12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷

2021 年已經到了尾聲，剩下最夯的活動就只是剩下 1212 與聖誕節，此刻 1212 最值得下手的軟體優惠已經下殺，Windows 11 專業版台幣 620 元、Windows 10 台幣 227 元、Office 2019 專業增強版 1069 元、Office 2021 單機專業增強版 1630 元 / 五台電腦授權 2388 元，真的讓人感到非常優惠，此外還有 5 台電腦的 Windows 11 專業版團購優惠，Windows 加上 Office 一起買的各種組合方案，還有其他軟體優惠與 Netflix 的禮品卡等等，不管哪一個軟體都非常划算，真的太佛心啦！本篇文章將來與大家實測這次活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷

△ 實測購買 Windows 10 專業版 2 台電腦授權（走這裡），開啟後可以看到 2 台授權的版本價格為美金 12.12 元，直接加入購物車準備結帳。為什麼要買 Windows 10 不買 Windows 11？因為現在好像都能免費升級成 Windows 11，二來一次買兩個 Windows 10 專業版授權更划算！

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷

△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，確認價格為 12.12 元之後就可以結帳。

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入，結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後繼續，確認之後就結算！

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷

△ 購物完成就可以看到訂單編號，接下來去信箱等代收信即可。

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷

△ 最後應該就會收到購買的序號資訊，整個過程不到 5 分鐘。

還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.ukeydeal.com/12-12-shopping-day.html?ukd=ukle5

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷
產品 優惠 折扣碼 美金入手價
Windows 11 專業版：全年最低限時特價 限時下殺 不用 22.12 元
Windows 10 專業版：全年最低限時特價  8.12 元
 Windows 10 專業版 - 2 台電腦 12.12 元
Windows 10 家庭版 8.52 元
Microsoft Office 2019 專業增強版（1 台） 38.12 元
 Microsoft Office 2016 專業增強版（1 台） 21.12 元 
辦公軟體 Office 2021 專業增強版 - 1 台電腦授權 58.12 元 
辦公軟體 Office 2021 專業增強版 - 5 台電腦授權 85.12 元 
系統熱賣推薦
 產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 11 專業版 - 5 台電腦  5 折 UKLE50 58.01 元
Windows 10 家庭版 - 2 台電腦授權 15.04 元
Microsoft Visio Professional 2019 - 1 台 25.65 元
Microsoft Project Professional 2019 - 1 台 15.64 元
伺服器 Windows Server 2019 精華版 13.53 元
Office 熱賣單品限時 4.5 折
 產品 優惠 折扣碼 入手價
 辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1用戶 4.5 折 UKLE55 39.52 元
Mac 版 Office 2019 家庭和企業版  135.36 元
 辦公軟體 Office 2016 家庭版和學生版---1用戶 34.59 元
Mac 版 Office 2016 家庭和企業版 79.59 元
Office 最優搭配推薦限時 4.5 折
 產品 優惠 折扣碼 入手價
 Windows 10 專業版 + Office 2019 專業增強版捆綁包 4.5 折 UKLE55 45.41 元
Windows 10 專業版 + Office 2021 專業增強版捆綁包  68.40 元
 Windows 10 家庭版 + Office 2019 專業版捆綁包 45.47 元
Windows 10 家庭版 + Office 2021 專業增強版捆綁包 69.57 元
Windows 11 專業版 + Office 2019 專業增強版捆綁包 58.27 元
Windows 11 專業版 + Office 2021 專業增強版捆綁包 82.80 元
Windows 11 家庭版 + Office 2019 專業增強版捆綁包 57.28 元

工具類軟體優惠，限時低至一折

12.12（雙12）2021 年底最後一波 全年最低價 辦公軟體 限時促銷


特惠禮品卡


去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBooticWinToFlashUNetbootinWinToUSBWinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「啟用」繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

有任何購買問題，請洽客服郵箱：[email protected]

