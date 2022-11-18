辭職信範例

想要離職不知道辭職信怎麼寫？有些人會上網找辭職信範例改一改送出，不過最近小編發現更厲害的「辭職信產生器」，只需要選好主管名稱、自己名稱、離職原因，就會馬上產生出離職信範例，基本上就是一份完整的離職信，起承轉合都有了，不到幾秒鐘就能完成，再也不用到網路上找辭職信模板、不用自己想理由，幾秒鐘內就給你一封內容完整的離職信啦。

辭職信產生器

進入辭職產生器網頁後就可以看到 3 個選項 ( 由於這是對岸開發的網頁，所以字體都是簡體字，大家可以自己用 Google 翻譯翻成繁體中文 )，只需要輸入主管名稱、本人名稱、離職原因即可。

辭職信範例

離職理由也不用自己想了，下拉選單有：個人原因、身體原因、家庭原因、結婚懷孕、職業規劃、其他原因共 6 種常見的離職原因，直接選擇就可以點擊下方生成。

辭職信範例

接著就可以看到一封完整的辭職信啦！主管不是「總」階級的話，自己修改一下即可。起承轉合通通有了，點擊下面一鍵複製就可以直接使用。如果不滿意內容，再按下生成，就會產生不同的內容。＝

離職信範本

家庭原因也有不同的內容，下方 XX 公司是留給大家自行修改的，基本上就是一封很完整的辭職信範例。

離職信格式

如果是因為懷孕的理由，內容也通通相當不錯，如果你覺得還是不夠完整，小編下面再幫大家整理一下辭職信格式、注意事項 :

辭職信格式

一般來說，離職信需要包含以下幾個元素：

  • 標題
  • 稱謂
  • 正文
    • 提出辭職的內容
    • 原因
    • 感謝
  • 結尾
  • 落款

基本上上方每個元素都具備之後，就是一封完整的辭職信了，如果不懂的話，可以滑到上面產生器產生的內容對照參考。如果懶得思考的話，小編就將離職信產生器連結放下面，各位請自行取用啦。

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辭職信產生器

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