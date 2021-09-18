GoPro HERO 10 Black 於 9/16 正式發表，外型上與前一代 GoPro 9 並沒有太大的變化，搭載全新一代 GP2 晶片，讓 GoPro 10 有更強大的運算能力，包含帶來 5.3K / 60fps 的影片錄製、2.7K 八倍慢動作影片、更流暢畫面以及 HyperSmooth 4.0 影片穩定功能，GoPro HERO 10 Black 售價新台幣 17,000 元，9/16~9/30 前購買，享有早鳥禮肩背防水包、戶外露營折疊椅。
GoPro 9 vs GoPro 10 差異比較
|GoPro 10
|GoPro 9
|處理器
|GP2
|GP1
|照片
|2300 萬像素
|2000 萬像素
|影片
|5.3K 60 fps
4K 60 fps
2.7K 240 fps
|5K 30 fps
4K 60 fps
2.7K 120 fps
|穩定功能
|HyperSmooth 4.0
|HyperSmooth 3.0
|擷取影格
|19.6MP ( 5K 4:3 影片 )
15.8MP ( 5.3K 16:9 影片)
|12MP ( 4K 4:3 影片 )
14.7MP ( 5K 16:9 影片)
這次 GoPro 10 的外觀幾乎與 GoPro 9 是一模一樣的，只有前螢幕下方的 Logo 改為藍色，因此配件幾乎與 GoPro 9 皆可共用，GoPro 10 鏡頭蓋採用全新的疏水玻璃材質，能夠更防刮擦、降低重影且可以拆卸。
自從 GoPro 6 開始就一直採用 GP1 晶片，這個晶片一直使用到 GoPro 9，而新一代的 GoPro 10 最大的不同就是升級了全新 GP2 晶片，這個升級讓 GoPro 10 運算能力提升，包含能夠拍攝 4K 120 fps 及 5K 60fps 影片、23MP 照片、HyperSmooth 4.0、更流暢靈敏的觸控操作、自動上傳影片等。
影片畫質具備 5.3K/60fps，4K/120fps，2.7K/240fps，且可從影片中抓取 1960 萬像素照片。
影片防抖技術也升級到 HyperSmooth 4.0，而且 5.3K/60fps、4K/60fps、2.7K/120fps 每個模式都可以使用。此外地平線修正功能也更進化了，旋轉範圍從 27 度升級到 45 度，適用範圍包含：4K/60fps、2.7K/120fps、1080P/120fps。
GoPro 10 防水可至水下 10 公尺。
拍攝後的影音能夠自動上傳至雲端，並且提升 30% WiFi 傳輸效率。
GoPro 10 也可以拿來做直播，清晰度可以到 1080P、132 度廣角，最厲害的是直播功能也支援 HyperSmooth 4.0。
可拍攝 23MP 照片包含連拍、夜拍、SuperPhoto 智能照片及 RAW 照片，GoPro 10 在低光源環境拍攝時，歸功於 GP2 及 3DNR，能夠增強低光，拍攝到更銳利清晰的影片。
GoPro 10 慢動作攝影最高支援 240 FPS。
Max 鏡頭模組支援 GoPro 10，不過要等到 11 月中的韌體更新後才適用。
GoPro 10 上市資訊
GoPro 10 9/16 日起正式上市，售價新台幣 17,000 元。9/16~9/30 前購買，享有早鳥禮：
- 蝦皮、PChome：戶外折疊露營椅
- momo、Yahoo：肩背防水包
https://gopro.com/en/tw/shop/cameras/hero10-black/CHDHX-101-master.html