Windows 10 專業版

你電腦中的 Office 文書軟體因授權到期已經無法啟用編輯了嗎？那你可以抓緊這次機會啦，國外專門販售防毒軟體、遊戲點數、電腦文書軟體等序號的網站 DealNowPro，推出 618 年中大促銷，不管是 Windows 作業系統、Office 2019 辦公軟體、Office 其它辦公軟體、防毒軟體等，限時 48 小時全年最低價跳樓大拍賣，不過還沒到 6/18 似乎就已經能買了，而大家所擔心的這些序號究竟能不能使用，小編就以這次的 618 年終大促銷作為示範，實際購買只要台幣 816 元的 Office 2016 Pro 專業增強版，買完馬上啟用給大家看 GoGo。

Office 2016 Pro 序號

進入 DealNowPro 618 年終大促活動網頁 ，就可以看到已經在爆殺的優惠進入倒數計時中而且竟然可以買啦！官方主打除了產品本身超殺外，售後服務還額外免費贈送 365 天無憂換貨、30 天無條件退款及 24 小時線上服務。

這次的優惠產品包含 Windows 作業系統、Office 2019 辦公軟體、Office 其它辦公軟體、防毒軟體。限時 48 小時的大爆殺產品則有三種，分別是 Windows 10 序號、Office 序號及 Windows 10 + Office 序號同捆組。待會幫大家整理一個最詳細的優惠資訊在文章最下面。

Windows 10 家庭版

點進來真的可以買耶，小編用 Office 2016 Pro 專業增強版做為示範，直接買買看能不能用。不囉嗦，點擊 BUY NOW 直接購買。

Office 2016 Pro 序號

然後按下右下方結帳。

Office 2016 Pro 序號

接著以訪客身份結帳。

Office 2016 Pro 序號

輸入帳單基本資訊。

Office 2016 專業增強版

很快的就到了付款的步驟啦，可以用 PayPay 也可以用 VISA 金融卡、信用卡來完成結帳。

DealNowPro

輸入完付款資訊，並確認金額無誤之後，就可按下左下方的「提交訂單」啦。

Office 2019 家庭版

Office 2016 Pro 序號

接著不管是在結帳頁面或是 Email 中都會收到訂單資訊。

Project Professional 2019

Email 收到訂單資訊後，約莫過 1~2 分鐘，就會收到對方寄來的序號、Office 載點。

Office 2019 學生版

Office 2016 Pro 序號

直接點擊連結，下載並安裝。

Office 2016 Pro 序號

安裝完畢後按下啟動，並將剛剛 Email 的序號複製貼上就可以啟動囉！

Visio Professional 2019

打開 Word 確認一下，在帳戶這邊確定已經啟動 Office 2016 Pro 專業增強版，並且可以順順的使用啦！下面幫大家整理好所有的優惠資訊，方便大家找到自己需要的：

①全年最低價 大爆殺48H：

Windows 10 專業版 --- 32/64位元作業系統，秒殺價 NT$318

Windows 10 家庭版---32/64位元作業系統，秒殺價 NT$338

辦公軟體 Office 2016 專業增強版 ：秒殺價 NT$816

辦公軟體   ：秒殺價 NT$1,038

Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$898

Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$866

Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$1,160

Windows 10 家庭版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 ：秒殺價 NT$1,086

②精選熱賣產品 7折特惠，使用折扣碼：MIDY30

1. Windows10 系統：

Windows 10 家庭版---32/64 位元，2 台電腦授權，7 折價 NT$585

Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統，2 台電腦授權 NT$536

Windows 10 專業版---32/64 位元作業系統，5 台電腦授權 NT$1,053

Windows 10 家庭版---32/64 位元，5 台電腦授權 NT$1,114

Windows 10 企業版 2019 長期服務版本---1 台電腦授權 NT$388

2. Office2019

Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶，7 折價 NT$1,180

Office2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本 ，7 折價 NT$2,145

Office 2019 專業增強版---5 台電腦授權，7 折價 NT$3,512

專案管理軟體專業版 Project Professional 2019 --- 1 用戶，7 折價 NT$801

流程圖製作軟體專業版 Visio Professional 2019 --- 1 用戶，7 折價 NT$786

3. Office 2016 & office 365

Office 365 適用於多台設備---1 台設備授權帳戶，7 折價 NT$501

Office 2016 家庭版和學生版---1用戶， 7折價 NT$885

Office2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本， 7 折價 NT$1,405

Office 2016 專業增強版---5 台電腦授權，7 折價 NT$2,378

Office 365 適用於多台設備---5 台設備授權帳戶，7 折價 NT$741

專案管理軟體專業版 Project Professional 2016 --- 1 台電腦授權，7折價 NT$608

流程圖製作軟體專業版 Visio Professional 2016 --- 1 台電腦授權，7 折價 NT$608

Office 2016 專業版關聯式資料庫管理系統---1 台電腦授權，7 折價 NT$646

Office 365 與 Windows 10 專業版版捆綁銷售產品，7 折價 NT$749

Office 365 與 Windows 10 家庭版捆綁銷售產品， 7 折價 NT$772

3，殺毒軟體：七折優惠，使用折扣碼：MIDY30

McAfee Antivirus - 1 PC - 1 Year： 7 折價 NT$936

Avast Internet Security - 1 PC - 1 Year： 7 折價 NT$1,405

Kaspersky Internet Security Multi Device - 1 Device - 6 Months ： 7 折價 NT$468

Office 載點：

Office 2016 Proplus
Office 2019 Professional Plus

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