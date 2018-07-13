微軟推平價 Surface Go 迎戰 iPad，最便宜 399 美金就可擁有！

2018-07-13 00:25:30 9M87
Surface Go

微軟推出低價 10 吋平板電腦，名為 Surface Go，是 Surface 系列中閹割最大的最便宜、最輕薄的產品，打算與 iPad 在教育市場中一較高下，外觀與 Surface Pro 大同小異，一樣使用分離式鍵盤。搭載 Intel Pentium Gold 4415Y 處理器，重量約 520 公克、螢幕解析度 1800 x 1200、10 吋 3:2 螢幕、電池續航力 9 小時、厚度 0.83 公分，直立模式可以相容大部分的參考書，預計 8 月在台灣上市，售價約 1 萬塊出頭。


Surface Go

△ 10 吋 1800 x 1200 螢幕，螢幕上方搭載前置鏡頭，下方具備USB 3.1 Type-C、3.5mm 耳機孔。

Surface Go iPad 比較

△ Surface Go 後方具有支架，支撐角度最大可至 180 度，搭載 Windows 10 S 作業系統，只能使用 Microsoft 商城中的軟體及 Edge 瀏覽器，當然免費升級至 Windows 10 也是沒有問題的，儲存空間配置 4GB 記憶體 ＋ 64GB SSD 及 8GB 記憶體 ＋ 128GB SSD。

Surface Go 台灣上市時間

△ Surface Go 也支援觸控筆，但須花 99 美元選購。

Surface Go 價錢

△ 外接鍵盤能有近於筆電的敲擊感，按鍵鍵程 1mm，下方的觸控版比起 Surface Pro 大一些，選購價 99 美元即可享有！ 4GB 記憶體 ＋ 64GB SSD 版本的 Surface Go 只要 399 美元就可購買，而較高階的 8GB 記憶體 ＋ 128GB SSD 則是 549 美元，能完整使用 Windows 的 Surface Go 看來會是 iPad 強大的對手！

這款平價的 Surface Go 很明顯是 Surface Pro 的閹割版，但是外型上還是非常便於攜帶，但是我個人覺得在觸控體驗上 Windows 就沒有 iPad 好，而且搭載 Intel Pentium Gold 4415Y 處理器的 Surface Go 在運行上，似乎看起來是有點吃力，這點還有待觀察，但是能用 1 萬塊初頭的價錢，就能使用大部分 Windows 的功能，如果只是一般的上網、看影片就更不是問題啦！
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