近期俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，常常有人說今日烏克蘭明日台灣，如果台灣真的發生戰爭了，你知道你家附近哪裡有防空洞嗎？本篇文章替大家整理家中附近防空洞，讓大家知道如果真的發生戰爭了，可以跑去哪邊躲起來，知道哪些地點能夠免於空襲不會有壞處，趕快跟著小編一起來看看吧。
|編號
|轄管警察機關
|分區
|1
|臺北市政府警察局（一）
|北投區、士林區、中山區、大同區
|2
|臺北市政府警察局（二）
|中正區、萬華區、大安區、信義區
|3
|臺北市政府警察局（三）
|內湖區、松山區、南港區、文山區
|4
|新北市政府警察局
|全區
|5
|桃園市政府警察局
|全區
|6
|臺中市政府警察局（一）
|北區、西區、中區、東區、南區
|7
|臺中市政府警察局（二）
|北屯區、西屯區、南屯區
|8
|臺中市政府警察局（三）
|其他地區
|9
|臺南市政府警察局
|全區
|10
|高雄市政府警察局
|全區
|11
|基隆市警察局
|全區
|12
|新竹市警察局
|全區
|13
|新竹縣政府警察局
|全區
|14
|苗栗縣警察局
|全區
|15
|彰化縣警察局
|全區
|16
|南投縣政府警察局
|全區
|17
|雲林縣警察局
|全區
|18
|嘉義市政府警察局
|全區
|19
|嘉義縣警察局
|全區
|20
|屏東縣政府警察局
|全區
|21
|宜蘭縣政府警察局
|全區
|22
|花蓮縣警察局
|全區
|23
|臺東縣警察局
|全區
|24
|澎湖縣政府警察局
|全區
|25
|金門縣警察局
|全區
|26
|連江縣警察局
|全區
|27
|航空警察局
|全區
|28
|鐵路警察局
|全區
|29
|保安警察第二總隊
|全區
|30
|基隆港務警察總隊
|全區
|31
|臺中港務警察總隊
|全區
|32
|高雄港務警察總隊
|全區
|33
|花蓮港務警察總隊
|全區
基本上台灣的警察局大部分都有防空洞設計，上表為內政部警政署「民防指揮管制所」所公告，提供防空避難位置的警察機關。相關罰則：
- 防空演習時(行政罰)：違反演習所為命令者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。(民防法第二十一條及第二十五條參照）
- 戰時(刑罰)：違反國防部所發布之命令者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。(民防法第二十二條及第二十三條參照)
- 基本觀念：本專區是為了讓國人能於平時熟悉各種防空避難位置，而非代表隨時可進入避難。由於防空疏散避難設施多位於大樓地下室，平時受憲法賦予個人財產權之保障，未經所有權人同意，請勿擅自進入查看。
- 避難時機：只有於防空演習、戰爭發生或將發生時由國防部發布管制疏散之命令後，才能開放進入避難。
除了警察局之外，各級學校地下室、公共設施也可作為臨時避難所使用。此外，戰爭發生時，個人應急藥物、糧食、手電筒、飲用水、可控火源、通信設備可以在平時準備成逃生包，空襲警報收到後，能夠有充裕時間應對。