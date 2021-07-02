夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

轉眼間 2021 年半年過去了。已經進入七月份了，暑假也要開始了。軟體的年中促銷也開始了，是否準備好一台電腦，狠狠的玩電腦兩個月了呢？加上現在是居家防疫的重要時刻，電腦和軟體也要買好買滿，輕鬆地在家裡辦公玩遊戲，年中軟體特惠得好好把握，有四款特惠秒殺爆款的軟體，Windows 10 專業版只要美金 8.50 元，若是兩個人一起購買只要美金 12.50 元，辦公必備的 Office 2016 專業增強版只要美金 25.50 元，Office 2019 專業增強版美金 39.50 元就可以入手，不管哪一個版本的價格都很殺，比老闆跳樓還要誇張！本篇文章將來與大家實測這次的活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 實測購買 Windows 10 專業版 2 台電腦授權（走這裡），開啟後可以看到 2 台授權的版本價格為美金 12.50 元，直接加入購物車準備結帳。

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，因為這是年中的活動，確認價格為 12.50 元之後就可以結帳。

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入。

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 註冊帳號必須簡單的填入基本資訊，不用太誠實沒有關係，主要是信箱與密碼，填寫完成後繼續。

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後點選繼續。

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 最後確認金額為美金 12.50 元，沒有問題就點選「下訂單」來完成最後一個步驟。

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 確認訂單完成，接下來就是等序號派送到信箱就大功告成！

夏季特惠！辦公軟體低至 4.5 折限時搶購

△ 沒多久應該就可以收到序號囉！若是刷卡失敗的話會等不到，因為我曾經卡在付款，結果等超久還是等不到！

還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://www.gofunco.com/mid-year-sale-2021.html?gfc=gfcle2

年中特惠 限時開搶 居家防疫 輕鬆辦公
產品 優惠 折扣碼 美金入手價
Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統 限時下殺 不用 8.50 元
 Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統--- 2 台電腦授權 12.50 元
辦公軟體 Office 2016 專業增強版 25.50 元
 辦公軟體 Office 2019 專業增強版 39.50 元 
Office 2019 & office 2016 全年最低 4.5 折
 產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品  4.5 折 BFLE55 25.07 元
Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 24.03 元
辦公軟體 Office 2016 家庭版和學生版 ---1 用戶 34.59 元
辦公軟體 Office2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本 79.59 元
Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 45.41 元
辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶 39.52 元
辦公軟體 Office2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本 135.36元
超值 5 折作業系統
 產品 優惠 折扣碼 入手價
 Windows 10 家庭版---32/64 位元作業系統 5 折 BFLE50 8.84 元
Windows 10 家庭版---32/64 位元---2 台電腦授權  15.04 元
 Windows 10 企業版 2019 長期服務版本---1 台電腦授權 9.98 元
Microsoft Visio Professional 2019 Key (1 PC) 26.65 元
Microsoft Project Professional 2019 Key (1 PC) 15.64 元

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBooticWinToFlashUNetbootinWinToUSBWinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「啟用」繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

年中特惠 限時開搶 居家防疫 輕鬆辦公 相關文章

訪客留言

年中特惠 限時開搶 居家防疫 輕鬆辦公 參考資料

五成同仁居家辦公永豐金啟動APP回報機制| 金融要聞| 產經 ...
16 小時前 — 因應疫情居家辦公比重的提高，為加強數位化的管理，提升居家辦公 ... 數位論壇」​及「輕輕鬆鬆學Python」等課程上架，讓員工防疫期間不忘加值 ...
遠距工作必備辦公軟體工具618檔期迎來年度最低價！四款優惠 ...
2021年6月18日 — 當然，近期因為居家防疫政策讓許多人只能待在家中遠距工作必備的「 ... 此次618 的年中最低特價活動，同樣提供4 款居家辦公必備的重要 ... 618 年中最低限時特惠​：4 款特惠秒殺爆款（不需折扣碼） ... 夏日特惠開跑！ ... 首推「小米27 型電腦螢幕」搶居家辦公需求，小米智慧顯示器P1 55 型活現省2200 元！
周末宅在家高雄好家載推四天限時優惠| 消費生活| 產業| 經濟日報
15 小時前 — 一卡通公司說，防疫期間民眾減少外出外食及採買，利用「高雄好家載」可達到防疫需求，又可透過互助協助業者開拓客源提振經濟，創造互利。也 ...
【GoFunco網站年中特惠限時開搶居家防疫輕鬆辦公 ...
6 小時前 — 【GoFunco網站年中特惠限時開搶居家防疫輕鬆辦公】 ... 其中更主打Windows 10​專業版及辦公軟體Office 2019專業增強版以限時特惠價格銷售。
順發搶攻居家防疫商機 明起5天限時特賣 - 生活 - 中時
2020/4/9 · 「優質居家」部分保健冷暖空調、大小家電，居家防疫超舒適日立日本製造壓縮機全機保固7年，限時優惠下殺，再送好禮六選一，售完不補。
打造居家儀式感趁現在！「應援優惠」挺宅居防疫 遠傳friDay購物生日慶天天抽77,777遠傳幣 全額折抵-生活新聞 ...
2021/6/1 · 為體貼全民居家防疫備戰，即日起至6月30日止，遠傳friDay購物推出開站7週年優惠活動，暖心奉上各項應援好禮，包含APP限定1元好物天天搶買、滿額 ...
智慧家庭防疫不無聊 618購物節大家電熱銷榜限時開搶
2021/6/16 · 智慧家庭防疫不無聊 618購物節大家電熱銷榜限時開搶. 閱讀全文. 0. 2021年6月16日 上午6:33 · 4 分鐘 (閱讀時間) 居家防疫已有一段時日，宅家辦公 ...
打造居家儀式感趁現在！「應援優惠」挺宅居防疫 遠傳friDay購物生日慶天天抽77,777遠傳幣 全額折抵 - WINnews-威 ...
2021/6/1 · 天天限時1元搶購 連續30天不間斷 遠傳friDay購物統計，全台進入三級疫情警戒以來，站上以覆熱食品、居家辦公、民生用品等三大類商品訂單成長最多，其中受宅居生活須天天準備一日三餐影響，覆熱食品訂單數更較去年同期暴增3倍，漲幅最大。
搶攻居家商機 樂視達售出6000萬石頭掃地機器人
2021/6/23 · 預購方案：超超早鳥限時優惠 S7 NT$15,888 / S7+ NT$23,888（贈石頭三代耗材禮盒）、嘖嘖限定優惠 S7 NT$16,999 / S7+ NT$24,999
居家防疫必備！辦公軟體週末限時折價活動再臨！夏日特惠開跑！ - 阿祥的網路筆記本
也因為疫情大家需要居家防疫，無論是遠距工作或是線上學習，都少不了使用電腦上的辦公軟體，而近期 Gofunco 線上銷售平台又再次推出了夏季檔期的週末限時折價活動，想省荷包就趁現在！ 你可能對這個有興趣… 辦公軟體全場最便宜 4 折起！