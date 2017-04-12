SHARP Z3 高解析 2K 5.7吋大螢幕，影像多彩鮮明細緻再升級

2017-04-12 23:39:20 哇哇
SHARP 推出了 Z3 新手機，SHARP Z2 抓寶機搭上了 Pokemon GO 的列車銷售良好，SHARP Z3 走向更精美的全金屬設計機身，而且更加提升了視覺上的享受，2K 解析度 5.7 吋大螢幕，解析度為 2560 x 1440，採用 2.5D 康寧曲面玻璃，與金屬機身相搭配，握在手上的質感可想而知會相當不錯，單機售價為 13900 元，將於 4/15 正式上市！

SHARP Z3

日系美機領導品牌夏普（SHARP）秉持日本匠人之魂結合科技與美，推出新機 SHARP Z3，以全金屬一體機身展現扣人心弦的優雅細緻設計，搭載 5.7 吋 2K 高解析高亮度螢幕，完美呈現鮮豔影像細節 ; 1600 萬畫素主鏡頭隨拍即美，1300 萬畫素大光圈 PDAF 快速對焦前鏡頭，期待以細膩視覺創造感動、隨手記錄每一個生動瞬間！康法科技總經理葉順發表示：「SHARP Z2抓寶機銷售狀況很好，為了提供更進階的產品，滿足台灣消費者的需求與使用習慣，推出 SHARP Z3 新機，提供完美的拍照體驗，用細緻的高解析螢幕，看見生活中的感動與美好！」。4月15日SHARP Z3 將於聯強國際專屬配合經銷商及 PChome 線上商城搶先首賣，延續 Z2 高規格市場好評，Z3『抓美機』要你感受世界多彩繽紛，帶你看見生活中的細膩美好，讓生活更有溫度！
SHARP Z3

  • 2K 高解析 5.7 吋大螢幕 影像多彩鮮明細緻再升級
    2560 x 1440 高解析 2K 螢幕，細緻畫質完美呈現，最高亮度達 520Nit，陽光下依舊明亮清晰，並可一鍵進入護眼模式，保持螢幕視覺最佳狀態。
  • F1.8 大光圈美感自拍 PDAF 快速對焦前鏡頭
    1600 萬畫素主鏡頭，PDAF 快速對焦搭配 OIS 光學防手震，讓景色真實呈現；1300 萬畫素前鏡頭同步搭載 PDAF 快速對焦技術，F1.8 大光圈打造自然景深，80.7 度大廣角及智慧美肌功能，讓自拍更精彩，隨手捕捉美好笑容。慢動作錄影、縮時錄影等多樣攝影模式，抓住生動瞬間，創造更多生活樂趣！
  • 極簡美感一體機身 匠心精湛工藝展現
    無切線的一體化金屬平面呈現極簡美感，鑽石噴砂一觸難忘，360 度指紋辨識，解鎖安全快速，機體正面採用 2.5D 康寧曲面玻璃，背面千道CNC工序全金屬，細膩的工藝技術，展現圓潤通透之美。
  • 高通八核心暢快使用 4G+3G 雙卡雙待
    內建 4GB 記憶體及 64GB 超大儲存空間，並配備 4G 與 3G 雙卡雙待，工作休閒輕鬆切換，打造便利暢快生活模式！

SHARP Z3

夏普特別邀請旅台日本攝影師小林賢伍（Kobayashi Kengo），用 Z3 體驗台灣之美！小林賢伍受到 311 東日本大地震時台灣援助日本的感動，期許自己能透過影像作品將台灣之美傳遍世界，讓更多人認識台灣。擅長拍攝自然風景與人文特寫的小林賢伍，這次有機會率先體驗 SHARP Z3。對於高規格的 2K 螢幕與專業拍照功能感到驚艷，並表示「SHARP Z3可以更精巧的捕捉美景，更細膩的呈現攝影作品，讓我隨時隨地都能將台灣的美好分享到全世界！」。

自4/18（二）起夏普粉絲頁將舉辦『Z3帶你看見美好』活動，小林賢伍將走訪台灣各地，用Z3紀錄故事、心情與影像，真實呈現最美的感動，並邀請大家一起用Z3分享台灣的美好！

活動詳情請參考夏普粉絲團：https://www.facebook.com/SharpMobileTW/

產品售價

$13,990

顏色

香檳金

尺寸/重量

157.9 x 78.5 x 7.78mm／185g

SIM卡

Nano SIM雙卡雙待 (SIM2與Micro SD需二擇一使用)

作業系統

Android 7.0 Nougat

核心處理器

高通驍龍 MSM8976, 八核心 (四核心1.8GHz + 四核心1.4GHz)

網路頻段

GSM: 850/900/1800/1900 MHz   

CDMA:800(BC0)

WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz

TD-SCDMA: 2000(B34)/1900(B39) MHz

FDD LTE: 2100(B1)/1800(B3)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/700(B28) MHz
TDD LTE: 2600(B38)/1900(B39)/2300(B40)/2500(B41) MHz

支援VoLTE(VoLTE功能需電信商服務方案支援)

螢幕

5.7吋WQHD 2560 x 1440

康寧大猩猩2.5D鋼化玻璃

儲存容量

儲存容量64GB ／記憶體4GB，支援最高128GB Micro SD記憶卡

相機

1600萬畫素主相機，PDAF相位對焦，OIS光學防手震，F2.0大光圈

1300萬畫素前相機，PDAF相位對焦，F1.8大光圈

連線能力

802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)，藍牙 4.0、GPS/AGPS+GLONASS

電池

3100mAh 不可拆卸式電池

感應器

環境光感測器、趨近感測器、加速度感測器，電子羅盤，陀螺儀,

其他

指紋辨識解鎖，智慧功放，VOLTE，FM收音機，支援 5V/2A充電器


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