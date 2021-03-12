Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

辦公軟體真的是一家大小的需求，如果說家裡四台電腦，一台電腦要買一套 Office 也太不划算，這時候可以考慮購買 Microsoft 365 家用版本，同時支援六個人的使用，相比 Office 2016、Office 2019 的版本來說功能更新更進步，只是付費方式變成每個月訂閱，其實很多人是選擇使用最新版本的 Microsoft 365 唷！這次周末辦公軟體周末限時下殺 4.5 折的活動，除了要買給大家看 Microsoft 365 家用版本之外，Windows 10 專業版只要台幣 250 元，兩個人一起購買不到台幣 200 元，Office 2016 專業增強版只要 724 元，Office 2019 專業增強版 1111 元就可以入手，而 Microsoft 365 家用版本半年份每個月平均只要 209 元，怎麼看都相當划算唷！

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

官方 Microsoft 365 家用版的價格為每年 3190 元，六個月來算的話是 1595 元，這次活動的方案是 1254 元，還是有划算到唷！同學間可以一起購買來使用，家人也可以一起購買，是很超值的方案。

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 實測購買 微軟辦公軟體365家庭版 - 6個用戶 - 6個月（走這裡），開啟後可以看到價格為 1254 元，點選加入購物車。

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 之後點選購物車

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 這次要活動不用輸入折扣碼，直接點選結帳。

2020 萬聖節 Windows Office 全場軟體 4 折起

△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入。

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△ 註冊帳號必須簡單的填入基本資訊，不用太誠實沒有關係，主要是信箱與密碼，填寫完成後繼續。

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△ 結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後點選繼續。

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△ 最後確認金額為 1254 元台幣，沒有問題就點選「下訂單」來完成最後一個步驟。

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△ 確認訂單完成，接下來就是等序號派送到信箱就大功告成！

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 過沒多久也確實收到活動序號囉！

辦公軟體還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.gofunco.com/software-weekend-sale.html?gfc=gfcle2

周末限時特惠 5 款特惠秒殺爆款
產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統 周末限時特惠 不用 250 元
 Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統--- 2 台電腦授權 398 元
辦公軟體 Office 2016 專業增強版 724 元
 辦公軟體 Office 2019 專業增強版 1111 元 
辦公軟體365家庭版 - 6個用戶 - 6個月 1254 元 
超值 5 折作業系統
 產品 優惠 折扣碼 入手價
 Windows 10 家庭版---32/64 位元作業系統 5 折 BFLE50 246 元
Windows 10 家庭版---32/64 位元---2 台電腦授權  418 元
 Windows 10 企業版 2019 長期服務版本---1 台電腦授權 277 元
Office 2019 & office 2016 全年最低 4.5 折
 產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品  4.5 折 BFLE55 697 元
辦公軟體 Office 2016 家庭版和學生版---1 用戶 962 元
Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 1262 元
辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶 1099 元
Office 365 與其他產品
產品 優惠 折扣碼 入手價
 辦公軟體 Office 365 適用於多台設備---1 台設備授權帳戶 5 折 BFLE50 396 元
Microsoft Visio Professional 2019 Key (1 PC) 713 元
Microsoft Project Professional 2019 Key (1 PC) 435 元

Microsoft 365 家庭版如何安裝與啟用授權

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 接著輸入剛剛所購得的序號，下一步繼續。

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 序號透過官方驗證為 Microsoft 365 家用版，下一步繼續。

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 這裡會提醒你之後的到期日，詢問是否之後要定期付費，不過就是恢復原價囉！若不想要自動扣款就先關閉定期付費。

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△ 下一步就是取的 Microsoft 365 的安裝程式。

Office 365 家庭版如何購買？如何便宜買？

△ 下載安裝會導到官方 Microsoft 365 的頁面，可以看到用戶人數還有 5 個人，因為自己佔掉一個名額囉！安裝軟體點選安裝 Office 就可以安裝囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Microsoft 365 家庭版的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌囉！若是要購買便宜 Windows 10 步驟可以參考：婦女節特惠辦公軟體限時下殺 4.5 折，Windows 10 專業版不到台幣 200 元

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