LINE 封面放 FB

IG 個人檔案可以放各種連結，那 LINE 的個人檔案，也可以放社群媒體連結嗎？LINE 現在也可以連結 FB、IG、YouTube 及 TWitter 等設社媒體啦，只要打開個人檔案並加入社群媒體 icon 圖示，輸入社群網址超連結，日後只要有人想要追蹤你的 IG 或臉書，只要點開你的 LINE 個人檔案，就可以一鍵前往追蹤、按讚或加好友，還不知道的朋友趕快跟著小編設定起來。

LINE FB 連結

首先打開 LINE 主頁，點擊自己的大頭貼，進入個人封面編輯，進入後點擊第三個圖示（4 個幾何圖形）。

LINE IG 連結

接著選擇「社群」頁籤，在這邊就可以看到 Instagram、Facebook、YouTube 及 Twitter 的圖示囉，未來會不會增加不知道，目前只有四種，點擊之後就可以將 icon 拖移到個人封面任意處，不論是大小、方向都能夠自由調整。

LINE FB 連結

點擊社群圖示上面的「鉛筆」按鈕進入編輯模式，在這邊就可以新增社群媒體的網址囉！按下完成後，只要朋友點開你的 LINE 大頭貼，就可以一鍵點擊前往你的社群媒體囉，大家趕快打開自己的 LINE 試試看吧。其實有些新功能之前介紹過，可以回頭參考唷 >> LINE 10.13.0 個人頁面全新裝飾，能新增個人社群連結、背景、貼圖與計時器等等

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