炎炎夏日放假了不知道去哪嗎？這周末有地方去囉！LG 不論是手機、家電都內建 Wi-Fi 網路，以 ThinQ 智慧家庭連網技術，能夠用手機、電視、智慧音箱來操控家中的洗衣機、冷氣、冰箱、除濕機、掃地機器人等。為了讓民眾可以完整體驗操控智慧家電，LG 於 6 月起舉辦 LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展，首場於 6/19 ~ 6/21 在華山文創園區-米酒廠盛大開展，展中只要完成指定任務，還可以兌換神秘驚喜禮物，周末還沒有規劃的朋友，趕快到 LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展玩玩吧。





活動現場規劃四大展區，包含「IoT 導覽區」以及三大情境區「黑科技生活」、「粉居家慢活」、「綠健康樂活」，模擬不同的生活使用情境，邀請消費者透過互動體驗的方式，親身感受智慧生活帶來的便利，完整呈現「LG ThinQ」技術與相關應用。

IoT 導覽區 - 完整展演智慧家電全方位應用

IoT 導覽區以簡約時尚風格，打造最完整的 LG ThinQ 家庭情境空間。一踏入展區，就可以透過手機、LG 電視以及智慧音箱，以簡易的指令或動作，即刻啟動全系列 LG 智慧家電，完整展演智慧生活的全方位應用，親身感受智慧家電所帶來的便利性。此外，透過現場專業講師的導覽解說，可感受令人驚豔的 LG 智慧家庭理念。

黑科技生活 – AI遙控器操控好簡單 一鍵啟動 智慧生活家電

家庭客廳情境區以耀黑白淨風格，營造出「黑科技生活」氛圍，展現 LG 卓越的創新技術。使用者只要舒服地坐在沙發上，拿起 LG OLED TV GX 的 AI 語音滑鼠遙控器，按下麥克風鍵並說出啟動指令，就可輕鬆開啟 LG PuriCare™ WiFi 360°空氣清淨機及 LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人，一鍵完成地板清潔，享受清新空氣！

同時，也可以直接進入電視選單的家用設備畫面，以 LG AI 語音滑鼠遙控器直接操控並調整 LG 家電各項設定，為生活注入全新 AIoT 智慧體驗，演繹出高質感的個人風格。

粉居家慢活 – 語音聲控好輕鬆 一聲下令 體驗舒適美好生活

家庭臥室情境則結合柔和的粉紅色調，營造「粉居家慢活」氛圍，一踏進瞬間迸發浪漫少女心。只要透過床頭的智慧音箱，即可調整 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調的溫度及風速，感受炎炎夏日中的清新涼意；午後雷陣雨的濕氣，只要跟智慧音箱說出開啟指令，就能啟動 LG PuriCare™ 除濕機，保持一室乾爽清新

外出前將衣物放入 LG Styler 智慧電子衣櫥，開啟鏡面面板的遠端操控按鍵，接著用智慧音箱開啟或查詢衣物護理進度，準備好甜蜜約會前最美好的一切。除此之外，熄燈睡覺後也可以透過智慧音箱，語音一次開啟所有家電，享受公主般的慵懶生活。

綠健康樂活 – 遠端遙控好方便 一指滑動 連結便利生活

廚房與陽台情境以清新的藍天與翠綠植栽，營造「綠健康樂活」氛圍，坐在木質的長凳上，拿起手機，無論身在何處，只要打開手機上的 LG ThinQ App，遠端一指滑動即可操控 LG TWINWash 雙能洗洗衣機及 LG 免曬衣乾衣機，從容地查詢洗衣機與乾衣機的洗衣狀態，即便在辦公室也能隨時啟動，下班回家盡情享受更多跟家人相處的美好時光。

夏天的沁涼飲品，也能利用 LG ThinQ App，智慧遙控 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，精準管理冰箱溫度，有效控管冰箱食材，體驗健康舒適的幸福日常。

LG 為讓更多消費者體驗智慧家庭的魅力，今年夏季在台北、台中、高雄三地分別舉辦

「LG ThinQ Home智慧家庭體驗展」。

首場將於 6/19(五) 在台北華山文創園區盛大開展，消費者現場不但可深度體驗 LG ThinQ Home 智慧家庭，凡於活動期間入場即可獲得氣球乙支，參與體驗活動更加碼贈送冰涼飲料與甜蜜小禮。

展覽免費參觀，贈品數量有限，送完為止。此外，活動現場也同時規劃拍照打卡活動，只要於體驗區內拍照，並將照片上傳至個人 Facebook 或 Instagram，並標註

#LGTHINQHOME 與 #LG智慧家庭體驗展，並設定公開，即可至贈品兌換區獲得甜蜜小禮乙份。

LG ThinQ Home智慧家庭體驗展 全台巡迴資訊

場次 台北 台中 高雄 地點 華山文創園區 米酒廠 台中文心秀泰 五樓 高雄夢時代 八樓 地址 台北市中正區八德路一段1號 台中市南屯區文心南路289號5樓 高雄市前鎮區中華五路789號8樓 日期 6/19(五)、6/20(六)、6/21(日) 7/18(六)、7/19(日) 8/1(六)-8/2(日) 時間 6/19(五) AM15:00-PM19:00 6/20(六) AM11:00-PM19:00 6/21(日) AM11:00-PM19:00 7/18(六) AM11:00-PM20:00 7/19(日) AM11:00-PM20:00 8/1(六) AM11:00-PM20:00 8/2(日) AM11:00-PM20:00

LG ThinQ Home 智慧家庭體驗展 現場活動內容

1.活動名稱：體驗集點活動

活動辦法：

步驟 1 活動入口處領取 LG ThinQ Home 智慧家庭體驗展集點卡

步驟 2 前往導覽區、客廳區、臥室區與廚房&陽台區四大區域體驗集點

步驟 3 集滿四點至贈品兌換區，交由現場工作人員，即可兌換「超冰涼氣泡飲」乙瓶。

2.活動名稱：拍照打卡活動

活動辦法：

步驟1 於任一體驗區拍攝照片

步驟2 將照片上傳至個人社群Facebook、Instagram

步驟3 標註 #LGTHINQHOME #LG智慧家庭體驗展，並設定貼文公開

步驟4 至贈品兌換區出示貼文+蓋手章，即可成功獲得甜蜜小禮乙份。每人限兌換一支，送完為止。