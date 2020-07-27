Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

好多網路朋友都問我，有沒有推薦哪一個 App 可以一次使用雙鏡頭錄製？就在去年 Apple 在 iPhone 11 系列發表會上預覽了使用前後鏡頭同時錄影的新應用，而 FilMicPro 近期推出 DoubleTake，只適用於 iPhone 10 或以上， FiLMic 將 FiLMiC Pro App 內的這項多鏡頭錄影功能直接獨立出來，功能當然與 FiLMiC Pro 相比非常簡單，不過好處就是完全免費，DoubleTake 可以同時選擇 iPhone 的其中兩顆鏡頭同時進行錄影，由於 Doubletake 讓 iPhone 多顆鏡頭能同時進行錄製，因此包括影片秒數、音訊皆完全相同，這對於影片製作需求可省去影片剪輯時得校對畫面和音軌的麻煩。

DoubleTake 功能完全免費，需要 iOS 13 系統，只限於以下對應機種：

  •     iPhone 11 Pro Max
  •     iPhone 11 Pro
  •     iPhone 11
  •     iPhone Xs Max
  •     iPhone Xs
  •     iPhone Xr

Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

DoubleTake 四個主要功能 : 資料庫、畫面切換、鏡頭及錄影。

Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

操作方式相當簡單，首先在鏡頭頁面選擇 A-B 畫面要分別使用哪兩顆鏡頭進行記錄 ( 只能選擇兩個鏡頭 )，在配備三鏡頭主相機的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max ，用戶可選擇包括後相機的超廣角鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭以及前鏡頭相機。在同一頁面內也能設定影片幀率，提供 24FPS、25FPS 或 30FPS 的幀率，錄影解析度未支援 4K 選項，皆以 1080p 進行錄製，選擇好鏡頭後，按下確認便會返回錄影主畫面。

Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

返回錄影主畫面後，點選畫面右上角可切換錄影時的顯示畫面，有提供畫中畫跟分屏二種顯示模式選擇，浮動畫面上方的子畫面，也能自行拖曳至畫面各個位置顯示。

Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

使用分屏顯示則以左右分割畫面顯示兩個鏡頭的畫面，點擊螢幕焦點 ( 白色 ) 後再按一次，呈現黃框表示已鎖定對焦點。畫中畫跟分屏二種顯示模式讓 iPhone 前後鏡頭同時錄製的方式，相當適合用於 Vlog 影片拍攝或採訪使用。

Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

使用兩顆鏡頭同時錄製影片，也能分別選取對準焦點。另外，當拍攝者選擇主相機不同的兩顆鏡頭拍攝時，可讓後續剪輯創作更有發揮空間，比如說選擇超廣角鏡頭搭配長焦鏡頭同時錄製影片，後續在剪片時就能搭配出更豐富的畫面。

Doubletake 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！

影片錄製完並不會立即儲存在 iPhone 的相片中，要打開 Doubletake 的媒體庫檢視自己錄製的影片，媒體庫下方有四個選項由左至右分別是 : 選取影片、儲存至相片、分享及刪除，想把影片分享給別人，就選想要的影片，點擊下方的分享按鈕，便可用其他 App 將影片傳送至其他平台。

