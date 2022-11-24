你知道嗎？想要模擬手寫的感覺，光用「手寫字體」還不夠！最近小編發現一款「手寫模擬器」除了套用手寫字體之外，它還可以模擬手寫字的隨機抖動、歪斜、偏移、字體間距、擾動...，更變態的是小編以上提到的參數都可以個別調整，你要多像就有多像手寫，話不多說小編馬上來帶你看看如何使用以及效果如何？本文須配合手寫字體，如果你沒有的話這裡有 9 款可以一次下載。

首先到文章後方下載手寫模擬器本人，下載之後會看到系統跳出是否要開啟的確認訊息，小編掃描過檔案是乾淨的，點擊仍要執行即可。

進入介面後，可以先匯入你的文字內容，可以是 Word (.DOC) 或記事本 (.TXT)，然後選擇要儲存的路徑。

接著軟體內建 4 款手寫字體，這些字不重要因為都是簡體字，幸好我們可以自己替換成繁體的手寫字體。

有兩種方式可以替換字體，第一種就是進入軟體的 FONT 資料夾，把我們的繁體手寫字，直接重新命名為系統原本的簡體字體名稱。(記得把原本的簡體手寫字刪掉，不然就撞字體了)

第二種是直接在「選擇字體」這邊，選擇你要的繁體手寫字即可。

此外軟體內建的背景也有三種，大家如果覺得不夠逼真，也能夠載入自己滿意的背景圖。最後調整下方參數：隨機抖動、歪斜、偏移、字體間距、擾動等，按下預覽就可以預覽模擬手寫的圖片，小編自己是覺得那些參數用預設的就很逼真了，如果不夠滿意再自己修改。

按下預覽之後就可以看到模擬出來的手寫字了，真的是非常逼真！

按下保存後就可以儲存更高解析度的模擬手寫圖啦，大家可以仔細看一下，裡面的手寫字體，真的都有不同程度的隨機歪斜、抖動、擾動真的就像手寫一樣！不管你要模擬手寫來做什麼，連結在下面，趕快下載起來用吧！

免安裝版：

手寫模擬器 1.0.7z（GOOGLE下載）

手寫模擬器 1.0.7z（1DRV下載）

手寫模擬器 1.0.7z（MEDIAFIRE下載）

手寫模擬器 1.0.7z（RAPIDGATOR下載）

手寫模擬器 1.0.7z（MEGA下載）

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