背景錄音機

手機如何「一鍵錄音」？一般開會、上課、採訪的錄音可以慢慢打開手機內建的錄音功能，不過若是用於自保、蒐證用途的錄音，就沒有時間讓我們慢慢打開錄音功能，有時甚至還不能被對方發現，速度越快是越好，最近小編發現「背景錄音機」 App，只要連按 3 下音量鍵，即便是螢幕鎖定的狀態下，都能神不知鬼不覺的進入錄音狀態，對於有突然錄音需求的人來說，像是鄰居散播不實謠言、突然的口角、車禍衝突等，這款 App 是非常實用的，最近有需要的朋友，連結放在後面，大家自己下載起來囉。

手機一鍵錄音

這款背景錄音機目前僅限於 Android 系統使用，由於目前 Google Play 商店已下架該 App，僅能透過 APK 安裝，連結小編放在文章後面，大家請下載後完成安裝。

安卓手機錄音

開啟「背景錄音機」先看到「設定」的地方，預設的設定是「上音量鍵」連按三下開始錄音，「下音量鍵」連按三下停止錄音，即便是在螢幕鎖定的狀態下，也能夠一秒讓 App 背景錄音。

若你使用頻率非常高，設定裡面還可以改為「電源鍵」一鍵錄音，單擊電源鍵就能夠一秒錄音。另外也有透過「搖動手機」的動作來啟動錄音，這裡就看什麼方式大家覺得最適合自己的使用情境囉。

如果你很擔心沒有錄到音的話，也可以將「在後台運行」的選項勾選起來，如此一來不論如何 App 會常駐在背景運行，確保不會被誤觸關閉。

手機背景錄音

小編實測在螢幕鎖定的情況下，連按三下音量鍵，就會立馬開始錄音囉，錄音檔還能轉檔為 MP3，或是上傳到 Google Drive 雲端硬碟直接在電腦上取用錄音檔，APK 下載連結放在下面，有需要的朋友請自行下載啦。

APK 下載：
背景錄音機 Background voice recorder 3.0.4.4.apk（GOOGLE下載）
背景錄音機 Background voice recorder 3.0.4.4.apk（1DRV下載）
背景錄音機 Background voice recorder 3.0.4.4.apk（MEDIAFIRE下載）
背景錄音機 Background voice recorder 3.0.4.4.apk（RAPIDGATOR下載）
背景錄音機 Background voice recorder 3.0.4.4.apk（MEGA下載）
檔案大小：3.78 MB

背景錄音機 APP 免費下載，秘密錄音 / 蒐證錄音 螢幕鎖定狀態也能用 相關文章

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