不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

最多人敲碗的 Windows 10 Pro 完整教學來了！之前分享過多次 Windows 10 Pro 優惠價格，原以為台幣 310 元的價格已經夠低了，這次替大家實測的價格只有台幣 269 元，而且是 Windows 10 專業版，不是 Windows 10 家用版唷！真的可以用台幣不到 300 元的價格購入 Windows 10 Pro，這次替大家完整實測了從加入購物車、折扣碼、結帳、下載、安裝到啟動的流程，確確實實的從國外購入的序號，在台灣正式的啟動成功，這些步驟提供給大家參考囉！

從國外購入的序號合法嗎？

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

為什麼只替大家實測呢？那推薦購買嗎？之前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

Windows 10 Pro 不到 300 元哪裡買？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這次替大家實測購買的是 Windows 10 Pro（走這裡），其實 MMORC 這次還有很多軟體優惠，不過最划算的應該就是 Windows 10 Pro，其他優惠會在文末一併提供給大家！進入頁面後可以看到原價是 15.29 美金，Add Cart 加入購物車。

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△ Place Order 繼續。

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△ 這時候到輸入折扣碼的階段，原本的金額是 15.29 美金，請輸入 TBL40 的折扣碼，點選後方的 Apply Coupon 繼續。

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△ 折扣後的金額是 9.17 美金，相當於台幣 269 元，不到台幣 300 元的價格，付款方式有 PayPal、信用卡等等，請大家選擇適合自己的結帳方式來付款，在下方輸入信箱之後，點選 Confirm And Place Order 來付款，付款流程就不多說，直接繼續到付款結束之後的流程。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 結帳之後會先停在 Payment Processing 的階段，這時候稍微等一下之後再重新整理頁面，等看到 Successful Payment 之後就可以點選下方的 Extract Your Key 來取得序號。如果一直停留在 Payment Processing 的階段，可以從網頁右下角 Live Chat 與客服聯繫，或是透過 support@mmorc.com 的客服信箱來處理。

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△ 進入下一個畫面之後，請再點一次 Extract Your Key，之後就會看到 Windows 10 Pro 的序號囉！也請大家趕快把序號存起來，因為在我這次實測之後，我的信箱並沒有收到任何的訂單編號、軟體序號之類的，所以請大家要自己記錄一下訂單編號與取得的 Windows 10 Pro 序號，若是有問題的話也比較好追蹤唷！

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBooticWinToFlashUNetbootinWinToUSBWinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

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△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

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△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

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△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

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△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

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△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

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△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

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△ 之後再點選「啟用」繼續。

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△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 MMORC 的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要在 MMORC 購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

MMORC 還有哪些優惠呢？

Windows 10 作業系統
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro TBL40 $9.94 這裡買
Office 文書軟體
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Microsoft Office 2019 Pro Plus TBL56 $31.79 這裡買
Microsoft Office 2019 Home & Students $48.74 這裡買
Microsoft Office 2016 Pro Plus $24.5 這裡買
系統與文書組合
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key TBL56 $37.79 這裡買
Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $20.24 這裡買
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $29.16 這裡買
其他軟體優惠
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global TBL40 $10.2 這裡買
McAfee Antivirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.19 這裡買
McAfee LiveSafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $30.77 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.59 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Year 3 Devices Digital code Global $17.39 這裡買
ESET NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $11.39 這裡買
ESET Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.03 這裡買
AdLock 2020 5 Devices 1 Year Digital Code Global $11.75 這裡買

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