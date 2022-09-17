靈動鳥APP

最近 Apple 發表會結束後，臉書天天被 iPhone 14 Pro 的「動態島」功能，蘋果巧妙的將自拍鏡頭的缺點轉化為賣點，身為 Android 用戶也想試試看嗎？最近小編發現「靈動鳥」APP（因為大陸翻譯該功能為零動島），不用換 iPhone 14 Pro 就可以把安卓手機原地升級「動態島」功能，要跟流行的朋友跟上，趕快將這款有趣的 APP 收下，秀一下 Androi 版動態島吧。

動態島安卓

目前靈動鳥 APP 僅能透過 APK 的方式安裝，在 Google Play 上是搜尋不到的，下載連結小編放在文章後方，安裝後開啟就可以看到設定。

動態島安卓

例如能夠調整原點大小、原點離頂部的距離，按下「測試動畫」功能則是可以預覽效果。

動態島<span id=" />

設定完成後，請確認功能已開啟，接著不論是充電、連接耳機、來電、訊息等就可以體驗到全新的動態島功能囉，連結小編放在下方，請各位趕快手刀下載試試吧。

https://www.coolapk.com/apk/com.hfhuaizhi.bird

APK 下載：
靈動鳥 1.1.0.apk（GOOGLE下載）
靈動鳥 1.1.0.apk（1DRV下載）
靈動鳥 1.1.0.apk（MEDIAFIRE下載）
靈動鳥 1.1.0.apk（RAPIDGATOR下載）
靈動鳥 1.1.0.apk（MEGA下載）
檔案大小：2.40 MB

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