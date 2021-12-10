2021 年已經到了尾聲，剩下最夯的活動就只是剩下 1212 與聖誕節，此刻 1212 最值得下手的軟體優惠已經下殺，Windows 11 專業版台幣 620 元、Windows 10 台幣 227 元、Office 2019 專業增強版 1069 元、Office 2021 單機專業增強版 1630 元 / 五台電腦授權 2388 元，真的讓人感到非常優惠，此外還有 5 台電腦的 Windows 11 專業版團購優惠，Windows 加上 Office 一起買的各種組合方案，還有其他軟體優惠與 Netflix 的禮品卡等等，不管哪一個軟體都非常划算，真的太佛心啦！本篇文章將來與大家實測這次活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號能啟用就是正版

△ 實測購買 Windows 10 專業版 2 台電腦授權（走這裡），開啟後可以看到 2 台授權的版本價格為美金 12.12 元，直接加入購物車準備結帳。為什麼要買 Windows 10 不買 Windows 11？因為現在好像都能免費升級成 Windows 11，二來一次買兩個 Windows 10 專業版授權更划算！

△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，確認價格為 12.12 元之後就可以結帳。

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入，結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後繼續，確認之後就結算！

△ 購物完成就可以看到訂單編號，接下來去信箱等代收信即可。

△ 最後應該就會收到購買的序號資訊，整個過程不到 5 分鐘。

還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.ukeydeal.com/12-12-shopping-day.html?ukd=ukle5

工具類軟體優惠，限時低至一折

特惠禮品卡

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBootic、WinToFlash、UNetbootin、WinToUSB、WinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

△ 之後再點選「啟用」繼續。

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

有任何購買問題，請洽客服郵箱：[email protected]