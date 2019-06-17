身在這個影片的時代，你都用什麼剪片呢？相信如果是 Mac 的使用者應該對 Final Cut Pro 不陌生吧？強大的影音剪輯功能不用多說，但是語言可以不是英文嗎？小編在 Github 上面發現「Final Cut Pro 繁體中文語言包」，下載解壓縮之後執行，就可以讓原本預設語言為英文的 Final Cut Pro 變成繁體中文啦！看起來有種特別熟悉的感覺，如果你是 Final Cut Pro 新手，變成繁體中文之後，難易度瞬間降了好多級，不管新手就手，繁體中文語言包趕快裝起來囉！

△ 大家應該不陌生，這是預設語言為英文的 Final Cut Pro，如果可以把語言變成繁體中文是不是更美好呢？請繼續看下去。

△ 首先到文末提供的載點下載「Final Cut Pro 繁體中文語言包」，適用版本為 Final Cut Pro 10.4 以上版本，解壓縮之後執行檔名為「install.command」的檔案。

△ 因為是不明的開發者，所以會跳出安全性提示，這時候到「系統偏好設定」，找到「安全性與隱私」。

△ 下面的「允許從以下來源下載的 APP」選項中，點擊「強制打開」，強制打開後就可以成功執行「install.command」啦

△ 終端機執行最後一行，看到「程序完成」就代表完成啦，如果你有正在開啟的 Final Cut Pro 請把它關閉並重新開啟。

△ 見證奇蹟的時刻到啦～原本的英文已經成功變成「繁體中文」啦，這樣看起來是不是更順眼了呢？我想對於第一次接觸 Final Cut Pro 的人可能會很有感～畢竟剛開始用這套軟體剪影片，中文至少是自己熟悉的語言啦！

△ 如果你還是覺得英文用的比較習慣，可以點擊剛剛解壓縮資料夾裡面的「remove.command」就可以恢復囉！Final Cut Pro 的使用者們有需要趕快去下載囉～

https://github.com/minwt/finalcutpro-zhtw/

Final Cut Pro 繁體中文語言包：

Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（GITHUB下載）

Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（GOOGLE下載）

Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（1DRV下載）

Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（BANKUPLOAD下載）

Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包.zip（MEDIAFIRE下載）

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