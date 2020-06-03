韓國瑜罷免案為中華民國史上第一個直轄市長罷免案，總連署人數超過 40 萬人，4/17 日罷免案正式成立，將於 6/6 舉行罷韓案投票+開票，並於 6/12 前公告投票結果。6/6 當日投票所共有超過 1800 個據點，若你不知道你戶籍的投開票所在哪邊，可以利用「韓國瑜罷免案投開票所地圖」查詢，包含：投開票所編號、投開票所名稱、投開票所地址、所屬村里、所屬鄉別等，若擔心忘記請設定 Google 日曆提醒自己囉！

高雄市選舉委員會已於 5/11 公告高雄市第 3 屆市長韓國瑜罷免案投開票所設置地點，不過由於 PDF 檔案相對難查詢，因此可以利用神級網友江明宗製作的「韓國瑜罷免案投開票所地圖」來查詢。

超過 1800 個開票所，用所見級所得的地圖方式尋找，速度上相對快很多，點擊地圖中的三角形，即可看到投開票所詳細資訊，例如：投開票所編號、投開票所名稱、投開票所地址、所屬村里、所屬鄉別等。

6/6 投票後將進行開票，並於 6/12 前正式公告罷免投票結果，罷免若要成立的話，必須符合以下兩個條件：

1. 有效同意票數多於不同意票。

2. 同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

大家 6/6 若有前往投票的話，請記得要攜帶：身分證、印張、投票通知當前往，另外根據中央選舉委員會資料，投票日當日以放假處理。選舉區外之機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假之規定辦理。

罷韓案投開票所地圖：https://kiang.github.io/kh_2020/