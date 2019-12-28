Galaxy Fold 預購

還記得今年 9 月就有風聲三星宣布將要在台上市的革命性手機 Galaxy Fold，但因為要摺疊處的鉸鍊設計強化問題，一直到 12/26 才正式在台發表，Galaxy Fold 將有兩種顏色，分別為「鈦空銀」及「星際黑」，售價新台幣 68,888 元，12/27 起至 12/31 開放預購，1/4 在台正式限量開賣，就讓小編搶先動手玩給大家看~

Galaxy Fold 絕對是身份與地位的象徵

Galaxy Fold 預購

從價格 68,888 元就可以得知 Galaxy Fold 的尊榮與不凡，另外如果你有購買，盒裝直接附贈 Galaxy Buds 無線藍牙耳機 ( 售價 4,990 元 ) ，除了有一組 Aramid Fiber 碳纖維薄型背蓋外，再加贈一組較厚的背蓋。至於基本的快充、USB Type-C 傳輸線就不必多說啦~

Fold 專屬配件:
- Aramid Fiber 薄型背蓋
- Galaxy Buds
- 加贈原廠 Galaxy Fold 皮革背蓋

Fold 專屬禮遇:
- 星級螢幕維修禮遇
- 三星商城星級客服大使專屬交機服務
- 一年延長保固
- 手機舊換新
- 24小時線上客服服務

手感好嗎？

Galaxy Fold 台灣價格

坦白說很久沒有能夠「真。一手掌握」的手機出現了，再次拿到 Galaxy Fold 摺疊起來的握感時，彷彿回到當時拿 iPhone 4 時的舒適感，不需要很緊繃的撐開手掌，再將大拇指以不科學的方式折在螢幕上上下下、左左右右滑動。

手機+平板 = Galaxy Fold

Galaxy Fold 開賣

折起後的 Galaxy Fold 正面為一個 4.6 吋的 Super AMOLED 螢幕，待機時可以顯示時間、日期、電量、訊息等...，也可以喚醒螢幕，大部分的操作都能夠滿足，包含照相、開啟地圖、看訊息、看 Email 等。

Galaxy Fold 台灣開賣

將 Galaxy Fold 展開後，螢幕由 4.6 吋變身成為一個 7.3 吋的 Dynamic AMOLED 螢幕，不得不說這樣瀏覽網頁、滑 FB 時眼球都被收買了～畢竟螢幕這種東西是越大瀏覽起來越舒服啊。

6 鏡頭

Galaxy Fold 台灣開賣

Galaxy Fold 預購禮

基本上鏡頭模組與 Note 10、S10 並無太大的差別，只是因應折疊設計，而讓總鏡頭數達到 6 個。鏡頭規格如上圖，此外 S10 與 Note 10 有的 AI 場景辨識、即時景深、廣角、夜拍等 ... Galaxy Fold 也通通都有。

外觀

Galaxy Fold 開箱

Galaxy Fold 攤開來的厚度，基本上與一般手機沒有兩樣，下方採用 USB Type-C 充電，頂端與底部各擁有一組 AKG 調教喇叭，形成立體雙聲道。

Galaxy Fold 動手玩

採用內折式設計，這樣的設計有個好處就是可以保護螢幕，厚度就變成 2 台手機厚，不過放在口袋中還算是可以接受的，雖然看起來厚一些，不過其實厚厚的拿起來更好拿。

Galaxy Fold 實測

鉸鍊上方印有大大的 SAMSUNG 標誌。

Galaxy Fold 螢幕

Galaxy Fold 的解鎖系統為指紋辨識及臉部辨識，指紋辨識模組位於電源鍵下方。

Galaxy Fold 相機

頂端為另一組 AKG 調教喇叭。

鉸鍊式脊位

Galaxy Fold 顏色

折疊時 Galaxy Fold 會有一股磁力相吸的感覺，直到完全展開到 180 度或完全收合，要保持上圖的角度，必須憑藉一定的外力來支撐。內部鉸鍊結構與精密手錶機械相似，經過 20 萬次的折疊測試，若每天折疊 100 次，可連續使用 5 年沒有問題。

螢幕中間會有凹痕嗎？

Galaxy Fold

收合時螢幕並非完全折疊，而是有保留一點空間，這是為了延長螢幕的壽命所設計，這樣的設計能夠避免兩側螢幕互相擠壓。

Galaxy Fold 動手玩

因此中間凹陷的區塊，為螢幕最脆弱的地方，在折疊的過程中，能夠看到明顯的痕跡，在完全展開時，折疊的痕跡雖然不會這麼明顯，但是若要仔細看，還是可以看出一些端倪。

Galaxy Fold

這一面螢幕與一般我們所使用的智慧型手機螢幕不同，採用 Infinity Flex 全新的螢幕及物料，能夠在開合過程中增加耐用性、降低發熱及厚度。因此，這一層螢幕觸控起來，可以發現到輕壓時，是軟軟的感覺，感覺上有些奇妙，但一下就可以習慣。

一心可三用

Galaxy Fold

Galaxy Fold 非常適合商務人士，或常常多工作業的使用者，能夠一邊收發 Email 一邊看影片等，最多可同時有 3 個分割視窗，視窗的大小都可以根據自己的習慣來進行拖移，若使用的是懸浮視窗則最多可達五個。另外還有前後螢幕的無縫接軌設計，例如在小螢幕查看地圖導航時，直接展開大螢幕就可以查看剛剛的地圖，一開一合中，就可以感覺到最流暢的螢幕切換體驗。

效能

Galaxy Fold

Galaxy Fold 搭載 8 核心處理器、12GB RAM+512GB ROM、4380mAh 電池容量，玩起遊戲有頂級規格+大螢幕就是爆炸順暢。

Galaxy Fold

7.3 吋的 Dynamic AMOLED + AKG 立體聲喇叭，影音體驗整個大升級，現場聆聽非常有臨場感 ~ 看影片時更加有沉浸式的體驗。

Galaxy Fold

若不喜歡瀏海擋住螢幕，也可以透過設定來隱藏相機的缺口。

Galaxy Fold

鍵盤的優化上，可以解放大拇哥，把注音按鍵往外側靠近。

以上就是小編動手玩的第一手資訊，整理來說，不論是手感、潮度、多工、外觀、拍照、UI 等 ... 誠如開頭所說，Galaxy Fold 是一款革命性，同時也代表著身份地位的產品，如果你身邊不缺銀兩，絕對要買下來體驗最新科技帶來的嶄新體驗！若你還在猶豫，可以到全台 12 間三星體驗店玩玩看~ 目前已可於三星線上商城預購 ( 已搶購一空 )，小編詢問三星體驗館的人員，目前還可以接受預訂，1/4 將在台灣正式販售，這台價格頂天、售價 68,888 元的手機，你會入手嗎？

https://shop.samsung.com/tw/event-mobile-GalaxyFold/

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