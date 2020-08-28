今年爆紅的戲劇《 想見你》、《 誰是被害者》你看過了嗎？一年一度的電視金鐘獎來啦，2020 年第 55 屆電視金鐘頒獎典禮將於 9/26 日 (六) 晚上 7 點開始，地點在國父紀念館舉行，此次由黃子佼、溫昇豪擔任入圍名單，主持人人選尚未有消息，這次共有 192 件入圍名單，角逐 40 個獎項，星光大道從下午 5 點開始舉行，這邊幫大家整理出金鐘獎頒獎典禮線上看、YouTube 直播資訊，還有完整的入圍名單。





2020 第 55 屆金鐘獎相關資訊

地點：國父紀念館

日期：109 / 9 / 26 星期六

時間：

17：00 星光大道

19：00 頒獎典禮

2020 第 55 屆金鐘獎網路線上看 / 直播

2020 金鐘獎直播：YouTube 金鐘獎直播頻道

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中華電信 HAMI VIDEO

好事廣播電台989

2020 第 55 屆金鐘獎電視收看

有線電視第 30 台 - 三立都會台

中華電信 MOD - 三立綜合台

數位無線電視 第 5 台 - 公視主頻

全國有線電視 第 5 台 - 公視主頻

中華電信 MOD 第 13 台 - 公視主頻

2020 第 55 屆金鐘獎海外收看

三立國際台

新加坡STAR HUB

馬來西亞Unifi TV

北美中天頻道及中旺電視

2020 第 55 屆金鐘獎完整入圍名單

個人獎

【戲劇節目男主角獎】

姚淳耀／鏡子森林

張孝全／誰是被害者

莊凱勛／噬罪者

許光漢／想見你

蔡昌憲／苦力

【戲劇節目女主角獎】

天心／最佳利益

林玟誼／苦力

柯佳嬿／想見你

莫允雯／用九柑仔店

楊謹華／鏡子森林

【戲劇節目男配角獎】

侯彥西【鄢勝宇】／用九柑仔店

馬力歐／國際橋牌社

曹晏豪／噬罪者

楊烈／苦力

蔡阿炮【蔡明毅】／苦力

【戲劇節目女配角獎】

李劭婕／客家尋味劇場－烏陰天的好日子

李璇【朱繼屏】／大林學校

袁艾菲／我們不能是朋友

蔡淑臻／噬罪者

謝瓊煖／苦力

【戲劇節目最具潛力新人獎】

何佩芸／忠孝節義

李沐／誰是被害者

夏大寶／噬罪者

瑭霏／鏡子森林

劉韋辰／ HIStory3那一天

【迷你劇集／電視電影男主角獎】

洪都拉斯【洪勝德】／公視人生劇展盲人阿清

張孝全／罪夢者

莫子儀／追兇500天

陳竹昇／公視人生劇展-殘值

游安順／新創電影短片 大吉

【迷你劇集／電視電影女主角獎】

小薰【黃瀞怡】／追兇500天

吳以涵／俗女養成記

吳奕蓉／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

李又汝／無主之子

謝盈萱／俗女養成記

【迷你劇集／電視電影男配角獎】

太保 ／公視人生劇展－殘值

王柏傑／罪夢者

孫綻／無主之子

游安順／公視人生劇展盲人阿清

廖欽亮／新創電影短片 大吉

【迷你劇集／電視電影女配角獎】

丁寧／公視人生劇展－殘值

范曉萱／罪夢者

楊麗音／俗女養成記

謝欣穎／住戶公約第一條

琇琴 【于子育】／俗女養成記

【迷你劇集電視電影 / 最具潛力新人獎】

白小櫻／住戶公約第一條

吳靜依／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

林書函／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

陳莎莉／公視學生劇展－入世

睦媄／公視人生劇展－風中浮沉的花蕊

【戲劇節目導演獎】

李岳峰、張志鴻／苦力

李權洋、鄭文堂／鏡子森林

高炳權、曾英庭／用九柑仔店

莊絢維、陳冠仲／誰是被害者

黃天仁／想見你

【迷你劇集／電視電影導演獎】

林志儒／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

賴建穎／公視迷你電影院－釘子花

薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片 大吉

【非戲劇類節目導演獎】

江國梁、黃至琦、謝光誠／世界新天目

林名遠／我，存在－原住民影像紀錄－Ta'u存在

林慧芬、李文鴻／似水華年－那年盛夏的花火

柯金源／紀錄觀點 神殿

劉嵩／農村的遠見（第二季）

【非戲劇類節目導播獎】

丁光慈／上奅 台灣歌

吳佩諭／聲林之王 聲境傳奇

李麗芳／第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

梁遠毅／音樂萬萬歲 第4號作品

陳星鳳／台灣金頌

【戲劇節目編劇獎】

梁舒婷、徐瑞良／誰是被害者

陳潔瑩、黃宣穎、蕭譯瑋／用九柑仔店

楊念純／噬罪者

鄭心媚／鏡子森林

簡奇峯、林欣慧／想見你

【迷你劇集／電視電影編劇獎】

林志儒、劉存菡／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

蔡俊彬、劉宇／公視人生劇展－殘值

薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、范芷綺、黃小貓【黃馨萱】／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片 大吉

