好多網路朋友都問我，有沒有推薦哪一個 App 可以一次使用雙鏡頭錄製？就在去年 Apple 在 iPhone 11 系列發表會上預覽了使用前後鏡頭同時錄影的新應用，而 FilMicPro 近期推出 DoubleTake，只適用於 iPhone 10 或以上， FiLMic 將 FiLMiC Pro App 內的這項多鏡頭錄影功能直接獨立出來，功能當然與 FiLMiC Pro 相比非常簡單，不過好處就是完全免費，DoubleTake 可以同時選擇 iPhone 的其中兩顆鏡頭同時進行錄影，由於 Doubletake 讓 iPhone 多顆鏡頭能同時進行錄製，因此包括影片秒數、音訊皆完全相同，這對於影片製作需求可省去影片剪輯時得校對畫面和音軌的麻煩。

DoubleTake 功能完全免費，需要 iOS 13 系統，只限於以下對應機種：



iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone Xr

DoubleTake 四個主要功能 : 資料庫、畫面切換、鏡頭及錄影。

操作方式相當簡單，首先在鏡頭頁面選擇 A-B 畫面要分別使用哪兩顆鏡頭進行記錄 ( 只能選擇兩個鏡頭 )，在配備三鏡頭主相機的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max ，用戶可選擇包括後相機的超廣角鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭以及前鏡頭相機。在同一頁面內也能設定影片幀率，提供 24FPS、25FPS 或 30FPS 的幀率，錄影解析度未支援 4K 選項，皆以 1080p 進行錄製，選擇好鏡頭後，按下確認便會返回錄影主畫面。

返回錄影主畫面後，點選畫面右上角可切換錄影時的顯示畫面，有提供畫中畫跟分屏二種顯示模式選擇，浮動畫面上方的子畫面，也能自行拖曳至畫面各個位置顯示。

使用分屏顯示則以左右分割畫面顯示兩個鏡頭的畫面，點擊螢幕焦點 ( 白色 ) 後再按一次，呈現黃框表示已鎖定對焦點。畫中畫跟分屏二種顯示模式讓 iPhone 前後鏡頭同時錄製的方式，相當適合用於 Vlog 影片拍攝或採訪使用。

使用兩顆鏡頭同時錄製影片，也能分別選取對準焦點。另外，當拍攝者選擇主相機不同的兩顆鏡頭拍攝時，可讓後續剪輯創作更有發揮空間，比如說選擇超廣角鏡頭搭配長焦鏡頭同時錄製影片，後續在剪片時就能搭配出更豐富的畫面。

影片錄製完並不會立即儲存在 iPhone 的相片中，要打開 Doubletake 的媒體庫檢視自己錄製的影片，媒體庫下方有四個選項由左至右分別是 : 選取影片、儲存至相片、分享及刪除，想把影片分享給別人，就選想要的影片，點擊下方的分享按鈕，便可用其他 App 將影片傳送至其他平台。

Doubletake：點我前往下載（App Store）

