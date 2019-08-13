Samsung 三星於今日（8/13）正式宣佈最新旗艦手機 Galaxy Note 10、Galaxy Note 10＋將在 8/23 於台灣上市，共通點為均搭載 SM8150：7nm 64-bit 高通八核心處理器，螢幕分別為 6.3 吋及 6.8 吋 AMOLED Ｏ 極限全螢幕，鏡頭分別搭載三鏡頭及四鏡頭，電池容量分別為 3500mAh、4,300mAh。Galaxy Note 10 在台灣上市版本為 8GB + 256GB，售價新台幣 31,900 元 ; Galaxy Note 10＋在台灣上市版本為 12GB + 256GB / 512GB，售價新台幣 36,900、39,900 元。動手玩可以看：Samsung Galaxy Note 10 系列動手玩，S Pen 及影片體驗升級
在台上市顏色、容量
△ Samsung Galaxy Note 10 系列在台上市顏色，幫大家整理在下面囉：
Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 512GB )：星環藍
Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 256GB )：星環藍、星環銀、星環白、星環黑
Galaxy Note 10 ( 8GB+ 256GB )：星環銀、星環白
售價及上市資訊
Galaxy Note 10 系列將於 8/23 在台上市，售價如下：
Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 512GB )：新台幣 39,900 元
Galaxy Note 10+ ( 12GB+ 256GB )：新台幣 36,900 元
Galaxy Note 10 ( 8GB+ 256GB )：新台幣 31,900 元
預購資訊
預購時間：8/15 12:00～8/21 23:59
預購辦法：
|地點
|優惠
|價值
|三星體驗館/三星智慧館
|舊換新折抵
|最高 32,000
|指定原廠配件購物金
|2,000
|上網登錄送 JBL 真無線藍牙耳機
|4,990
|無限閃充充電座
|2,590
|45W 快充旅充組
( 購買 Galaxy Note10+ 登陸加碼送 )
|1,590
|免費延長保固一年
|螢幕意外損失補償及指定銀行優惠
|三星商城
|上網登錄送 JBL 真無線藍牙耳機
|4,990
|無限閃充充電座
|2,590
|45W 快充旅充組
( 購買 Galaxy Note10+ 登陸加碼送 )
|1,590
|舊換新折抵
|最高 32,000
|8/15 前完成結帳，限量加碼送「無限閃充充電座-雙座充」
|3,190
|獨家一年期行動裝置保險（需登錄）
|免費延長保固一年
|三星商城專屬銀行優惠
（預購取貨）排隊禮
時間：均為 8/23 取貨
|預購取貨地點
|優惠
|價值
|三星微風南山旗艦館
|郵政禮券 (排隊前 600 名)
|4,000
|三星體驗館台北三創門市
|郵政禮券 (排隊前 200 名)
|2,000
|指定三星體驗館或三星快閃門市
|指定禮券 (排隊前 100 名)
|2,000
|三星智慧館
|郵政禮券 (排隊前 50 名)
|2,000
開賣禮
非預購之消費者，8 月 23 日開賣起至 10 月 31 日止，全通路購買 Note10 系列手機並上網登錄，均送開賣禮 無限閃充充電座 (價值 2,590 元)，購買 Note10+ 加碼再送 45W 快充旅充組（建議售價 1,590 元）。此外於指定通路 ( 三星體驗館、三星智慧館 ) 購買 Note10 及 Note10+ 加碼送：指定舊換新最高折抵 32000 元、指定配件購物金 2000 元、想免費延長保固一年、螢幕意外損失補償以及指定銀行優惠。
銀行優惠、信用卡回饋金
活動時間：8/15~10/31 止
活動內容：於指定三星體驗館、三星智慧館刷指定銀行信用卡、使用零卡分期 App 購買，即享 12 期零利率。滿登錄再享回饋。
|優惠方式
|優惠銀行
|優惠內容
|刷卡分期零利率
|中國信託、遠東商銀、星展銀行、花旗銀行、富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行
|刷卡享 3/6/12 期零利率
|零卡分期
|中租零卡分期
|無信用卡享 12 期零利率
|滿額登陸回饋
|遠東商銀、星展銀行、花旗銀行
|單筆分期滿 30,000 回饋 $600
|中國信託、富邦銀行
|單筆分期滿 20,000 回饋 $400
三星 Note 10 舊機折價表
更多機型可至三星官網：舊機換新機活動網頁查詢
|手機型號
|A 級價
|B 級價
|iPhone X 256GB
|13,300
|3,300
|iPhone X 64GB
|11,300
|3,000
|iPhone 8+ 256GB
|10,600
|3,000
|iPhone 8+ 64GB
|8,600
|3,000
|iPhone 8 256GB
|8,300
|2,300
|Galaxy S9+
|6,300
|2,000
|iPhone 8 64GB
|6,900
|2,200
|Galaxy Note 8
|6,000
|1,800
|iPhone 7+ 256GB
|5,900
|2,000
|Galaxy S9
|5,000
|1,500
|iPhone 7+ 128GB
|5,000
|1,600
|Galaxy S8+
|4,200
|1,200
|iPhone 7+ 32GB
|4,200
|1,500
|iPhone 7 256GB
|5,900
|2,000
△ Galaxy Note 10+ 直式排列 3 鏡頭旁，還有 ToF 景深鏡頭，而 Galaxy Note 10 無具備景深鏡頭。
△ Galaxy Note 10 搭載 6.3 吋 FHD+Ｏ極限 Dynamic AMOLED 螢幕、Galaxy Note 10+ 則搭載 6.8 吋 Quad HD+ Dynamic AMOLED 螢幕。
△ 底部最大改變是取消了 3.5mm 耳機孔。
△ Note 10 系列各式配件牆
https://2019-galaxy-note10-preorder.twsamsungcampaign.com/rule_how.aspx