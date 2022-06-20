Play Station 遊戲怎麼買最便宜？像是最近紅翻天的《艾爾登法環》數位標準版官方就賣新台幣 NT$1,790 元，更別說還有更多其它遊戲要玩了，最近小編發現 PS Deals 這個能夠幫我們省下很多零用錢的網站，它能夠追蹤 PS5、PS4 等遊戲的價格，我們看到歷史價格變化，甚至還可以在遊戲價格降價時請 PS Deals 通知我們，各位有 PS 的朋友，把這網站收下可以幫你省下不少錢唷！

首先進入 PS Deals 首頁，下方就可以看到最近其有降價的遊戲，國家可以切換成 Taiwan 幣別就會跟著變，當然你也可以直接搜尋遊戲名稱來找到你想買的遊戲。

點進來遊戲之後，就可以看到遊戲原價、遊戲降價資訊。

下方也會有各個國家的價格資訊可以參考，最棒的是「歷史價格」功能，這邊會顯示 PS Deals 所追蹤的遊戲歷史價位，我們就能夠一眼看出目前價格是不是買貴了？有歷史高價、歷史低價功能基準做為參考。

點擊 Notify 按鈕，就可以在遊戲降價時收到即時通知，不過這個功能需要註冊會員才可以啟用，連結小編放在下面，推薦各位有 PS 1、2、3、4、5 的朋友通通加入書籤，要買遊戲之前先進來逛逛絕對不會吃虧。

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