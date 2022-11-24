手寫模擬器

你知道嗎？想要模擬手寫的感覺，光用「手寫字體」還不夠！最近小編發現一款「手寫模擬器」除了套用手寫字體之外，它還可以模擬手寫字的隨機抖動、歪斜、偏移、字體間距、擾動...，更變態的是小編以上提到的參數都可以個別調整，你要多像就有多像手寫，話不多說小編馬上來帶你看看如何使用以及效果如何？本文須配合手寫字體，如果你沒有的話這裡有 9 款可以一次下載

手寫模擬器

首先到文章後方下載手寫模擬器本人，下載之後會看到系統跳出是否要開啟的確認訊息，小編掃描過檔案是乾淨的，點擊仍要執行即可。

手寫模擬器

進入介面後，可以先匯入你的文字內容，可以是 Word (.DOC) 或記事本 (.TXT)，然後選擇要儲存的路徑。

手寫模擬器

接著軟體內建 4 款手寫字體，這些字不重要因為都是簡體字，幸好我們可以自己替換成繁體的手寫字體。

手寫模擬器

有兩種方式可以替換字體，第一種就是進入軟體的 FONT 資料夾，把我們的繁體手寫字，直接重新命名為系統原本的簡體字體名稱。(記得把原本的簡體手寫字刪掉，不然就撞字體了)

手寫模擬器

第二種是直接在「選擇字體」這邊，選擇你要的繁體手寫字即可。

手寫模擬器

此外軟體內建的背景也有三種，大家如果覺得不夠逼真，也能夠載入自己滿意的背景圖。最後調整下方參數：隨機抖動、歪斜、偏移、字體間距、擾動等，按下預覽就可以預覽模擬手寫的圖片，小編自己是覺得那些參數用預設的就很逼真了，如果不夠滿意再自己修改。

手寫模擬器

按下預覽之後就可以看到模擬出來的手寫字了，真的是非常逼真！

手寫模擬器

按下保存後就可以儲存更高解析度的模擬手寫圖啦，大家可以仔細看一下，裡面的手寫字體，真的都有不同程度的隨機歪斜、抖動、擾動真的就像手寫一樣！不管你要模擬手寫來做什麼，連結在下面，趕快下載起來用吧！

免安裝版：
手寫模擬器 1.0.7z（GOOGLE下載）
手寫模擬器 1.0.7z（1DRV下載）
手寫模擬器 1.0.7z（MEDIAFIRE下載）
手寫模擬器 1.0.7z（RAPIDGATOR下載）
手寫模擬器 1.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：57.53 MB

手寫模擬器下載，模仿手寫超逼真，抖動 / 歪斜 / 偏移全都都超像真的手寫！ 相關文章

訪客留言

手寫模擬器下載，模仿手寫超逼真，抖動 / 歪斜 / 偏移全都都超像真的手寫！ 參考資料

手写模拟器app手机版下载 - Office教程
2022年8月1日 — 欧菲资源网为您提供手写模拟器应用app下载,手写模拟器app是为用户提供模拟手写搞内容的工具，app拥有非常强大的手稿模拟功能，您只需要添加对应的文本 ...
Android 手寫筆記軟體 App， 五款值得推薦的免費手寫板
前幾天分別介紹了可以在 iPad 上使用的兩款優秀手寫筆記軟體：「Penultimate 4.0 手寫筆記免費下載，與 Evernote 即時同步」、「UPAD 2.02 iPad手寫筆記本新增鋼筆墨水與 Evernote 分享」，於是也有許多使用 Android 的朋友詢問我是否在 Android 上也有類似的手寫筆記 Apps？
手写模拟器App 2.2.1 安卓版 - 新云软件园
手写模拟器手机版，完美模拟手写感觉，让你在手机屏幕上，也能自在的进行手写，用户可以选择手机上的各种信纸来记录下一些重要的时刻，手写稿模拟器中内置10种手写字体 ...
【2022】免費可商用繁體中文手寫字體懶人包
你在尋找免費可商用手寫中文字體嗎？本文阿璋統整許多常用的免費可商用手寫中文字型，這些都附上官方來源，不要再下載不明的連結。以下字體基本上都確認過可商用，但你在使用前最好還是再次確認，避免發生侵權問題！
2022最新免費「手寫字體」大全！28個質感字體讓你下載，中英日文 ...
2022最新免費「手寫字體」大全！. 28個質感字體讓你下載，中英日文通通有. 1 / 2. 波波黛莉 2022.05.27. 撰文編輯 #grasskin. 製作簡報時總是缺少點什麼嗎？. 就算用了模板還是覺得不對勁，沒錯！. 就是你的字體出問題了，別使用不適合報告的標楷體，也別一直單調的 ...
最漂亮的中文文字雲產生器教學，製作簡報必備工具 - 電腦玩物
2017年6月16日 — 思源宋體最新免費中文字型下載：Google Adobe 釋出開源字體. 5.選擇文字排列方向. 如果想要讓文字雲更有特色，或者 ...
手写模拟器10安卓版 - 搜狗搜索
手写模拟器下载手写模拟器(文字转换软件) v1.0 绿色版下载- 脚本之家 · [图文] 软件大小: 58.40MB 软件语言: 简体中文软件类型: 国产软件软件授权: 免费软件软件类别: ...
Noteshelf - 做筆記| 手寫| PDF標記電腦版下載_電腦玩Noteshelf ...
下載MuMu模擬器到電腦上. 2. 運行MuMu模拟器及登入谷歌账号，即可連接Play商店. 3. 在App Center搜尋欄輸入並搜尋Noteshelf - 做筆記| 手寫| PDF標記. 4. 完成Google登入 (如果您跳過了步驟2)，以安裝Noteshelf - 做筆記| 手寫| PDF標記. 5. 安裝完成後，點擊 Noteshelf - 做筆記| 手寫 ...
[軟體分享]隨手寫(1026最新版)~若沒用過，別說你用過最棒的筆記 ...
自從我開始加入android家族後，就一直在尋找一個功能齊全的筆記軟體後來確實找到了幾款還不錯的可是~~~~身為中文輸入使用者，有時真的不方便打字甚至有些內容，跟本就打不出來像是當想打出一些工程專用符號、數學符號時跟本就是折騰於是~~~~我繼續在market中尋尋覓覓一個支援手(Android軟體分享 ...
手写模拟器下载v1.0免费版
手写模拟器是一款文字转换软件，可以帮助用户将文档转换为手写文字图片，能够自由选择字体，支持整篇文章进行转换，能够为你节省大量时间，有需要可以下载。