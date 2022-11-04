以前讀書時對於很多科目感到頭痛，尤其歷史地理這種實在太難背了，會幻想若是變成漫畫，我考試肯定通通都滿分！這次要跟大家分享尖端科學漫畫系列套組，將現在比較夯的主題，以漫畫的方式呈現，包含有物聯網、3D 列印、編碼、電動車、生物科技、機器人、無人機、人工智能、大數據與虛擬實境，這 10 個主題真的都相當新穎，也是目前生活中不能脫離的，若你要我闡述其中一個主題，坦白說我還真的不太會，看書認識若嫌太累，那就看漫畫吧！（文末有抽特斯拉活動，不要錯過）

小時候我就愛看漫畫，那時候還有看漫畫不太好的標籤存在，看漫畫超優的好嗎！我也很愛讀書，書櫃上總是滿滿的書，雖然現在讀書的時間少了，不過若有時間我還是希望我能勤快的閱讀，在資訊爆炸的時代，只要能輕鬆的獲取知識，就是一個好的方式。我很喜歡尖端科學漫畫系列的書籍，將艱深的議題透過漫畫的方式來呈現，我覺得不只小朋友適合閱讀，就連我都覺得很棒，以後談到這些議題，我還能說出一些大道理呢！

尖端科學漫畫系列套組書籍內容有：



01 / 物聯網：拯救 IoT 機器人迪迪吧！

02 / 3D 列印：3D 動物醫院的秘密

03 / 編碼：作戰名稱 拯救地球！

04 / 電動車：新阿法計畫

05 / 生物科技：追蹤！咩汪 DNA 事件

06 / 機器人：機器人博物館中發生的事

07 / 無人機：挑戰！無人機競速

08 / 人工智能：來自未來的時間旅人

09 / 大數據：名偵探福爾瑪羅，追查怪盜杜基

10/ 虛擬實境 擴增實境：來自宇宙的警告

大女兒目前已經小三，大多文字都能認得，所以已經可以很輕鬆的看這些漫畫。

小女兒才小一，讀取文字目前有難度，不過好像看圖片也看得很開心，我還有特別交代不要叫我讀給她聽，因為漫畫可不是繪本啊～讀起來應該會讓我三天都不想說話了吧！

艱深的知識透過漫畫的方式來呈現，閱讀起來相當的輕鬆，也沒有讀書的壓力，彩色的漫畫的品質也非常的好，以這次的活動的價格算起來，單本的價格才台幣 178 元，現在一本普通的黑白漫畫就 99 元了好嗎？以漫畫書來說 CP 值就已經夠高了，更何況尖端科學漫畫系列套組的內容相當豐富，而且是非常紮實的內容，就連大人讀起來都可以學到很多很多，更是一本可以親子共同讀的漫畫書。

大家買起來一起抽「特斯拉」

目前尖端科學漫畫系列套組還在集資階段，所以若大家一起買起來，可以有超值的抽獎機會，只要總共購買數達到 12000 套，就有機會抽 特斯拉 Model3 LR，這算是非常划算的抽獎機會，家裡有小朋友的不妨買起來，自己喜歡看漫畫的不妨買起來，或許真的就有機會抽特斯囉！就算不看漫畫當送禮，大家努力一起達標，抽獎也划算！抽獎的內容包含有 Apple iPAD、Meta Quest VR 虛擬眼鏡、GOGORO VIVA MIX BELT、TOYATA Altis 豪華版或特斯拉 Model3 LR，取決於購買總數的門檻。

達標挑戰抽大禮

活動期間：2022/10/10-2022/12/12

活動門檻 / 獎項：



購買總數達 500 套，抽【Apple iPAD 10.2吋】(2台)

購買總數達 1,000 套，抽【Meta Quest VR 虛擬眼鏡】(3台)

購買總數達 2,000 套，抽 【GOGORO VIVA MIX BELT】 (1台)+【川湯春天 4 人房住宿券】(3張)

購買總數達 5,000 套，抽【GOGORO VIVA MIX BELT】(2台)+【川湯春天 4 人房住宿券】(3張)

購買總數達 8,000 套，抽【TOYATA Altis 豪華版】(1台) +【川湯春天 4 人房住宿券】(5張)

購買總數達 12,000 套，抽 【特斯拉 Model3 LR】(1台)+【川湯春天 4 人房住宿券】(10張)

揪起來買更划算

家長團看過來，這樣的好物當然是一揪十、十揪百，好東西大家一起報好康，家長們一起買起來，團購換算下來不只更優惠（平均單本價格為 1483 元），而且抽獎的機會也越多。

團購主專享優惠

活動期間：2022/10/10-2022/12/12



單次購買 5 套，另贈送 1 套尖端科學（可獲得 6 張抽獎券）

單次購買 10 套，另贈送 2 套尖端科學（可獲得 12 張抽獎券）

單次購買 15 套，另贈送 3 套尖端科學（可獲得 18 張抽獎券）

單次購買 20 套，另贈送 4 套尖端科學（可獲得 24 張抽獎券）

還不買起來！！！

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實際的讀後感，以我自己的家長角度來說，每一本漫畫的內容是豐富且充足的，具備故事性可以吸引小朋友繼續閱讀，我自己讀一本感覺都要花一個小時，可以培養小朋友的長時間的閱讀，內容也有分章結，分段閱讀也能培養小朋友定時閱讀的習慣。既然是專業的主題，還是有比較艱深的部分，會有比較詳細的文字解說，也會透過漫畫簡單的方式呈述，若能仔細看完也會以有更多了解。我自己看完之後也學習到很多很多，很多知識已經超出日常所知，很難想像科技的進步還有很多很多，不只小朋友適合閱讀，大人也可以唷！

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