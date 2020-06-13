你電腦中的 Office 文書軟體因授權到期已經無法啟用編輯了嗎？那你可以抓緊這次機會啦，國外專門販售防毒軟體、遊戲點數、電腦文書軟體等序號的網站 DealNowPro，推出 618 年中大促銷，不管是 Windows 作業系統、Office 2019 辦公軟體、Office 其它辦公軟體、防毒軟體等，限時 48 小時全年最低價跳樓大拍賣，不過還沒到 6/18 似乎就已經能買了，而大家所擔心的這些序號究竟能不能使用，小編就以這次的 618 年終大促銷作為示範，實際購買只要台幣 816 元的 Office 2016 Pro 專業增強版，買完馬上啟用給大家看 GoGo。

進入 DealNowPro 618 年終大促活動網頁 ，就可以看到已經在爆殺的優惠進入倒數計時中而且竟然可以買啦！官方主打除了產品本身超殺外，售後服務還額外免費贈送 365 天無憂換貨、30 天無條件退款及 24 小時線上服務。

這次的優惠產品包含 Windows 作業系統、Office 2019 辦公軟體、Office 其它辦公軟體、防毒軟體。限時 48 小時的大爆殺產品則有三種，分別是 Windows 10 序號、Office 序號及 Windows 10 + Office 序號同捆組。待會幫大家整理一個最詳細的優惠資訊在文章最下面。

點進來真的可以買耶，小編用 Office 2016 Pro 專業增強版做為示範，直接買買看能不能用。不囉嗦，點擊 BUY NOW 直接購買。

然後按下右下方結帳。

接著以訪客身份結帳。

輸入帳單基本資訊。

很快的就到了付款的步驟啦，可以用 PayPay 也可以用 VISA 金融卡、信用卡來完成結帳。

輸入完付款資訊，並確認金額無誤之後，就可按下左下方的「提交訂單」啦。

接著不管是在結帳頁面或是 Email 中都會收到訂單資訊。

Email 收到訂單資訊後，約莫過 1~2 分鐘，就會收到對方寄來的序號、Office 載點。

直接點擊連結，下載並安裝。

安裝完畢後按下啟動，並將剛剛 Email 的序號複製貼上就可以啟動囉！

打開 Word 確認一下，在帳戶這邊確定已經啟動 Office 2016 Pro 專業增強版，並且可以順順的使用啦！下面幫大家整理好所有的優惠資訊，方便大家找到自己需要的：

①全年最低價 大爆殺48H：

Windows 10 專業版 --- 32/64位元作業系統，秒殺價 NT$318

Windows 10 家庭版---32/64位元作業系統，秒殺價 NT$338

辦公軟體 Office 2016 專業增強版 ：秒殺價 NT$816

辦公軟體 ：秒殺價 NT$1,038

Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$898

Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$866

Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$1,160

Windows 10 家庭版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$1,086

②精選熱賣產品 7折特惠，使用折扣碼：MIDY30

1. Windows10 系統：

Windows 10 家庭版---32/64 位元，2 台電腦授權，7 折價 NT$585

Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統，2 台電腦授權 NT$536

Windows 10 專業版---32/64 位元作業系統，5 台電腦授權 NT$1,053

Windows 10 家庭版---32/64 位元，5 台電腦授權 NT$1,114

Windows 10 企業版 2019 長期服務版本---1 台電腦授權 NT$388

2. Office2019

Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶，7 折價 NT$1,180

Office2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本 ，7 折價 NT$2,145

Office 2019 專業增強版---5 台電腦授權，7 折價 NT$3,512

專案管理軟體專業版 Project Professional 2019 --- 1 用戶，7 折價 NT$801

流程圖製作軟體專業版 Visio Professional 2019 --- 1 用戶，7 折價 NT$786

3. Office 2016 & office 365

Office 365 適用於多台設備---1 台設備授權帳戶，7 折價 NT$501

Office 2016 家庭版和學生版---1用戶， 7折價 NT$885

Office2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本， 7 折價 NT$1,405

Office 2016 專業增強版---5 台電腦授權，7 折價 NT$2,378

Office 365 適用於多台設備---5 台設備授權帳戶，7 折價 NT$741

專案管理軟體專業版 Project Professional 2016 --- 1 台電腦授權，7折價 NT$608

流程圖製作軟體專業版 Visio Professional 2016 --- 1 台電腦授權，7 折價 NT$608

Office 2016 專業版關聯式資料庫管理系統---1 台電腦授權，7 折價 NT$646

Office 365 與 Windows 10 專業版版捆綁銷售產品，7 折價 NT$749

Office 365 與 Windows 10 家庭版捆綁銷售產品， 7 折價 NT$772

3，殺毒軟體：七折優惠，使用折扣碼：MIDY30

McAfee Antivirus - 1 PC - 1 Year： 7 折價 NT$936

Avast Internet Security - 1 PC - 1 Year： 7 折價 NT$1,405

Kaspersky Internet Security Multi Device - 1 Device - 6 Months ： 7 折價 NT$468

Office 載點：

Office 2016 Proplus

Office 2019 Professional Plus