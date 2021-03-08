婦女節特惠辦公軟體限時下殺 4.5 折

三月八號是什麼好日子？就是國際三八婦女節，要購買辦公軟體是個絕佳的好時機，這次小編發現了一個聖誕節軟體特惠，Windows 10 專業版只要台幣 250 元，兩個人一起購買不到台幣 200 元，辦公必備的 Office 2016 專業增強版只要 724 元，Office 2019 專業增強版 1111 元就可以入手，不管哪一個版本都非常划算，真的太佛心啦！本篇文章將來與大家實測婦女節秒殺優惠，趁著婦女節來組台電腦，把該用的系統與文書軟體都搞定吧！

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

在開始實測之前，還要事先跟大家說明網路購買便宜序號的問題！我以前也很單純，跟大家說序號能啟用就是正版，畢竟能否啟用該是微軟把關，能啟用就是正版！不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同樣是侵權的，是否正當我們就交給微軟去解決。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

黑色星期五 Black Friday 辦公軟體全年最低特惠價活動，揪團好友一起入手 Windows 10 Pro 只要 198 元

△ 實測購買 Windows 10 專業版 2 台電腦授權（走這裡），開啟後可以看到 2 台授權的版本價格為 398 元，直接加入購物車準備結帳。

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△ 進入購物車頁面之後，不用使用任何優惠券代碼，因為這是黑色星期五的活動，確認價格為 398 元之後就可以結帳。

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△ 結帳時可以使用訪客的身分來結帳，不過我是建議註冊帳號比較好，這樣比較方便查詢訂單紀錄和狀態，若是有帳號的話也可以直接登入。

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△ 註冊帳號必須簡單的填入基本資訊，不用太誠實沒有關係，主要是信箱與密碼，填寫完成後繼續。

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△ 結帳的方式支援信用卡，輸入信用卡資訊之後點選繼續。

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△ 最後確認金額為 398 元台幣，沒有問題就點選「下訂單」來完成最後一個步驟。

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△ 確認訂單完成，接下來就是等序號派送到信箱就大功告成！

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△ 沒多久應該就可以收到序號囉！若是刷卡失敗的話會等不到，因為我曾經卡在付款，結果等超久還是等不到！

婦女節還有哪些優惠呢？

活動網頁：https://tw.gofunco.com/womens-day--2021.html?gfc=gfcle2

婦女節 4 款特惠秒殺爆款
產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統 婦女節特惠 不用 250 元
 Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統--- 2 台電腦授權 398 元
辦公軟體 Office 2016 專業增強版 724 元
 辦公軟體 Office 2019 專業增強版 1111 元 
超值 5 折作業系統
 產品 優惠 折扣碼 入手價
 Windows 10 家庭版---32/64 位元作業系統 5 折 BFLE50 246 元
Windows 10 家庭版---32/64 位元---2 台電腦授權  418 元
 Windows 10 企業版 2019 長期服務版本---1 台電腦授權 277 元
 伺服器 Windows Server 2019 標準版 359 元
Office 2019 & office 2016 全年最低 4.5 折
 產品 優惠 折扣碼 入手價
Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品  4.5 折 BFLE55 697 元
Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 668 元
辦公軟體 Office 2016 家庭版和學生版---1 用戶 962 元
辦公軟體 Office2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本 1354 元
Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 1262 元
Windows 10 家庭版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 1264 元
辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶 1099 元
辦公軟體 Office2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本 1941 元
Office 365 與其他產品
產品 優惠 折扣碼 入手價
 辦公軟體 Office 365 適用於多台設備---1 台設備授權帳戶 5 折 BFLE50 396 元
 辦公軟體 Office 365 與 Windows 10 專業版版捆綁銷售產品 535 元
辦公軟體 Office 365 與 Windows 10 家庭版捆綁銷售產品  552 元
Microsoft Visio Professional 2019 Key (1 PC) 713 元
Microsoft Project Professional 2019 Key (1 PC) 435 元

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBooticWinToFlashUNetbootinWinToUSBWinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

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△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

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△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

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△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

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△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

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△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

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△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

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△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

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△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

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△ 之後再點選「啟用」繼續。

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△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，經過的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

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