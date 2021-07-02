轉眼間 2021 年半年過去了。已經進入七月份了，暑假也要開始了。軟體的年中促銷也開始了，是否準備好一台電腦，狠狠的玩電腦兩個月了呢？加上現在是居家防疫的重要時刻，電腦和軟體也要買好買滿，輕鬆地在家裡辦公玩遊戲，年中軟體特惠得好好把握，有四款特惠秒殺爆款的軟體，Windows 10 專業版只要美金 8.50 元，若是兩個人一起購買只要美金 12.50 元，辦公必備的 Office 2016 專業增強版只要美金 25.50 元，Office 2019 專業增強版美金 39.50 元就可以入手，不管哪一個版本的價格都很殺，比老闆跳樓還要誇張！本篇文章將來與大家實測這次的活動秒殺優惠，趁著此時來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號能啟用就是正版

△ 實測購買 Windows 10 專業版 2 台電腦授權（走這裡），開啟後可以看到 2 台授權的版本價格為美金 12.50 元，直接加入購物車準備結帳。

△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，因為這是年中的活動，確認價格為 12.50 元之後就可以結帳。

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入。

△ 註冊帳號必須簡單的填入基本資訊，不用太誠實沒有關係，主要是信箱與密碼，填寫完成後繼續。

△ 結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後點選繼續。

△ 最後確認金額為美金 12.50 元，沒有問題就點選「下訂單」來完成最後一個步驟。

△ 確認訂單完成，接下來就是等序號派送到信箱就大功告成！

△ 沒多久應該就可以收到序號囉！若是刷卡失敗的話會等不到，因為我曾經卡在付款，結果等超久還是等不到！

還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://www.gofunco.com/mid-year-sale-2021.html?gfc=gfcle2

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBootic、WinToFlash、UNetbootin、WinToUSB、WinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

△ 之後再點選「啟用」繼續。

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！