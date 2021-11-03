你在找便宜 Office 2021 序號嗎？最近我電腦裡的 Office 跳出「產品已停用」訊息，必須輸入金鑰才能繼續使用，否則就會被停用。因此就上網找了一下是否有 Office 序號，既然都要找了，當然是找最新版本 Office 2021 金鑰，結果竟然發現，能夠用 46.19 美金的價錢，相當於台幣約 1200 多塊，就可以入手 Microsoft Office 2021 Pro Plus 專業進階版，如果你跟小編一樣，最近剛好需要便宜入手 Office 2021 的話，趕快跟著小編這樣買就對啦。 本篇只分享取得金鑰，要下載 Office 繁體中文版可以用 Office Tool Plus 一鍵安裝超方便。

由於升級到 Windows 11，前幾天打開 Word 才赫然發現要被停用了，之前的購買的 Office 序號也沒有紀錄下來，便上網找找看有沒有便宜序號可以入手。

Microsoft 365 又要每年付費訂閱，所以我個人覺得 Office 直接買斷會是比較好的選擇，不過微軟官網 Office 2021 家用版就要 4790 元！

於是找到了軟體網站：https://www.icmmo.com/sort-Software/

小編這裡就以購入 Office 2021 Pro Plus（走這裡）為例（它們站上還有其它商品，像是 Windows 11 序號、遊戲序號等）。

進入購買頁面後，左下角有個優惠代碼，如果你也是要購買 Office 序號，這裡跟著小編輸入 TSP40 點選 Apply 即可。如過你是要購買其它產品的話，小編將優惠序號整理在文末。

此時就可以看到原價 76.99 美金，折價後變成 46.19 美金，等於打了將近 6 折！

付款方式也非常多元，支援 VISA 金融卡、Mastercard 信用卡、Paypal 等...選擇付款方式後，左下方 Email 欄位輸入信箱，點擊 Place Order 下訂單。

接著點擊 Extract Your Key 就可以取得序號啦。

如果購買後有任何問題，都可以在網站右下方輸入你的問題，有 24 小時客服能夠即時為我們處理。購買前後不到 5 分鐘就完成啦，有需要的趕快去取得吧，買到賺到阿！其它有會小編一起幫大家整理在下面：