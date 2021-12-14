你也是 Spotify 的愛用者嗎？最近 Spotiy 針對使用者們發出 2021 Wrapped 年度回顧，可以看到自己這一年來聽了多少分鐘的音樂、哪些音樂的播放頻率最高、你的音樂播放排名等，不過不少網友表示點進去 Spotify 之後卻找不到自己的 2021 年度回顧，小編就用這篇文章統一回答，教大家排除障礙，找出 2021 年最常聽的歌曲。



Spotify 年度回顧位置為首頁

正常來說，打開你的 Spotify 就可以在首頁的地方看到很大一個版面「你的 2021 年度總回顧已就緒」的區塊，點擊進去後就可以看到自己的年度回顧，但是如果點進去後發現自己是邊緣人，什麼都沒有怎麼辦？

點開發現找不到 Spotify 年度回顧怎麼辦？

基本上點開之後如果沒有年度回顧，可能是你用 Spotify 時間太少了，資料不足沒辦法做出回顧。還有另一種可能就是 Spotify 沒更新，趕快點到文章最下方，下載 Spotify 最新版，將 App 更新到最新版本再打開試試看。

如果是收聽時間太短，導致資料太少，可以透過搜尋的方式來找到年度回顧，在搜尋欄位輸入 2021 就可以看到下方有年度總回顧啦。

Spotify 2021 年度回顧

台灣最多串流收聽次數歌手

1. 周杰倫

2. BTS

3. Justin Bieber

4. 鄧紫棋

5. 周興哲

6. 告五人

7. 五月天

8. 林俊傑

9. Taylor Swift

10. 蔡依林

台灣最多串流收聽次數女歌手

1. 鄧紫棋

2. Taylor Swift

3. 蔡依林

4. IU

5. 梁靜茹

台灣最多串流收聽次數男歌手

1. 周杰倫

2. Justin Bieber

3. 周興哲

4. 林俊傑

5. Ed Sheeran

台灣最多串流收聽次數團體

1. BTS

2. 告五人

3. 五月天

4. 茄子蛋

5. Maroon 5

台灣最多串流收聽次數專輯

1. 瘦子 E.SO《Outta Body 靈魂出竅》

2. Justin Bieber《Justice》

3. 告五人《運氣來得若有似無》

4. Ed Sheeran《=》

5. 鄧紫棋《摩天動物園》

6. 高爾宣 OSN《#osnrap》

7. Dua Lipa《Future Nostalgia》

8. YOASOBI《THE BOOK》

9. Olivia Rodrigo《SOUR》

10. 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》

台灣最多串流收聽次數歌曲

1. 盧廣仲〈刻在我心底的名字〉

2. 茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉

3. 告五人〈在這座城市遺失了你〉

4. 任然〈飛鳥和蟬〉

5. 八三夭〈想見你想見你想見你〉

6. Justin Bieber〈Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)〉

7. 周興哲〈怎麼了〉

8. The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉

9. 瘦子 E.SO〈CHANGE〉

10. 動力火車〈我很好騙〉

台灣最多串流收聽次數在地歌手

1. 周杰倫

2. 周興哲

3. 告五人

4. 五月天

5. 蔡依林

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