智慧館 ) 購買 Note10 及 Note10+ 加碼送：指定舊換新最高折抵 32000 元、指定配件購物金 2000 元、想免費延長保固一年、螢幕意外損失補償以及指定銀行優惠。

銀行優惠、信用卡回饋金

活動時間：8/15~10/31 止

活動內容：於指定三星體驗館、三星智慧館刷指定銀行信用卡、使用零卡分期 App 購買，即享 12 期零利率。滿登錄再享回饋。

優惠方式 優惠銀行 優惠內容 刷卡分期零利率 中國信託、遠東商銀、星展銀行、花旗銀行、富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行 刷卡享 3/6/12 期零利率 零卡分期 中租零卡分期 無信用卡享 12 期零利率 滿額登陸回饋 遠東商銀、星展銀行、花旗銀行 單筆分期滿 30,000 回饋 $600 中國信託、富邦銀行 單筆分期滿 20,000 回饋 $400

三星 Note 10 舊機折價表

更多機型可至三星官網：舊機換新機活動網頁查詢

手機型號 A 級價 B 級價 iPhone X 256GB 13,300 3,300 iPhone X 64GB 11,300 3,000 iPhone 8+ 256GB 10,600 3,000 iPhone 8+ 64GB 8,600 3,000 iPhone 8 256GB 8,300 2,300 Galaxy S9+ 6,300 2,000 iPhone 8 64GB 6,900 2,200 Galaxy Note 8 6,000 1,800 iPhone 7+ 256GB 5,900 2,000 Galaxy S9 5,000 1,500 iPhone 7+ 128GB 5,000 1,600 Galaxy S8+ 4,200 1,200 iPhone 7+ 32GB 4,200 1,500 iPhone 7 256GB 5,900 2,000

△ Galaxy Note 10+ 直式排列 3 鏡頭旁，還有 ToF 景深鏡頭，而 Galaxy Note 10 無具備景深鏡頭。

△ Galaxy Note 10 搭載 6.3 吋 FHD+Ｏ極限 Dynamic AMOLED 螢幕、Galaxy Note 10+ 則搭載 6.8 吋 Quad HD+ Dynamic AMOLED 螢幕。

△ 底部最大改變是取消了 3.5mm 耳機孔。

△ Note 10 系列各式配件牆

https://2019-galaxy-note10-preorder.twsamsungcampaign.com/rule_how.aspx