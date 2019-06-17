Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包下載，終於不用再看英文啦

2019-06-17 05:03:07 9M87

Final Cut Pro 繁體中文語言包

身在這個影片的時代，你都用什麼剪片呢？相信如果是 Mac 的使用者應該對 Final Cut Pro 不陌生吧？強大的影音剪輯功能不用多說，但是語言可以不是英文嗎？小編在 Github 上面發現「Final Cut Pro 繁體中文語言包」，下載解壓縮之後執行，就可以讓原本預設語言為英文的 Final Cut Pro 變成繁體中文啦！看起來有種特別熟悉的感覺，如果你是 Final Cut Pro 新手，變成繁體中文之後，難易度瞬間降了好多級，不管新手就手，繁體中文語言包趕快裝起來囉！

Final Cut Pro 中文語言包下載

△ 大家應該不陌生，這是預設語言為英文的 Final Cut Pro，如果可以把語言變成繁體中文是不是更美好呢？請繼續看下去。

Final Cut Pro 繁體中文語言包

△ 首先到文末提供的載點下載「Final Cut Pro 繁體中文語言包」，適用版本為 Final Cut Pro 10.4 以上版本，解壓縮之後執行檔名為「install.command」的檔案。

Final Cut Pro 繁體中文語言包

△ 因為是不明的開發者，所以會跳出安全性提示，這時候到「系統偏好設定」，找到「安全性與隱私」。

Final Cut Pro 繁體中文語言包

△ 下面的「允許從以下來源下載的 APP」選項中，點擊「強制打開」，強制打開後就可以成功執行「install.command」啦

Final Cut Pro 繁體中文語言包

△ 終端機執行最後一行，看到「程序完成」就代表完成啦，如果你有正在開啟的 Final Cut Pro 請把它關閉並重新開啟。

Final Cut Pro 中文怎麼用

△ 見證奇蹟的時刻到啦～原本的英文已經成功變成「繁體中文」啦，這樣看起來是不是更順眼了呢？我想對於第一次接觸 Final Cut Pro 的人可能會很有感～畢竟剛開始用這套軟體剪影片，中文至少是自己熟悉的語言啦！

Final Cut Pro 中文化

△ 如果你還是覺得英文用的比較習慣，可以點擊剛剛解壓縮資料夾裡面的「remove.command」就可以恢復囉！Final Cut Pro 的使用者們有需要趕快去下載囉～

https://github.com/minwt/finalcutpro-zhtw/

Final Cut Pro 繁體中文語言包：
Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（GITHUB下載）
Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（GOOGLE下載）
Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（1DRV下載）
Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（BANKUPLOAD下載）
Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：3.84 MB

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