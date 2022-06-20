PS Deals

Play Station 遊戲怎麼買最便宜？像是最近紅翻天的《艾爾登法環》數位標準版官方就賣新台幣 NT$1,790 元，更別說還有更多其它遊戲要玩了，最近小編發現 PS Deals 這個能夠幫我們省下很多零用錢的網站，它能夠追蹤 PS5、PS4 等遊戲的價格，我們看到歷史價格變化，甚至還可以在遊戲價格降價時請 PS Deals 通知我們，各位有 PS 的朋友，把這網站收下可以幫你省下不少錢唷！

PS Deals

首先進入 PS Deals 首頁，下方就可以看到最近其有降價的遊戲，國家可以切換成 Taiwan 幣別就會跟著變，當然你也可以直接搜尋遊戲名稱來找到你想買的遊戲。

PS5 遊戲降價通知

點進來遊戲之後，就可以看到遊戲原價、遊戲降價資訊。

PS5 遊戲價格追蹤

下方也會有各個國家的價格資訊可以參考，最棒的是「歷史價格」功能，這邊會顯示 PS Deals 所追蹤的遊戲歷史價位，我們就能夠一眼看出目前價格是不是買貴了？有歷史高價、歷史低價功能基準做為參考。

PS5 各國遊戲價格

點擊 Notify 按鈕，就可以在遊戲降價時收到即時通知，不過這個功能需要註冊會員才可以啟用，連結小編放在下面，推薦各位有 PS 1、2、3、4、5 的朋友通通加入書籤，要買遊戲之前先進來逛逛絕對不會吃虧。

傳送門：PS Deals

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PS Deals 自動追蹤 PS 遊戲價格，支援追蹤降價通知，讓你買到最低價遊戲 參考資料

PS Deals 追蹤 PS4 PS5 數位版遊戲歷史價格變化，在降價時收到通知
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