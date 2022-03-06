台灣防空洞

近期俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，常常有人說今日烏克蘭明日台灣，如果台灣真的發生戰爭了，你知道你家附近哪裡有防空洞嗎？本篇文章替大家整理家中附近防空洞，讓大家知道如果真的發生戰爭了，可以跑去哪邊躲起來，知道哪些地點能夠免於空襲不會有壞處，趕快跟著小編一起來看看吧。

編號 轄管警察機關 分區
1 臺北市政府警察局（一） 北投區、士林區、中山區、大同區
2 臺北市政府警察局（二） 中正區、萬華區、大安區、信義區
3 臺北市政府警察局（三） 內湖區、松山區、南港區、文山區
4 新北市政府警察局 全區
5 桃園市政府警察局 全區
6 臺中市政府警察局（一） 北區、西區、中區、東區、南區
7 臺中市政府警察局（二） 北屯區、西屯區、南屯區
8 臺中市政府警察局（三） 其他地區
9 臺南市政府警察局 全區
10 高雄市政府警察局 全區
11 基隆市警察局 全區
12 新竹市警察局 全區
13 新竹縣政府警察局 全區
14 苗栗縣警察局 全區
15 彰化縣警察局 全區
16 南投縣政府警察局 全區
17 雲林縣警察局 全區
18 嘉義市政府警察局 全區
19 嘉義縣警察局 全區
20 屏東縣政府警察局 全區
21 宜蘭縣政府警察局 全區
22 花蓮縣警察局 全區
23 臺東縣警察局 全區
24 澎湖縣政府警察局 全區
25 金門縣警察局 全區
26 連江縣警察局 全區
27 航空警察局 全區
28 鐵路警察局 全區
29 保安警察第二總隊 全區
30 基隆港務警察總隊 全區
31 臺中港務警察總隊 全區
32 高雄港務警察總隊 全區
33 花蓮港務警察總隊 全區

基本上台灣的警察局大部分都有防空洞設計，上表為內政部警政署「民防指揮管制所」所公告，提供防空避難位置的警察機關。

相關罰則：
  1. 防空演習時(行政罰)：違反演習所為命令者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。(民防法第二十一條及第二十五條參照）
  2. 戰時(刑罰)：違反國防部所發布之命令者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。(民防法第二十二條及第二十三條參照)
特別提醒：
  1. 基本觀念：本專區是為了讓國人能於平時熟悉各種防空避難位置，而非代表隨時可進入避難。由於防空疏散避難設施多位於大樓地下室，平時受憲法賦予個人財產權之保障，未經所有權人同意，請勿擅自進入查看。
  2. 避難時機：只有於防空演習、戰爭發生或將發生時由國防部發布管制疏散之命令後，才能開放進入避難。

除了警察局之外，各級學校地下室、公共設施也可作為臨時避難所使用。此外，戰爭發生時，個人應急藥物、糧食、手電筒、飲用水、可控火源、通信設備可以在平時準備成逃生包，空襲警報收到後，能夠有充裕時間應對。

防空疏散避難專區

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