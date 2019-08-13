Galaxy Note 10 系列 8/23 正式在台上市，售價新台幣 31,900 元起

2019-08-13 13:46:06 9M87

Galaxy Note 10 台灣售價

Samsung 三星於今日（8/13）正式宣佈最新旗艦手機 Galaxy Note 10、Galaxy Note 10＋將在 8/23 於台灣上市，共通點為均搭載 SM8150：7nm 64-bit 高通八核心處理器，螢幕分別為 6.3 吋及 6.8 吋 AMOLED Ｏ 極限全螢幕，鏡頭分別搭載三鏡頭及四鏡頭，電池容量分別為 3500mAh、4,300mAh。Galaxy Note 10 在台灣上市版本為 8GB + 256GB，售價新台幣 31,900 元 ; Galaxy Note 10＋在台灣上市版本為 12GB + 256GB / 512GB，售價新台幣 36,900、39,900 元。動手玩可以看：Samsung Galaxy Note 10 系列動手玩，S Pen 及影片體驗升級

在台上市顏色、容量

Galaxy Note 10台灣售價

△ Samsung Galaxy Note 10 系列在台上市顏色，幫大家整理在下面囉：

Galaxy Note  10+ ( 12GB+ 512GB )：星環藍
Galaxy Note  10+ ( 12GB+ 256GB )：星環藍、星環銀、星環白、星環黑
Galaxy Note  10 ( 8GB+ 256GB )：星環銀、星環白

售價及上市資訊

Galaxy Note 10 台灣售價

Galaxy Note 10 系列將於 8/23 在台上市，售價如下：

Galaxy Note  10+ ( 12GB+ 512GB )：新台幣 39,900 元
Galaxy Note  10+ ( 12GB+ 256GB )：新台幣 36,900 元
Galaxy Note  10 ( 8GB+ 256GB )：新台幣 31,900 元

預購資訊

Galaxy Note 10 台灣售價

預購時間：8/15 12:00～8/21 23:59
預購辦法：

地點 優惠 價值
三星體驗館/三星智慧館 舊換新折抵 最高 32,000
指定原廠配件購物金 2,000
上網登錄送 JBL 真無線藍牙耳機 4,990
無限閃充充電座 2,590
45W 快充旅充組
( 購買 Galaxy Note10+ 登陸加碼送 )		 1,590
免費延長保固一年  
螢幕意外損失補償及指定銀行優惠  
三星商城 上網登錄送 JBL 真無線藍牙耳機 4,990
無限閃充充電座 2,590
45W 快充旅充組
( 購買 Galaxy Note10+ 登陸加碼送 )		 1,590
舊換新折抵 最高 32,000
8/15 前完成結帳，限量加碼送「無限閃充充電座-雙座充」 3,190
獨家一年期行動裝置保險（需登錄）  
免費延長保固一年  
三星商城專屬銀行優惠  

Galaxy Note 10台灣售價

（預購取貨）排隊禮

Galaxy Note 10 台灣售價

時間：均為 8/23 取貨

預購取貨地點 優惠 價值
三星微風南山旗艦館 郵政禮券 (排隊前 600 名) 4,000
三星體驗館台北三創門市 郵政禮券 (排隊前 200 名) 2,000
指定三星體驗館或三星快閃門市 指定禮券 (排隊前 100 名) 2,000
三星智慧館 郵政禮券 (排隊前 50 名) 2,000

開賣禮

Galaxy Note 10 台灣售價

非預購之消費者，8 月 23 日開賣起至 10 月 31 日止，全通路購買 Note10 系列手機並上網登錄，均送開賣禮 無限閃充充電座 (價值 2,590 元)，購買 Note10+ 加碼再送 45W 快充旅充組（建議售價 1,590 元）。此外於指定通路 ( 三星體驗館、三星智慧館 ) 購買 Note10 及 Note10+ 加碼送：指定舊換新最高折抵 32000 元、指定配件購物金 2000 元、想免費延長保固一年、螢幕意外損失補償以及指定銀行優惠。

銀行優惠、信用卡回饋金

活動時間：8/15~10/31 止
活動內容：於指定三星體驗館、三星智慧館刷指定銀行信用卡、使用零卡分期 App 購買，即享 12 期零利率。滿登錄再享回饋。

優惠方式 優惠銀行 優惠內容
刷卡分期零利率 中國信託、遠東商銀、星展銀行、花旗銀行、富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行 刷卡享 3/6/12 期零利率
零卡分期 中租零卡分期 無信用卡享 12 期零利率
滿額登陸回饋 遠東商銀、星展銀行、花旗銀行 單筆分期滿 30,000 回饋 $600
中國信託、富邦銀行 單筆分期滿 20,000 回饋 $400

三星 Note 10 舊機折價表

Galaxy Note 10台灣售價

更多機型可至三星官網：舊機換新機活動網頁查詢

手機型號 A 級價 B 級價
iPhone X 256GB 13,300 3,300
iPhone X 64GB 11,300 3,000
iPhone 8+ 256GB 10,600 3,000
iPhone 8+ 64GB 8,600 3,000
iPhone 8 256GB 8,300 2,300
Galaxy S9+ 6,300 2,000
iPhone 8 64GB 6,900 2,200
Galaxy Note 8 6,000 1,800
iPhone 7+ 256GB 5,900 2,000
Galaxy S9 5,000 1,500
iPhone 7+ 128GB 5,000 1,600
Galaxy S8+ 4,200 1,200
iPhone 7+ 32GB 4,200 1,500
iPhone 7 256GB 5,900 2,000

Galaxy Note 10台灣售價

△ Galaxy Note 10+ 直式排列 3 鏡頭旁，還有 ToF 景深鏡頭，而 Galaxy Note 10 無具備景深鏡頭。

Galaxy Note 10台灣售價

△ Galaxy Note 10 搭載 6.3 吋 FHD+Ｏ極限 Dynamic AMOLED 螢幕、Galaxy Note 10+ 則搭載 6.8 吋 Quad HD+ Dynamic AMOLED 螢幕。

Galaxy Note 10台灣售價

△ 底部最大改變是取消了 3.5mm 耳機孔。

Galaxy Note 10台灣售價

△ Note 10 系列各式配件牆

https://2019-galaxy-note10-preorder.twsamsungcampaign.com/rule_how.aspx

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