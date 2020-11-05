你的 LINE 被哪些人封鎖了你知道嗎？最近小編發現一款「LINE 封鎖解密神器」LINE Tracker，能夠掃描你的 LINE 好友，並且抓出「封鎖」你的人，如果你最近有發生被「不讀不回」的情形，那就有很大的機會是被封鎖啦，有需要，不過小編要先說，雖然 LINE Tracker 能夠列出所有封鎖你的清單，不過不是免費的 App，想要看清單的話就必須付費才能看到，不論你是 Android 系統還是 iOS 系統通通能免費下載，有需要的朋友可以下載起來試試自己究竟被多少人封鎖。若你不想付費，也可以用用看之前本站分享過的方法查詢看看自己是否被對方封鎖 LINE 好友。

iOS 及 Android 都能夠免費下載，這邊小編用 Android 系統作為示範，到 Google Play 即可免費下載 LINE Tracker，載點幫大家準備在文章後方。

下載後開啟，需要透過 LINE 進行登入。

登入後輸入 LINE 提供的 4 位數認證碼，進入後點擊「開始分析」。

然後 LINE Tracker 就會開始掃描我們的好友囉，掃描速度依照好友數量增減，掃描完成後就可以看到自己的 LINE「被封鎖數」啦。下方的清單以馬賽克處理，點擊「查看清單」能夠付費解鎖。

付費後可以查看完整的封鎖清單、無廣告，未來也會推出「一鍵刪除幽靈好友」、「封鎖通知」兩大功能，費用是 150/月，或 300 元買斷服務，載點提供在下方，想看自己被誰封鎖嗎？那就下載起來掃描，答案就呼之欲出囉。

下載：

LINE Tracker ( Google Play下載 )

LINE Tracker ( App Store下載 )