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】

吳秀梅Siku Sawmah／原味好時尚

吳奕蓉／花漾同學會

許效舜／在台灣的故事

舒夢蘭／消失的王者

詹怡宜／一步一腳印 發現新台灣

【兒童少年節目主持人獎】

Buya【陳宇】、Pagnoyod【鍾家駿】／kakudan 時光機

阿松【紀竣崴】、紀昀希／出發騎幻島

郭彥均、鍾欣凌／超級總動員

陳瑋薇／小主播看天下WOW！

謝哲青／青春愛讀書

【生活風格節目主持人獎】

Alana【鄭雅文】／ Follow Alana 愛遊世界

王曉書、陳濂僑／聽聽看

高怡平／家庭八點檔轉轉發現愛

夢多【大谷主水】／地球的慶典

藍心湄／女人我最大

【綜藝節目主持人獎】

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

浩子【謝炘昊】、亂彈阿翔【陳泰翔】／台灣金頌

許效舜／瘋神無雙

曾國城、巴鈺／一袋女王

【益智及實境節目主持人獎】

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】／歡樂智多星

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

黃子佼、吳姍儒／一呼百應之揪團大考驗

楊貴媚、SOAC【劉永偉】、范少勳／阮三个2

節目獎

【戲劇節目獎】

用九柑仔店

想見你

誰是被害者

噬罪者

鏡子森林

【迷你劇集獎】

俗女養成記

罪夢者

糖糖Online

【電視電影獎】

人生劇展－殘值

公視迷你電影院－釘子花

住戶公約第一條

客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

新創電影短片 大吉

【自然科學紀實節目獎】

台灣的前世今生

爸！媽！今天吃什麼？

原味好時尚

消失的王者

福衛七號 太空任務

【人文紀實節目獎】

ivucung誰謎了路

世界新天目

活力新故鄉

紀錄觀點

誰來晚餐11

【兒童少年節目獎】

kakudan時光機

出發騎幻島

台灣特有種

青春愛讀書

神奇故事屋

【生活風格節目獎】

地球的慶典

我在市場待了一整天

無事坐巴士

跟著dapin去旅行

臺灣好味道 足好食臺灣味

【綜藝節目獎】

台灣金頌

音樂萬萬歲 第4號作品

話山話水話玲瓏

綜藝大熱門

聲林之王 聲境傳奇

【益智及實境節目獎】

一字千金鬥字英雄會

全民星攻略

全家有智慧

阮三个2

【動畫節目獎】

FOOD超人第二季

小兒子系列動畫第三季：快樂

音樂關鍵字－尋聲

海精靈馬努依

樹人大冒險

特別獎

【終身貢獻獎】

林正雄（藝名：林義雄）

陳麗如（藝名：小鳳仙）

技術類

【非戲劇類節目導演獎】

白心儀、林奕勳、李孟唐／地球的孤兒

柯金源／紀錄觀點 前進

楊守義、STEFANO CENTINI／透視內幕 衛武營國家藝文中心

劉嵩／農村的遠見

盧曉筠／臺灣部落寶藏第2季

【非戲劇類節目導播獎】

李麗芳／台視17Q

周天麟／公視表演廳 代孕城市

梁遠毅／音樂Band Band Band

陳星鳳／台灣金頌

黃慧娟／公視表演廳 預期未來 龔鈺褀創作音樂會

【戲劇類節目攝影獎】

江敏忠／極道千金

李清迪、劉至桓、詹嘉文／用九柑仔店

周宜賢、楊豐銘、孫紀明／罪夢者

馬華【馮信華】／住戶公約第一條

劉至桓／誰是被害者

【非戲劇類節目攝影獎】

江國梁、劉吉雄、劉建偉／世界新天目

何明瑞、吳政儒／農村的遠見（第二季）

吳佳明、張祥昱／真世代－移動中的溫暖

陳錦亮、梁勇光、周劭杰、劉志雄、劉燕樟／我在市場待了一整天

廖敬堯、施藍波安、吳佳明、胡登賀／藝術很有事

【戲劇類節目剪輯獎】

林姿妤、張雅婷／公視人生劇展－殘值

林政宏／俗女養成記

張雅婷／公視新創電影【4X相識－前世情人的情人】

解孟儒、江翊寧／誰是被害者

潘客印／肇事者逃逸

【非戲劇類節目剪輯獎】

王瀚德／我在市場待了一整天

滕兆鏘／真世代－媽祖住我家

謝欣志／似水華年－如常

蘇志宗／紀錄觀點 神殿

粘瓈文／真世代－移動中的溫暖

【聲音設計獎】

Thomas Foguenne福多瑪、黃年永、楊子介、陳奕伶／76号恐怖書店之恐懼罐頭

Thomas Foguenne福多瑪、戴志光／紀錄觀點 神殿

高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹／罪夢者

陳建騏、羅恩妮、葉約瑟、王逸勳、邱昇元、陳炫宇、王令翔、莊鈞智、 唐詩婷、Thomas Andrew Matthews／你那邊怎樣，我這邊OK

黎明鑫／聲林之王 聲境傳奇

【燈光獎】

李元嶽／音樂萬萬歲 第4號作品

蔡明釵／公視學生劇展－《九孬》

鄭得壽／公視人生劇展－殘值

謝松銘／罪夢者

魏琥弦／公視新創電影【4X相識－前世情人的情人】

【美術設計獎】

二馬【馮建彰】／聲林之王 聲境傳奇

元述【廖建安】、施筱柔、儲旭【儲榢逸】、郭憲聰／誰是被害者

梁碩麟、施筱柔／罪夢者

廖晏舟、黃嬿莼／用九柑仔店

劉蕙屏、林芷妤／公視新創電影【4X相識－前世情人的情人】

【節目創新獎】

一呼百應之揪團大考驗

公視新創電影【4X相識－前世情人的情人】

全家有智慧

我在市場待了一整天

想見你

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