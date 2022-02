每次解鎖 iPhone 都要脫口罩太麻煩了嗎?好消息來囉,蘋果將在 iOS 15.4 更新中,釋出戴口罩解鎖 Face ID 功能,透過加強眼睛周圍的掃描,未來不需要脫口罩也能解鎖 iPhone 啦,此外 iOS 15.4 也新增了許多功能,小編幫大家整理 5 大重要更新,讓你可以一眼看完重點功能,iOS 15.4 預計在 3 月份中下旬推出更新,實際更新時間有待 Apple 官方公告。



1. iPhone 能戴口罩解鎖了

蘋果於 iOS 15.4 中加入「戴口罩解鎖 Face ID」功能,疫情就算戴著口罩也能輕鬆解鎖,只需要重新掃描眼睛周圍的生物特徵即可,這樣一來,Apple Pay 驗證時也能戴口罩解鎖啦,不過「口罩 FACE ID」僅限 iPhone 12 以上新機型適用。

2. 新增 112 個 Emoji 表情符號:

iOS 15.4 BETA1 支援 EMOJI 14 有全新 Emoji 37 款,含有 75 款不同膚色,共計 112 款,像是融化的臉、遮嘴笑、遮眼偷看、敬禮、空心臉、比愛心手勢、含淚微笑、咬嘴唇、敬禮、戴皇冠的人等,完成更新後,就能享有全新 Emoji。

3.視覺體驗更流暢

將開放第三方 APP 支援 120Hz 更新(iPhone 13 Pro 螢幕 ProMotion 功能),讓 iPhone 流暢的螢幕更新率能應用在更廣泛、更多 APP。

4. 更新軟體免 Wi-Fi

以往在更新 iPhone 都要強制連 WiFi 才能更新,iOS 15.4 推出後將正式移除此限制,未來使用 4G 或 5G 網路,就能夠更新 iOS 系統。

5. Notify When Run 加速簡訊實聯制速度

iOS 15.4 Beta allows you to remove the notification (& delay) when running personal automations via Shortcuts…

This means, opening Fjorden (or any other camera app) from the lock screen is now super quick and almost seamless ???? pic.twitter.com/Ez2JGeVo6l