iPhone 怎麼查詢照片 EXIF 資訊？iPhone 內建相簿，頂多只能查詢到照片「位置」及「日期」資訊，若要查詢更詳細的 EXIF 例如：光圈、ISO、快門速度等，就必須到電腦上查詢。不過最近小邊發現一款限時免費工具 Exif Viewer by Fluntro，在 App Store 上獲得 4.8 分的超高評價，能夠查詢到最完整的 EXIF 資訊，甚至還能夠編輯 EXIF，而且沒有廣告，像這樣功能全開的工具，一般都是要收費的，當然 Exif Viewer by Fluntro 也是，大家可以趁這段限時免費期間先下載先贏囉。你也可以參考：iPhone 用捷徑查看照片詳細資訊（格式 / 長寬 / 畫素 / 拍攝相機 / 拍攝地點）



Exif Viewer by Fluntro 功能劃重點

可查詢 EXIF，如 ISO、快門速度、焦距、相機、透鏡、時間、光圈等

可刪除 GPS 定位

重新排序 EXIF

隱藏 EXIF

修改日期格式

支援 iPad、iPhone

支援 3D Touch

支援分享包含或不包含 EXIF 的圖片

EXIF 數據一鍵複製

目前 Exif Viewer by Fluntro 只支援 iOS 系統，因此無法在 Google Play 下載，文章最後方有替大家準備好 App Store 載點啦，可以先點過去下載，開啟之後 Exif Viewer by Fluntro 會讀取 iPhone 相簿中的照片，直接在這邊瀏覽照片資訊即可。

找到想要讀取 EXIF 的照片點開，就可以看到一大串的 EXIF 資料啦。由於這些資料一般民眾並不會時常用到，不過對於攝影工作者來說，這些資訊、相機參數可以說是相當重要的參考指標，因此在 iPhone 上就必須透過這些輔助 App 來瀏覽，Exif Viewer by Fluntro 能夠查詢到的 EXIF 資訊包含：GPS 定位、ISO、快門速度、焦距、相機型號、透鏡型號、時間、光圈等。

還可以透過 Exif Viewer by Fluntro 修改 EXIF 資訊，或者隱藏、刪除不想要揭露的 EXIF。當然，你也可以針對單一照片，複製所有的 EXIF 到剪貼簿跟朋友分享，或是不想刪除 EXIF，也可以直接分享沒有 EXIF 資訊的照片給朋友，但原始檔保有 EXIF。

整體上來說 Exif Viewer by Fluntrof 算是一款非常全能的 EXIF 檢視器，不只是專業攝影師，對於初學攝影的朋友來說，也可以透過參考這些照片 EXIF 資訊，來學習相機參數的調整，不管如何，趕快將這款限時免費工具先下載到手機吧，擔心占用容量的話，刪除之後還是可以免費載回來，等於是終身擁有喔。

下載：

Exif Viewer by Fluntro ( App Store 下載 )