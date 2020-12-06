如何便宜入手 Office 2019 專業版

聖誕節的確是所有軟體價格下殺或是限時免費的好日子！之前介紹 Office 2019 專業增強版只要 1700 元就可以入手，坦白說我覺得對大家能接受的軟體價格還是太高，而現在聖誕節活動只要搭上「PP20」這組優惠碼，Office 2019 專業增強版就只要台幣 1117 元就可以入手，這個划算到沒有話說，我自己也是立刻又刷了一套！真心覺得有需要購買的，可不要錯過了！

如何便宜入手 Office 2019 專業版

△ 我們先來看看台灣微軟 Office 專業版 2019 的價格，台幣售價是 15990 元，這真的是大家很難下手的軟體價格。

如何便宜入手 Office 2019 專業版

△ Office 專業版 2019 文書軟體內包含有 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher 與 Access 六款常用的文書工具。

聖誕節優惠

優惠走這裡：https://bit.ly/33PODCx

在大家購買之前，必須先說清楚一點，便宜的 Office 序號在台灣微軟不被認可，可能太便有商業利益的衝突。而我自己覺得這個序號能夠透過微軟網站驗證，並且安裝後啟動，那這個序號就是正版序號，我自己以前購買的已經啟用並使用超過一年，我想是沒有問題的，這點請大家自己考量！而這個購買的版本是一台電腦使用，也只綁定一台電腦，購買後請盡速啟用避免有任何疑慮。

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△ 開啟購買 Office 2019 專業增強版的頁面之後，直接點選 Buy Now 就可以了！

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△ 到購物車頁面之後，下方有一個輸入折扣碼的地方，請輸入「PP20」之後點選 Apply。

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△ 之後價格就會更新成 $39.60 美金，現在的匯率換算台幣不到台幣 1200 元唷！網頁繼續往下就可以 Checkout 進入結帳程序。

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△ 完成購買之後，不久就會收到序號的信件囉！下方也有提供安裝光碟影像檔的連結，點選後就能直接下載囉！

Office 2019 安裝方式一

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△ 下載安裝光碟影像檔（這裡），點選右鍵掛接，他就會變成一個虛擬光碟，點選光碟中的 Setup 即可安裝。

如何便宜入手 Office 2019 專業版

△ 安裝過程就不多說囉！軟體開啟後輸入序號即可以啟動。

Office 2019 安裝方式二

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 2019 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 若通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是已經啟動的，只花了台幣 1117 元就可以取得，優惠的活動不跟上太可惜唷！

更多活動優惠

產品名稱 折扣碼 美金價格
Windows 10 Professional Key PP20 13.44 USD
Office 365 Pro Plus 2019 Lifetime Account 5 USD
Office 2019 Professional Plus key 39.6 USD
Windows 10 Home key 11.98 USD
Office2016 Professional Plus key 36 USD
Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus Pack 46.62 USD
Office 2019 Home and Students Key bingding 28 USD

Office 2019 購買入手！最新實測 6 個你必須知道的重點功能！

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