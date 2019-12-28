還記得今年 9 月就有風聲三星宣布將要在台上市的革命性手機 Galaxy Fold，但因為要摺疊處的鉸鍊設計強化問題，一直到 12/26 才正式在台發表，Galaxy Fold 將有兩種顏色，分別為「鈦空銀」及「星際黑」，售價新台幣 68,888 元，12/27 起至 12/31 開放預購，1/4 在台正式限量開賣，就讓小編搶先動手玩給大家看~

Galaxy Fold 絕對是身份與地位的象徵

從價格 68,888 元就可以得知 Galaxy Fold 的尊榮與不凡，另外如果你有購買，盒裝直接附贈 Galaxy Buds 無線藍牙耳機 ( 售價 4,990 元 ) ，除了有一組 Aramid Fiber 碳纖維薄型背蓋外，再加贈一組較厚的背蓋。至於基本的快充、USB Type-C 傳輸線就不必多說啦~

Fold 專屬配件:

- Aramid Fiber 薄型背蓋

- Galaxy Buds

- 加贈原廠 Galaxy Fold 皮革背蓋

Fold 專屬禮遇:

- 星級螢幕維修禮遇

- 三星商城星級客服大使專屬交機服務

- 一年延長保固

- 手機舊換新

- 24小時線上客服服務

手感好嗎？

坦白說很久沒有能夠「真。一手掌握」的手機出現了，再次拿到 Galaxy Fold 摺疊起來的握感時，彷彿回到當時拿 iPhone 4 時的舒適感，不需要很緊繃的撐開手掌，再將大拇指以不科學的方式折在螢幕上上下下、左左右右滑動。

手機+平板 = Galaxy Fold

折起後的 Galaxy Fold 正面為一個 4.6 吋的 Super AMOLED 螢幕，待機時可以顯示時間、日期、電量、訊息等...，也可以喚醒螢幕，大部分的操作都能夠滿足，包含照相、開啟地圖、看訊息、看 Email 等。

將 Galaxy Fold 展開後，螢幕由 4.6 吋變身成為一個 7.3 吋的 Dynamic AMOLED 螢幕，不得不說這樣瀏覽網頁、滑 FB 時眼球都被收買了～畢竟螢幕這種東西是越大瀏覽起來越舒服啊。

6 鏡頭

基本上鏡頭模組與 Note 10、S10 並無太大的差別，只是因應折疊設計，而讓總鏡頭數達到 6 個。鏡頭規格如上圖，此外 S10 與 Note 10 有的 AI 場景辨識、即時景深、廣角、夜拍等 ... Galaxy Fold 也通通都有。

外觀

Galaxy Fold 攤開來的厚度，基本上與一般手機沒有兩樣，下方採用 USB Type-C 充電，頂端與底部各擁有一組 AKG 調教喇叭，形成立體雙聲道。

採用內折式設計，這樣的設計有個好處就是可以保護螢幕，厚度就變成 2 台手機厚，不過放在口袋中還算是可以接受的，雖然看起來厚一些，不過其實厚厚的拿起來更好拿。

鉸鍊上方印有大大的 SAMSUNG 標誌。

Galaxy Fold 的解鎖系統為指紋辨識及臉部辨識，指紋辨識模組位於電源鍵下方。

頂端為另一組 AKG 調教喇叭。

鉸鍊式脊位

折疊時 Galaxy Fold 會有一股磁力相吸的感覺，直到完全展開到 180 度或完全收合，要保持上圖的角度，必須憑藉一定的外力來支撐。內部鉸鍊結構與精密手錶機械相似，經過 20 萬次的折疊測試，若每天折疊 100 次，可連續使用 5 年沒有問題。

螢幕中間會有凹痕嗎？

收合時螢幕並非完全折疊，而是有保留一點空間，這是為了延長螢幕的壽命所設計，這樣的設計能夠避免兩側螢幕互相擠壓。

因此中間凹陷的區塊，為螢幕最脆弱的地方，在折疊的過程中，能夠看到明顯的痕跡，在完全展開時，折疊的痕跡雖然不會這麼明顯，但是若要仔細看，還是可以看出一些端倪。

這一面螢幕與一般我們所使用的智慧型手機螢幕不同，採用 Infinity Flex 全新的螢幕及物料，能夠在開合過程中增加耐用性、降低發熱及厚度。因此，這一層螢幕觸控起來，可以發現到輕壓時，是軟軟的感覺，感覺上有些奇妙，但一下就可以習慣。

一心可三用

Galaxy Fold 非常適合商務人士，或常常多工作業的使用者，能夠一邊收發 Email 一邊看影片等，最多可同時有 3 個分割視窗，視窗的大小都可以根據自己的習慣來進行拖移，若使用的是懸浮視窗則最多可達五個。另外還有前後螢幕的無縫接軌設計，例如在小螢幕查看地圖導航時，直接展開大螢幕就可以查看剛剛的地圖，一開一合中，就可以感覺到最流暢的螢幕切換體驗。

效能

Galaxy Fold 搭載 8 核心處理器、12GB RAM+512GB ROM、4380mAh 電池容量，玩起遊戲有頂級規格+大螢幕就是爆炸順暢。

7.3 吋的 Dynamic AMOLED + AKG 立體聲喇叭，影音體驗整個大升級，現場聆聽非常有臨場感 ~ 看影片時更加有沉浸式的體驗。

若不喜歡瀏海擋住螢幕，也可以透過設定來隱藏相機的缺口。

鍵盤的優化上，可以解放大拇哥，把注音按鍵往外側靠近。

以上就是小編動手玩的第一手資訊，整理來說，不論是手感、潮度、多工、外觀、拍照、UI 等 ... 誠如開頭所說，Galaxy Fold 是一款革命性，同時也代表著身份地位的產品，如果你身邊不缺銀兩，絕對要買下來體驗最新科技帶來的嶄新體驗！若你還在猶豫，可以到全台 12 間三星體驗店玩玩看~ 目前已可於三星線上商城預購 ( 已搶購一空 )，小編詢問三星體驗館的人員，目前還可以接受預訂，1/4 將在台灣正式販售，這台價格頂天、售價 68,888 元的手機，你會入手嗎？

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