單眼webcam

有許多桌電螢幕沒有 Webcam，能不能讓手邊的相機變身網路攝影機呢？最近許多相機大廠紛紛推出讓相機作為 Webcam 使用的軟體，SONY 也推出自家專用的 Imaging Edge Webcam 應用程式，只要用 USB 連接電腦與相機，就能夠將 SONY 相機變身 Webcam 網路攝影機，如此一來不用多花錢，也能讓相機物盡其用！ 如果你沒有單眼相機或數位相機，手機也可以辦到，請參考：IRIUN 用手機鏡頭當網路攝影機，不用多花冤枉錢（iOS / Android）


支援的機種有哪些？

α: E 接環（ILCE-）
α7M2、α7M3、α7RM2、α7RM3、α7RM4、α7S、α7SM2、α7SM3、α9、α9M2、α5100、α6100、α6300、α6400、α6500、α6600

α: A 接環（ILCA-）
α77M2、α99M2、α68

數位照相機
HX95、HX99、HX99、RX0、RX0M2、RX100M4、RX100M5、RX100M5A、RX100M6、RX100M7、RX10M2、RX10M3、RX10M4、RX1RM2、WX700、WX800、ZV-1

如何使用？

Imaging Edge Webcam

點擊文章後方載點，下載 Imaging Edge Webcam 後，完成安裝並重新啟動電腦。

單眼webcam

接著將相機「使用智慧型手機控制」功能關閉，通常路徑會在 MENU → 網路裡面，各機種位置不太一樣，大家要找一下。

sony a7直播

第二個也是最後一個步驟，將預設的「PC遙控功能」從大量儲存改為「PC 遙控」。完成這兩個設定之後，就可以用 USB 連接相機與電腦。

Sony 相機連接電腦

此時啟動你的視訊軟體，像是 Skype 等，就可以找到視訊鏡頭名稱 Sony Camera ( Imaging Edge ) 這個選項囉！有些相機機型需要設定到 AUTO 自動模式、錄影模式才順利運作，詳細機種可以參考 SONY 官網

Imaging Edge Webcam 下載：https://support.d-imaging.sony.co.jp/disoft_DL/webcam/win?fm=zh-hant

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鄭蛋蛋的3C部落格 :: 痞客邦 PIXNET
3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo!奇摩3C頻道專欄作家，LINE Q駐站科技專家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審。合作提案歡迎寄到egg3c@yahoo.com.tw
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