Doubletake：點我前往下載（App Store）

iPhone 雙鏡頭同時錄影推薦，Doubletake 你的手機有支援嗎？ 相關文章

    li

訪客留言

iPhone 雙鏡頭同時錄影推薦，Doubletake 你的手機有支援嗎？ 參考資料

[iPhone] DoubleTake by FiLMiC Pro 可任選手機上的兩個鏡頭 ...
[iPhone] DoubleTake by FiLMiC Pro 可任選手機上的兩個鏡頭進行錄影的免費APP ... 2018社群金點賞數位科技星球推薦 &middot; mail button icon. FiLMiC ... 目前最多四鏡頭同時進行錄影，讓使用者可以錄製出更多有趣的影片. 目前的售價&nbsp;...
Doubletake by FiLMic Pro 免費 App ，讓 iPhone 前後鏡頭同時錄影！ - 電腦王阿達
去年 Apple 在 iPhone 11 系列發表會上預覽了使用前後鏡頭同時錄影的新應用，而 FiLMic 近期推出的 Doubletake by FiLMic 免費 App 是將 FiLMiC Pro App 內的這項多鏡頭錄影功能直接獨立出來，讓廣大 iPhone 用戶都能搶先體驗。 DoubleTake可以同時選擇 ... ...
解密 iPhone 7 Plus 雙鏡頭：12 個 Q&amp;A 徹底研究這兩個鏡頭如何協同工作 | T客邦
雖然蘋果的雙鏡頭在使用上並不如筆者一開始所想，一按下切換就是切到第二顆鏡頭，但寫在最後，筆者也希望有這麼一台手機能夠實現這樣的規格：廣角端等效 24mm f/1.8，望遠端等效 50mm f/1.8，兩者皆支援 OIS 光學防手震，最近對焦距離皆可到 10cm。 ...
iOS 11內建螢幕錄製功能！再也不需要透過第三方程式 - 蘋果仁 - 你的科技媒體
許多iOS的使用者在以前都很常問「有沒有iOS的螢幕錄影程式」，往往錄影程式都無法在App Store上架，使用網頁下載的第三方程式也常常發生無法使用的窘境，但現在iOS 11將「螢幕錄製」加入內建的功能，這樣一來就不需要靠第三方程式來螢幕錄影了！ ...
使用iPhone 相機來拍攝影片- Apple 支援
使用iPhone 上的相機來錄製影片，以及更改模式來拍攝慢動作和縮時攝影影片。 ... 當您錄製「快錄」影片時，可以將「錄製」按鈕移至鎖定位置來輕鬆拍攝靜態照片，或在錄製時調整鏡頭。 在「拍照」模式中，按住「 ... 若要在錄影期間拍攝靜態照片，請按下白色的「快門」按鈕。 若要設定 ... 以使用前置相機的「慢動作」模式錄製。 視您的機型而&nbsp;...
2020適用_新手教學：螢幕錄影怎麼做？（手機電腦WindowsMaciOSAndroid） - Ragic
2. 錄製完成後，可以在影片中簡單剪輯（頭尾），或開iMovie。 有些人可能不一定會升級到iOS 11（iPhone 5 以下無法升級），在此提供兩種替代方案的版本。 1. 使用Mac電腦投影到電腦螢幕錄製：Mac部分需要OS X Yosemite 以上版本，請參考前面的說明。 2.
iPhone 雙鏡頭錄影來了！DoubleTake 免費下載安裝就有 ...
之前在iPhone 11 發表會中展示的多相機同時拍攝功能終於釋出了！不過原本 ... DoubleTake 功能完全免費，需要iOS 13 系統，以及僅能用於以下對應機種：. iPhone ... 下載連結：在App Store 中搜尋軟體名稱或是點選這裡安裝即可&nbsp;...
超好玩！GEMI「前後鏡頭」同時拍照＆錄影的App－前後相機 ...
▽前往下載GEMI雙鏡頭拍攝App，目前僅有支援裝載iOS13的iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max的手機才能用喔！ 同時啟用前後鏡頭拍照App1 同時啟用&nbsp;...
iPhone 錄影超簡單，5個小技巧教你拍出最佳畫質影片！ - Gusha
#3.鏡頭切換使用. 蘋果自iPhone7 Plus開始配置雙鏡頭，其中，寬鏡頭具有較少的鏡頭扭曲，使得畫面邊緣的物體和人物看&nbsp;...
如何用 Apple Watch拍照錄影？遠端控制iPhone鏡頭實現自拍 - 瘋先生
Apple Watch手錶就算沒有鏡頭，但可以透過遠端控制iPhone鏡頭來取景拍照，甚至也可以讓在旅行時，用 Apple Watch 遠距離控制放在腳架上的 iPhone 拍團體照或實現自拍，除了可以拍照外連影片錄製也可以，如果出門旅行想記錄，都可以用這項功能來輕鬆實現。 ...