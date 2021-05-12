自 5/11 起，全台疫情轉為嚴峻，5/12 甚至爆發台灣有史以來最高本土確診案例 16 例，而政府也從 4/21 日起開放民眾「自費接種」COVID-19 疫苗，全台共有 31 家設有旅醫門診醫院接受預約，本篇文章替大家整理 31 家醫院疫苗施打地圖及預約掛號、疫苗施打須知等資訊，在疫情升溫的此時，提供給大家參考。



衛福部 COVID-19 疫苗接種醫院地圖

雖然衛福部有提供「COVID-19 疫苗接種醫院地圖」，雖然整理的資訊滿完整的，不過裡面參雜著「公費疫苗」接種醫院，而大部分民眾要找的卻是「自費疫苗」，因此小編特別將這 31 家醫院拉出來到下方給大家參考：

進入自費疫苗地圖後，左側直接點選自己的所在縣市，就可以查詢自費施打 COVID-19 醫院的資訊了。

點擊醫院名稱後，可以看到更詳細的資訊，包含：科別、電話及地址，建議大家要預約前，先撥電話過去詢問目前是否接受預約及施打情形。

全台 31 家自費疫苗接種醫院

衛生福利部基隆醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：基隆市信義區信二路268號

洽詢電話：02-24292525#3395

馬偕紀念醫院臺北院區（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

週六：上午診

地址：臺北市中山區中山北路二段92號

洽詢電話：(02)25713760

臺大醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

地址：台北市中山南路7號

洽詢電話：(02) 2312-3456#66699

三軍總醫院內湖院區（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

地址：臺北巿內湖區成功路二段325號

洽詢電話：(02) 8792-3311

臺北市立萬芳醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診

週二：下午診

週三：下午診

週五：上午診

地址：臺北市文山區興隆路三段111號

洽詢電話：(02) 2930-7930

臺北醫學大學附設醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：臺北市信義區吳興街252號

洽詢電話：(02) 2737-2181#3032

亞東紀念醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

週六：上午診

地址：新北市板橋區南雅南路二段21號

洽詢電話：(02) 7738-2525

臺北慈濟醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診

週五：上午診

地址：新北市新店區建國路289號

洽詢電話：(02) 6628-9779

羅東聖母醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：上午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：上午診

地址：宜蘭縣羅東鎮中正南路160號

洽詢電話：(03) 954-4106#6141

衛生福利部桃園醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：桃園市桃園區中山路1492號

洽詢電話：(03) 369-9721

臺大分院新竹醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：新竹市北區經國路一段442巷25號

洽詢電話：(03) 532-6151

東元綜合醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：下午診

週三：上午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

地址：新竹縣竹北市縣政二路69號

洽詢電話：(03) 552-7000#0

衛生福利部苗栗醫院（預約網址）

門診時間：

週二：上午診

週三：上午診

週五：上午診

地址：苗栗縣苗栗市為公路747號

洽詢電話：(037) 261-920

衛生福利部臺中醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：臺中市西區三民路1段199號

洽詢電話：(04) 2229-4411#2188、2189

童綜合醫院梧棲院區（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

地址：臺中市梧棲區臺灣大道八段699號

洽詢電話：(04) 2658-1919#4000

彰化基督教醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

週六：上午診

地址：彰化縣彰化市南校街135號

洽詢電話：(04)7225132

埔里基督醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診

週二：上午診

週三：上午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：南投縣埔里鎮鐵山路1號

洽詢電話：(049) 291-4346、291-0355

衛生福利部南投醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：南投縣南投市復興路478號

洽詢電話：(049) 223-1150

臺大醫院雲林分院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週五：下午診

地址：雲林縣斗六市雲林路二段579號

洽詢電話：(05) 532-3911#5190、5101

天主教聖馬爾定醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：嘉義市東區大雅路二段565號

洽詢電話：(05) 275-6000#3302、3303

嘉義長庚紀念醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

地址：嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號

洽詢電話：(05) 362-1000

成大醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診、下午診

週二：上午診、下午診

週三：上午診、下午診

週四：上午診、下午診

週五：上午診、下午診

地址：臺南市北區勝利路138號

洽詢電話：(06) 235-3333

高雄市立小港醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：下午診

週三：下午診

週四：下午診

週五：下午診

週六：上午診

地址：高雄市小港區山明路482號

洽詢電話：(07) 803-6783#3499、(07)805-9152

高雄市立聯合醫院（預約網址）

門診時間：

週一：下午診

週二：上午診、下午診

週三：下午診

週四：上午診、下午診

週五：下午診

地址：高雄市鼓山區中華一路976號

洽詢電話：(07) 555-2565#2135

屏東基督教醫院（預約網址）

門診時間：

週三：下午診

週五：上午診

地址：屏東縣屏東市大連路60號

洽詢電話：(08) 736-8686#2611

衛生福利部花蓮醫院（預約網址）

門診時間：

週一：上午診

週二：上午診

週三：上午診

週四：上午診

週五：上午診

週六：上午診

地址：花蓮縣花蓮市中正路600號

洽詢電話：(03) 835-8141#1231、1232

花蓮慈濟醫院（預約網址）

門診時間：

週二：上午診

週四：上午診

地址：花蓮縣花蓮市中央路三段707號

洽詢電話：(03) 857-8600

衛生福利部臺東醫院（預約網址）

門診時間：

週二：下午診

週四：上午診

地址：臺東縣臺東市五權街一號

洽詢電話：(089) 324-112#1153、1155

衛生福利部金門醫院（預約網址）

門診時間：

週三：上午診

週五：上午診

地址：金門縣金湖鎮復興路2號

洽詢電話：(082) 332-546

連江縣立醫院（預約網址）

門診時間：

週四：下午診

地址：連江縣南竿鄉復興村217號

洽詢電話：(0836) 23991#1119

三軍總醫院澎湖分院（預約網址）

門診時間：依醫院掛號頁公開資訊

地址：澎湖縣馬公市前寮里90號

洽詢電話：(06) 921-1116#15960

自費疫苗費用要多少？施打對象有限制嗎？

自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；免收疫苗費用。指揮中心協調各級醫院收費上限，醫學中心 600 元，區域醫院 550 元，地區醫院 500 元，實際費用請洽詢各醫院。

依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」建議，以（1）商務人士（2）出國工作、留學或就醫等人道因素為原則，不限國籍身分別。有中華⺠國有效居留證之外籍人士，請攜帶居留證及護照就診，俾利旅遊醫學資訊系統登錄作業。

⺠眾前往旅遊醫學門診時，需於 COVID-19 疫苗自費接種意願書填列「出國目的」，以利醫療紀錄。此外，門診醫師看診時，除評估接種者健康狀況及過往疫苗接種史，亦會詢問出國目的(如工作、留學等)，無須額外出示證明或簽立切結書。

已完整自費接種 COVID-19 疫苗 2 劑者，是否可豁免或縮短居家檢疫天數？

疫苗保護力並非 100%，為預防疾病的發生、保護易感族群，建議即使完成 COVID-19 疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離。目前國際疫情仍嚴峻，且疫苗涵蓋率尚不足，故自國外入境者仍須依照指揮中心規定進行入境居家檢疫及自主健康管理。

資料來源：衛福部疾管署