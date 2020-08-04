Exif Viewer by Fluntro

iPhone 怎麼查詢照片 EXIF 資訊？iPhone 內建相簿，頂多只能查詢到照片「位置」及「日期」資訊，若要查詢更詳細的 EXIF 例如：光圈、ISO、快門速度等，就必須到電腦上查詢。不過最近小邊發現一款限時免費工具 Exif Viewer by Fluntro，在 App Store 上獲得 4.8 分的超高評價，能夠查詢到最完整的 EXIF 資訊，甚至還能夠編輯 EXIF，而且沒有廣告，像這樣功能全開的工具，一般都是要收費的，當然 Exif Viewer by Fluntro 也是，大家可以趁這段限時免費期間先下載先贏囉。你也可以參考：iPhone 用捷徑查看照片詳細資訊（格式 / 長寬 / 畫素 / 拍攝相機 / 拍攝地點）


Exif Viewer by Fluntro 功能劃重點

  • 可查詢 EXIF，如 ISO、快門速度、焦距、相機、透鏡、時間、光圈等
  • 可刪除 GPS 定位
  • 重新排序 EXIF
  • 隱藏 EXIF
  • 修改日期格式
  • 支援 iPad、iPhone
  • 支援 3D Touch
  • 支援分享包含或不包含 EXIF 的圖片
  • EXIF 數據一鍵複製

Exif Viewer by Fluntro

目前 Exif Viewer by Fluntro 只支援 iOS 系統，因此無法在 Google Play 下載，文章最後方有替大家準備好 App Store 載點啦，可以先點過去下載，開啟之後 Exif Viewer by Fluntro 會讀取 iPhone 相簿中的照片，直接在這邊瀏覽照片資訊即可。

iPhone 照片日期修改App

找到想要讀取 EXIF 的照片點開，就可以看到一大串的 EXIF 資料啦。由於這些資料一般民眾並不會時常用到，不過對於攝影工作者來說，這些資訊、相機參數可以說是相當重要的參考指標，因此在 iPhone 上就必須透過這些輔助 App 來瀏覽，Exif Viewer by Fluntro 能夠查詢到的 EXIF 資訊包含：GPS 定位、ISO、快門速度、焦距、相機型號、透鏡型號、時間、光圈等。

IPhone 照片資訊查詢

還可以透過 Exif Viewer by Fluntro 修改 EXIF 資訊，或者隱藏、刪除不想要揭露的 EXIF。當然，你也可以針對單一照片，複製所有的 EXIF 到剪貼簿跟朋友分享，或是不想刪除 EXIF，也可以直接分享沒有 EXIF 資訊的照片給朋友，但原始檔保有 EXIF。

整體上來說 Exif Viewer by Fluntrof 算是一款非常全能的 EXIF 檢視器，不只是專業攝影師，對於初學攝影的朋友來說，也可以透過參考這些照片 EXIF 資訊，來學習相機參數的調整，不管如何，趕快將這款限時免費工具先下載到手機吧，擔心占用容量的話，刪除之後還是可以免費載回來，等於是終身擁有喔。

下載： 
Exif Viewer by Fluntro ( App Store 下載 )

限時免費 Exif Viewer by Fluntro，全功能 EXIF 檢視器，修改/查詢 iPhone 照片日期免開電腦 相關文章

訪客留言

限時免費 Exif Viewer by Fluntro，全功能 EXIF 檢視器，修改/查詢 iPhone 照片日期免開電腦 參考資料

不來恩 – 第 22 頁 – 重灌狂人
[限時免費] Minimal Maze 讓你暈頭轉向的極簡迷宮遊戲（iPhone, iPad） [限時免費] Glitty 亮粉效果編輯器，把照片變得亮晶晶！ Trainglify.io 低多邊形背景圖產生器，可調整、自由度超高！ 用「黑螢幕」假裝手機沒電！
Exif Viewer 限免– WONGCW 網誌
1 天前 - 《 Exif Viewer 》是一款原價 US$2.99 的限免相片EXIF 資訊檢視軟體，具有繁體 ... 應用名稱: Exif Viewer by Fluntro; 下載位置 ... 《Power Exif》限時免費.
攝影人必備照片Exif 資訊修改App《Power Exif》限時免費- New ...
《Power Exif》是一款可用來查看、編輯以及刪除照片Exif 資訊的應用程式，你可以用它來檢視或編輯照片的拍攝日期、時間、地點、相機型號、光圈、快門、ISO 值、作者等多樣資訊， ... 應用名稱：Power Exif-照片資訊檢視器; 應用類別：照片和影片; 下載連結 ... 讓iOS 檢視相片EXIF 數據原價US $2.99 的Exif Viewer 限免.
PDF-XChange Editor 8.0.340.0 免安裝中文版 - PDF檔檢視、編輯、修改工具 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
PDF-XChange Editor 8.0.340.0 免安裝中文版 - PDF檔檢視、編輯、修改工具 LINE 6.2.0.2284 免安裝中文版 - 取代MSN及WhatsApp的免費傳訊工具 28 ( 8 )
讓iOS 檢視相片EXIF 數據原價US $2.99 的Exif Viewer 限免 ...
2 天前 - 等等) 並可用以進行數據或照片的刪除。 Exif Viewer by Fluntro. 【 軟體特色】 :.
ExifDataView v1.05 檢視數位照片的完整 EXIF 資訊 – 重灌狂人
ExifDataView v1.05 檢視數位照片的完整 EXIF 資訊 或 GPS 座標..等等資訊，， 雖然絕大多數看圖軟體或相片處理軟體都可以直接檢視這些資訊，但大部分軟體都只會顯示出常用的幾個數值而已。
可查看照片隱藏資訊的EXIF Viewer by Fluntro 限免 ... - 奇摩股市
2 天前 - 當然，能在限時免費期間抓到是更好囉）. 打開應用，會有基本的教學，可以稍微看一下。不過如果只是想單純看EXIF 無論是縮圖或者是點入單一&nbsp;...
[下載] XnView v2.49.3 免費看圖軟體（繁體簡體中文版） – 重灌狂人
2020/7/9 · 2020/7/9 更新：軟體版本更新為 2.49.3 最新版（更新細節）。 XnView 跟 IrfanView 一樣，都是免費、速度又快的看圖軟體，比起較為肥大、開啟速度較慢的 ACDSee 軟體來說，， XnView 的功能一樣完整、介面一樣好看，而且還可免費使用 ...
【iphone照片exif】資訊整理 &amp; 照片gps exif相關消息 | 綠色工廠
iphone照片exif,Exif Viewer App檢視iPhone照片的詳細資訊：拍攝位置、容量大小,Exif Viewer Lite App是一款可以用來檢視iPhone手機照片詳細資訊的免費軟體，包含：查看相片的拍攝日期、地點GPS定位、所使用的裝置、焦距、曝光時間、光圈、 ... ...
‎在App Store 上的「Power Exif-照片資訊檢視器」
下載「Power Exif-照片資訊檢視器」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富 ... 您可以輕鬆查看、編輯和刪除照片&amp;視頻的參數資訊，包括日期、時間、地點、相機&nbsp;...