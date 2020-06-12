PS5 台灣上市

PS5 於 6/12 台灣凌晨 4 點正式發表，在線上直播發布會中，PlayStation 5 的主機外觀正式正式跟大家見面啦，共有兩種版本，分別是 PS5 及 PS5 Digital Edition，差異在於有無藍光光碟機，不論你選擇哪種，遊戲體驗都是一樣的，從外觀上就可以看出兩種版本的差異。除了主機外，SONY 發表會上帶來遊戲大作《漫威蜘蛛人：邁爾斯》、新作《拉傑特與克拉克Ratchet & Clank》、新作《地平線 Forbbiden West》及賽車遊戲《GT7》等數款遊戲，目前尚未公布售價、上市日期，還有待官方公告。


PS5 線上發布會全程直播連結：


PS5 中文官網

此次的 PS5 在外型上，與 PS4 有非常大的不同，採用站立式的設計，但橫躺放置也是可以的。除了主機和手把之外，也有 PS5 全家桶：鏡頭、遙控器、耳機、搖桿充電器等。


PS5 遊戲新作《漫威蜘蛛人：邁爾斯 Miles Morales》

新作《拉傑特與克拉克 Ratchet & Clank》

新作《地平線 Horizen: Forbbiden West》

新作《小小星球 Sackboy A Big Adventure》

《GT7》

《Returnal》

《Astro's Playroom》

《Destruction AllStars》

《惡魔靈魂 Demon's Souls 》

《雅西亞計畫》

《GODFALL》

PS5

若想要獲得最新的 PS5 價格、上市日期等最新資訊，可以到 PS5 中文官往登記，發佈第一時間就可以收到更新資訊。

傳送門：PS5 中文官網

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