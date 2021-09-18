GoPro HERO 10 Black 於 9/16 正式發表，外型上與前一代 GoPro 9 並沒有太大的變化，搭載全新一代 GP2 晶片，讓 GoPro 10 有更強大的運算能力，包含帶來 5.3K / 60fps 的影片錄製、2.7K 八倍慢動作影片、更流暢畫面以及 HyperSmooth 4.0 影片穩定功能，GoPro HERO 10 Black 售價新台幣 17,000 元，9/16~9/30 前購買，享有早鳥禮肩背防水包、戶外露營折疊椅。



GoPro 9 vs GoPro 10 差異比較

GoPro 10 GoPro 9 處理器 GP2 GP1 照片 2300 萬像素 2000 萬像素 影片 5.3K 60 fps

4K 60 fps

2.7K 240 fps 5K 30 fps

4K 60 fps

2.7K 120 fps 穩定功能 HyperSmooth 4.0 HyperSmooth 3.0 擷取影格 19.6MP ( 5K 4:3 影片 )

15.8MP ( 5.3K 16:9 影片) 12MP ( 4K 4:3 影片 )

14.7MP ( 5K 16:9 影片)

這次 GoPro 10 的外觀幾乎與 GoPro 9 是一模一樣的，只有前螢幕下方的 Logo 改為藍色，因此配件幾乎與 GoPro 9 皆可共用，GoPro 10 鏡頭蓋採用全新的疏水玻璃材質，能夠更防刮擦、降低重影且可以拆卸。

自從 GoPro 6 開始就一直採用 GP1 晶片，這個晶片一直使用到 GoPro 9，而新一代的 GoPro 10 最大的不同就是升級了全新 GP2 晶片，這個升級讓 GoPro 10 運算能力提升，包含能夠拍攝 4K 120 fps 及 5K 60fps 影片、23MP 照片、HyperSmooth 4.0、更流暢靈敏的觸控操作、自動上傳影片等。

影片畫質具備 5.3K/60fps，4K/120fps，2.7K/240fps，且可從影片中抓取 1960 萬像素照片。

影片防抖技術也升級到 HyperSmooth 4.0，而且 5.3K/60fps、4K/60fps、2.7K/120fps 每個模式都可以使用。此外地平線修正功能也更進化了，旋轉範圍從 27 度升級到 45 度，適用範圍包含：4K/60fps、2.7K/120fps、1080P/120fps。

GoPro 10 防水可至水下 10 公尺。

拍攝後的影音能夠自動上傳至雲端，並且提升 30% WiFi 傳輸效率。

GoPro 10 也可以拿來做直播，清晰度可以到 1080P、132 度廣角，最厲害的是直播功能也支援 HyperSmooth 4.0。

可拍攝 23MP 照片包含連拍、夜拍、SuperPhoto 智能照片及 RAW 照片，GoPro 10 在低光源環境拍攝時，歸功於 GP2 及 3DNR，能夠增強低光，拍攝到更銳利清晰的影片。

GoPro 10 慢動作攝影最高支援 240 FPS。

Max 鏡頭模組支援 GoPro 10，不過要等到 11 月中的韌體更新後才適用。

GoPro 10 上市資訊

GoPro 10 9/16 日起正式上市，售價新台幣 17,000 元。9/16~9/30 前購買，享有早鳥禮：

