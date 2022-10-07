iOS 大師兄影視 iPhone 安裝方式教學 Android apk 下載

影視 APP 在 iOS 不容易上架成功，上架成功後也有可能被拔掉，所以若有機會安裝的話要好好把握機會，這次要跟大家分享的是大師兄影視，Android 用戶可以直接到文末下載 APK 來安裝，不過若是 iOS 用戶，必須先下載一款「派對邀請」的 APP，然後設定過後才能正確地開啟大師兄影視，這也隱藏得太好了吧！裡面有各種的電影、連續劇、綜藝節目、動漫與兒童有片等等，而且影片畫質都相當清晰，相信不少人下班過後都是追劇看電影來渡過，iOS 用戶趕快在 iPhone 或是 iPad 上安裝起來吧！

iOS 大師兄影視 iPhone 安裝方式教學 Android apk 下載

iOS 用戶可以搜尋「派對邀請」來安裝 APP，或是透過 https://apps.apple.com/app/id1643409926 來安裝，開啟之後什麼都沒有，你肯定會覺得這個 APP 不知道是做甚麼用的，這時候請點選下方 + 來新增邀請。

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△ 新郎請務必填寫「dsx666666」，其他的就隨意填寫，邀請添加成功之後就可以關閉 APP 之後重新啟動。

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△ 接著再開啟來的就是「大師兄影視」了！！！這是今年最後在 iOS 上架安裝的機會，請大家要好好把握機囉！

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△ 有各種電影、連續劇與綜藝節目等等，可以很方便地依照類型、地區、語言與年份來篩選，台灣的影視更新程度有限，其他的我就不知道了，就交給大家來鑑定一下囉！

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△ 內建包含有下載功能，不過要註冊登入會員才可以使用。如果不知道有什麼好看的話，可以參考一下排行榜，比較多人看應該比較有保障，iOS 用戶下載起來吧！

https://dsxys.com

iOS 安裝：iOS 大師兄影視安裝（APPLE下載）

Android APK 下載：
大師兄影視 2.1.5.apk（GOOGLE下載）
大師兄影視 2.1.5.apk（1DRV下載）
大師兄影視 2.1.5.apk（MEDIAFIRE下載）
大師兄影視 2.1.5.apk（RAPIDGATOR下載）
大師兄影視 2.1.5.apk（MEGA下載）
檔案大小：49.43 MB

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