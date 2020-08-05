你家小朋友喜歡畫畫嗎？如果喜歡的話，可以讓小朋友在紙上畫上可愛的人物或是動物，讓我來告訴你為什麼吧 ! 因為在日本有一款爆紅熱翻天的 App 叫做 Rakugaki AR，是由 Whatever Inc. 推出的手機 App，這款應用程式上架後，立即襲捲全日本，成為日本 Twitter 網友的當紅 App，它最大的特色在於，可讓玩家透過這個 App，讓紙上或是平面上各式卡通圖案「活起來」，在螢幕空間自由行走，甚至還能餵食。今天，就要帶大家認識「Rakugaki AR」吧 ! （日文：らくがき AR）。

Rakugaki AR : https://apps.apple.com/jp/app/id1515215584

先把「Rakugaki AR」下載好，至於要怎麼玩呢？其實很簡單，玩家只需要準備一些較為簡單的圖片，就可以透過此 App，辨識圖案後並將其 3D 化；甚至能把自身的畫作、動漫畫角色、地毯圖案，都可以用這款 App，整個就是賦予圖案生命。真的相當活潑有趣，也難怪深受日本小孩的喜愛，「Rakugaki AR」 於 8 月 1 號推出不久，就成為日本網友的熱愛 App，不過比較可惜的是，「Rakugaki AR」目前只有 iOS 用戶能使用，Android 用戶要再等等了。

Rakugaki AR 賦予圖像新生命

有沒有看到這隻白海豹呢 ! 它竟然從畫布跳起來啦！還能和裡面 AR 生成的魚、香蕉、起司蛋糕互動呢！有夠可愛的啦 !

這位網友畫的浣熊，就這樣活生生地拿起它的衣服敲打地面在抗議著肚子餓呢 ~

其實 rakugaki 在日文的意思是「drawing for fun」，這個「Rakugaki AR」設計概念主要是希望人們能透過繪畫展現那些無法用言語表達的想法，藉由繪畫，也能探索更深層的自己，希望介紹這個 App，能促進你與孩子之間的感情，也讓孩子發揮創意，讓畫中的人物跟著你與孩子互動！( 目前只有 iPhone 才有喔 ! )

Rakugaki AR : https://apps.apple.com/jp/app/id1515215584

