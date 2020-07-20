為什麼別人都有收到「國家級警報」而我沒有呢？難道是我邊緣人沒朋友嗎？iPhone 手機會在緊急情況時推播國家級警報，這些情況包含：國家或政府發出的警示、極端天氣警示及對安全或生命有威脅的警示，而其中我們最常收到的是地震、豪大雨、颱風和萬安演習相關的警報通知，如果你不想在被 iPhone 突如其來警報聲嚇到，不用擔心，本文將大家教學來如何開啟與關閉警報通知，如果發現哪一天只有自己沒有收到 iPhone 緊急警報的通知才不會覺得莫名其妙 !

當你所在的地區發生以下這些緊急情況時，iPhone 會發出警報通知該區域的所有用戶。



國家或地區政府發出的警示

對安全或生命有緊迫威脅的警示

極端天氣狀況警報

安珀警戒

公共安全警示

收到緊急警報時，手機畫面上會跳出通知並響警報聲，訊息內容也會清楚呈現本次警報的內容，上圖是我 7/14 收到萬安演習的國家級警報通知。

點一下萬安警報訊息，會看到「設定」的選項跑出來，點進去就會跑到「設定 App 」裡。

打開「設定」之後，找到通知那一欄，點擊進去。

「通知」打開之後，往下滑到底會找看到「政府警示」，下面有「警訊通知」與「緊急警報」可以自由開啟及關閉警報的通知，這邊還是建議大家讓「警訊通知」和「緊急警報」保持開啟的狀態，這樣才能即時收到政府發出緊急情況的訊息，例如：地震、豪大雨、演習等等，讓我們提早注意，如果哪天發現只有自己沒有收到 iPhone 緊急警報的通知，可以想一想是否自己把警報關掉了 !