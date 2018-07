微軟推出低價 10 吋平板電腦,名為 Surface Go ,是 Surface 系列中

閹割最大的

最便宜、最輕薄的產品,打算與 iPad 在教育市場中一較高下,外觀與 Surface Pro 大同小異,一樣使用分離式鍵盤。搭載 Intel Pentium Gold 4415Y 處理器,重量約 520 公克、螢幕解析度 1800 x 1200、10 吋 3:2 螢幕、電池續航力 9 小時、厚度 0.83 公分,直立模式可以相容大部分的參考書,預計 8 月在台灣上市,售價約 1 萬塊出頭。

△ 10 吋 1800 x 1200 螢幕,螢幕上方搭載前置鏡頭,下方具備USB 3.1 Type-C、3.5mm 耳機孔。△ Surface Go 後方具有支架,支撐角度最大可至 180 度,搭載 Windows 10 S 作業系統,只能使用 Microsoft 商城中的軟體及 Edge 瀏覽器,當然免費升級至 Windows 10 也是沒有問題的,儲存空間配置 4GB 記憶體 + 64GB SSD 及 8GB 記憶體 + 128GB SSD。△ Surface Go 也支援觸控筆,但須花 99 美元選購。△ 外接鍵盤能有近於筆電的敲擊感,按鍵鍵程 1mm,下方的觸控版比起 Surface Pro 大一些,選購價 99 美元即可享有! 4GB 記憶體 + 64GB SSD 版本的 Surface Go 只要 399 美元就可購買,而較高階的 8GB 記憶體 + 128GB SSD 則是 549 美元,能完整使用 Windows 的 Surface Go 看來會是 iPad 強大的對手!這款平價的 Surface Go 很明顯是 Surface Pro 的閹割版,但是外型上還是非常便於攜帶,但是我個人覺得在觸控體驗上 Windows 就沒有 iPad 好,而且搭載 Intel Pentium Gold 4415Y 處理器的 Surface Go 在運行上,似乎看起來是有點吃力,這點還有待觀察,但是能用 1 萬塊初頭的價錢,就能使用大部分 Windows 的功能,如果只是一般的上網、看影片就更不是問題啦!