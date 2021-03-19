Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

最近朋友要買電腦，傳訊息來問說最近有沒有什麼好優惠？不查還不知道，一查才知道這也太划算了！取得 Windows 10 專業版 + Office 2019 專業增強版的限時優惠，價格真的是超級划算、牛到很划算，只要一張小朋友加上幾個硬幣就可以購得，以現在的匯率來計算只要台幣 1058 元，若你剛好組台新的電腦，該有的系統與文書工具也一併買齊，便宜到不用再找盜版軟體，本篇文章將簡易的測試購買教學，剛好組電腦朋友可以看看唷！

從國外購入的序號合法嗎？

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

首先！之前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

一起買哪裡買？

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 進入頁面之後（走這裡），看到 Windows 10 專業版 + Office 2019 專業增強版的價格為為 USD 85.88，Add Cart 先加入購物車。

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 點選 Place Order 繼續，第二個步驟還沒有輸入折扣碼，請不用擔心唷！

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 接著輸入 TCJ56 的折扣碼之後點選 Apply Coupon。

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 原本 88.58 USD 的價格變成 37.79 USD，現在的匯率換算成台幣只要 1058 元，真的是相當相當的便宜。

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 下面有許多的付款方式，大家選擇自己習慣的即可，之後在下方填入自己的電子信箱，最後點選 Confirm And Place Order 來下訂單結帳。

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 購買完成後會看到以上畫面，點選 Extract Your Key 來取得購買的序號。

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 點完一次 Extract Your Key 之後再點一次 Extract Your Key。

Windows 10 和 Office 2019 一起買才划算，如何入手？

△ 接著就可以順利取得 Windows 10 專業版 + Office 2019 專業增強版的序號囉！

如何啟動 Windows 10？

Windows 10 序號如何啟動？不到台幣 300 元的序號也可以嗎？

Windows 10 安裝完成之後，要如何啟動呢？通常透過光碟安裝 Windows 10 的時候，過程中會有要求輸入序號，若你使用電腦無法個人化設定，那麼可能就是沒有啟動的狀態，那如果已經錯過了安裝步驟，那麼該如何買序號來啟動呢？本篇文章將簡單的教大家如何啟動 Windows 10，其實一點都不難唷！跟著做馬上就會自己啟動 Windows 10 囉！

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，代表若你沒有啟用話，很多個人化的設定是無法使用的唷！接著請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 接下來應該可以在畫面上看到「Windows 報告您的裝置上找不到任何產品金鑰」的紅色文字，這也代表是沒有啟動的狀態。所以我們立即啟用 Windows，從下方點選「變更產品金鑰」。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛序號填寫進去之後下一步。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「啟用」繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！

Office 2019 如何安裝與啟用授權

Office 2019 Pro Plus

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

Office 2019 Pro Plus

△ 將信箱中的序號輸入，微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 Pro Plus 軟體囉！
 
Office 2019 Pro Plus

△ 跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等，全部都是 Office 2019 Pro Plus 授權版啊！確定可以正常啟動沒有問題。

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MMORC 是否推薦購買呢？

替大家實測 MMORC 的購買流程，也確實收到序號，可以透過微軟網站啟動，唯一的限制是這是單一電腦的版本，所以若是有多台電腦，可能每台電腦都要購買授權唷！不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 MMORC 的確是可以購買到 Office 2019 能在台灣啟動的序號，那大家是否要在 MMORC 購買便宜序號就請大家自行斟酌，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析。

MMORC 平台目前有哪些優惠？

以我自己周遭同事朋友的狀態來看，坦白說大部分的人都可以接受購買產品授權，不過若是高額的軟體授權大家可能就會抗拒，尤其像是 Windows、Office 其實是可以便宜購買的，對個人來說可以省下非常多的成本，大家也都想要購買可以合法啟動的軟體授權，更會避免使用盜版的困擾，帶大家來看看目前 MMORC 有哪些優惠呢？

Windows 10 作業系統
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro TCJ40 $9.17 這裡買
Office 文書軟體
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Microsoft Office 2019 Pro Plus TCJ56 $31.79 這裡買
Microsoft Office 365 Pro plus Global $14.78 這裡買
Microsoft Office 2016 Pro Plus $24.5 這裡買
系統與文書組合
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key TCJ56 $37.79 這裡買
Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $20.24 這裡買
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $29.16 這裡買
其他軟體優惠
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global TCJ40 $10.2 這裡買
McAfee Antivirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.19 這裡買
McAfee LiveSafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $30.77 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.59 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Year 3 Devices Digital code Global $17.39 這裡買
ESET NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $11.39 這裡買
ESET Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.03 這裡買
AdLock 2020 5 Devices 1 Year Digital Code Global $11.75 這裡買

如果購買中或購買後有任何序號問題，可以利用 MMORC 客服信箱取得求助。
客服信箱：support@mmorc.com

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