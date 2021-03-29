便宜的 Windows 10 如何買？可以買嗎？

愚人節不開玩笑，因為好康活動沒有在騙你，自己組裝電腦需要安裝 Windows 10 作業系統，買筆電也需要安裝 Office 2019 文書軟體，現在就告訴你如何省荷包，微軟官網上一套 Win 10 專業版要價 6999 元台幣，隨機購買也要幾千元，即將到來的愚人節特別銷售，Windows 10 專業版竟然只要 238 元，若是 Office 2016 專業增強版只要 646 元，Office 2019 專業增強版也只要 827 元，坦白說已經非常久沒有看到如此優惠的價格了！所以今天不管是不是愚人節了～這裡要替大家實測這樣的便宜價格是否真的可以購買？有沒有版權疑慮？使用上有什麼限制呢？來替大家實際測試看看！

首先要呼籲的是...

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

愚人節特別銷售有哪些？

以下是我這次看到的情人節的活動內容，整理成表格給大家方便閱讀，Retail Key 代表是零售版，零售版可以全新安裝與升級，不過網頁上有說明這只適合全新安裝 Windows 時使用，這點是要注意一下的。除了便宜的 Windows 10 Pro 之外，還有 Office 2016、2019 的優惠折扣。

產品 折扣 美金價格 台幣價格
Windows 10 Professional Key 46% OFF
（折扣碼 EZ3CA）		 8.51 238 元
Windows 10 Home KEY 8.09 226 元
Microsoft Office 2019 Professional Plus Retail Key 29.59 827 元
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Pro Key Pack 26.45 740 元
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus Key Pack 39.68 1109 元
Microsoft Project Professional 2016 PC Key 16.44 460 元
Microsoft Project Professional 2019 PC Key 22.67 634 元

Windows 10 專業版序號

△ 小編特地到微軟官網查了一下，Windows 10 專業版真的要價 6999 元阿，這個價格若是個人要買的話，是上班族一個月薪水約 5 分之 1 啊！這樣買 iPhone 12 Pro Max 的預算就被吃掉了一些 XD

便宜的 Windows 10 如何買？可以買嗎？

△ 我以這次看到最優惠的 Windows 10 Pro 來實測，進入頁面後的價格為 15.76 美金，接著我直接點選 BUY NOW。

便宜的 Windows 10 如何買？可以買嗎？

△ 進入結帳頁面後可以在下方輸入 EZ3CA 的折扣碼之後點選 redeem。

便宜的 Windows 10 如何買？可以買嗎？

△ 之後價格就會更新成 8.51 美金，換算成台幣只要 238 元，真的很久沒有看到那麼大的折扣了！付款方式有支援 PayPal 與信用卡等等等。

便宜的 Windows 10 如何買？可以買嗎？

△ 之後在下方輸入可以聯繫的電子信箱，之後 PAY NOW 完成付款即可。

U2KEY 便宜的 Windows 10 Pro 可以買嗎？怎麼買？

△ 付款完成之後會有訂單編號，若是沒有註冊會員的話，訂單編號要自己留好，信箱裡面也會有一份。

U2KEY 便宜的 Windows 10 Pro 可以買嗎？怎麼買？

△ 購買完成大概三分鐘之後，就會收到一封有 Windows 10 Pro 序號的信囉！

買了沒有問題嗎？

替大家實測購買流程，也確實收到序號，雖然是寫零售版，不過有寫這是單一電腦全新安裝使用，而且確實可以在台灣地區安裝使用，不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，而且確實是可以啟動的，那大家是否要在這網站購買便宜序號就請大家自行斟酌，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析，若是遇到無法順利啟動的問題，也請聯絡客服解決。

如何下載 Windows 10 光碟？

如何下載 Windows 10 光碟

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定

OFFICE 2019

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

lvlkey 萬聖節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

Windows 10 Pro 便宜買

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：


其他軟體優惠推薦

產品 折扣 美金價格 台幣價格
Microsoft Office 2016 Professional Plus Retail Key 30% OFF
（折扣碼 EZ3CB）		 23.09 646 元
Microsoft Office 2016 Home and Student Key 24.68 690 元
Microsoft Office 2019 Home and Student Key 34.99 978 元
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Home & Student Key Pack 28.90 808 元
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Home and Student Key Pack 35.69 998 元
Microsoft Visio Professional 2016 PC Key 21.31 596 元
Microsoft Visio Professional 2019 PC Key 30.09 841 元

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