1212 殺到谷底的軟體優惠！買起來～買起來～通通買起來！ 相關文章

訪客留言

1212 殺到谷底的軟體優惠！買起來～買起來～通通買起來！ 參考資料

10大電商續攻雙12 優惠折扣、滿額回饋一次總整理 | ETtoday消費新聞 | ETtoday新聞雲
2018/12/10 · 延續雙11爆棚買氣，電商雙12大促再開跑，包括商品折扣、灑購物金、滿額回饋等，促銷力道不比雙11遜色，除了可以把握機會撿便宜，對於上次沒買 ...
非首次買iherb！男「喊卡前」購保健食品 貨到竟補千元關稅
19 小時前 · 美國知名電商平台iherb，上個月23日宣布暫停對台灣的服務，不過台北這名林先生在暫停服務前剛好下訂一筆總金額3660元的保健商品，商品送達後 ...
蘇寧網店劈價優惠低至5折！一連12日 必搶Apple Watch 平板電腦 4K智能電視！｜購物優惠情報 | 購物優惠 | 新假期
2021/12/3 · VS 沙宣2100W 負離子角質蛋白護髮風筒 $268（原價 $539） VS 沙宣2100W 負離子角質蛋白護髮風筒 $268（原價 $539）（圖片來源：蘇寧授權圖片） Turbo ItalyTGH-15A 1500W 浴室強化玻璃暖爐 $398（原價 $1,498 ）
好用軟體一籮筐 彙整 - 阿祥的網路筆記本
2021 黑色星期五檔期來襲！辦公軟體限時特惠，全年最低價～低至1折限時搶！ 隨著雙11檔期的精采落幕，另一波電商大戰也悄悄在今日登場－屬於歐美市場的年度促銷優惠活動「黑色星期五」也揭開序幕！ 雖說是來自於國外的節慶活動，但只要有促銷的 ... ...
年終最後一檔「雙12」買起來！8大好康剁手迎新年 - Yahoo懶 ...
2020年11月29日 — 2020最後一檔「雙12」來了！Yahoo奇摩購物中心《1212超級趴》正慶活動將於12/9~12/13開跑，不僅集結百萬商品1折起、狂撒上億折價券，全站單日消費 ...
[閒聊] 20210811盤中閒聊- Stock - PTT情感投資事業版
172樓 推IPHONE10: 昨天沒買陽明就是錯了唉....... 08/11 08:43 ... 429樓 → a0000000001f: 中鋼499買起來呀！ ... 790樓 推yoyohu: QQ 跌破季線通通下去做雞精!!!
【2021雙12購物節】想聰明省錢一定要看完(優惠活動懶人包)
雙11結束後，一定有很多人錯過某些雙11優惠活動?你知道雙12買什麼最划算嗎?PTT網友推薦家電類、3C產品、衣服/鞋包類、居家生活用品…快來了解雙12有哪些活動可以參加?
[閒聊] 20200513 盤中閒聊 - option | PTT職涯區
2020/5/13 · 292 F 噓 justlovedada: 感覺只是空單回補買起來的，現貨應該會在下去一波， 05/13 08:49 293 F → justlovedada : 可樂有爽我58分就會跑 05/13 08:49 294 F 推 Csir : dada這兩天怒賺10萬 05/13 08:49
双12活动_双十二红包购物津贴天天领-什么值得买
全网绝对值&amp;史低爆发，年终最后一波！ iPhone XS Max绝对值5699元，Apple Watch Series 5手表2499元. 双12大促正在火热进行中，作为2019年最后一波，力度堪比双十一，0 ...
【閒聊】 20211123 盤中閒聊 - 股市板 - WEB批踢踢。大家早安來聊天吧～道
2021/11/23 · 大家早安來聊天吧～道瓊工業 35619.25 上漲 17.27 (+0.05%)那斯達克 15854.76 下跌 202.68 (-1.26%)標普 500 4682.94 下跌 15.02 (-0.32%)費城半導 3847.12 下跌 64.9(-1.66%)--※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.147.251 (臺灣): https://w