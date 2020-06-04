Office 2019 台幣 950 元入手實測

Office 是上班族群與學生都不能缺少的文書工具，不管是寫文件或是交報告大家都習慣打開 Word、Excel 或是 PowerPoint，微軟主推的 Office 365 功能雖然豐富，不過必須每月或是每年付款，我想這不是很多人想要的，可以買斷的 Office 2019 對大家來說或許是更好的選擇，這次在網路上看到 MMORC 購物平台推出的 Office 2019 專業增強版優惠非常實在，原本要價兩千多塊 Office 2019，現在只要台幣 950 元就可以買到，這是我目前看過最優惠的價格了！這是真的嗎？真的有辦法買到嗎？本篇文章替大家實際測試看看！

您在意版權問題嗎？請先看看

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

MMORC 平台目前有哪些優惠？

以我自己周遭同事朋友的狀態來看，坦白說大部分的人都可以接受購買產品授權，不過若是高額的軟體授權大家可能就會抗拒，尤其像是 Windows、Office 其實是可以便宜購買的，對個人來說可以省下非常多的成本，大家也都想要購買可以合法啟動的軟體授權，更會避免使用盜版的困擾，帶大家來看看目前 MMORC 有哪些優惠呢？

以系統與文書軟體來說折扣碼「TMS56」可以有 56%OFF 的優惠！除了 Office 2019 專業增強版之外，還有與 Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 或是 Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus 的超值組合，Office 2019 專業增強版折扣後是 950 元，若是搭配 Windows 10 Pro 來購買的話，等於 Windows 10 Pro 只要 179 元ㄟ，大家省去一頓小火鍋就可以囉～有哪些 56%OFF 的優惠產品呢？

 產品 原價 折扣碼 成交價
辦公軟體 Office 2019專業增強版 台幣 2160 元 TMS56 台幣 1031 元
Windows 10 專業版 + Office 2019 專業版 台幣 2567 元 台幣 1129 元
Windows 10 專業版+ Office 2016 專業版 台幣 1982 元 台幣 872 元
Microsoft Office 365 Pro Plus Global 台幣 1004 元 台幣 442 元
Windows 10 專業版+ Microsoft Office 365 Pro Plus Global 台幣 1375 元 台幣 605 元

以下來替大家實際測試購買流程，以購購買 Office 2019專業增強版 為範例：

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 進入頁面之後，看到 Office 2019 專業增強版的價格為為 USD 72.25，Add Cart 先加入購物車。

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 點選 Place Order 繼續，第二個步驟還沒有輸入折扣碼，請不用擔心唷！

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 接著輸入 TMS56 的折扣碼之後點選 Apply Coupon。

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 原本 72.25 USD 的價格變成 31.79 USD，換算成台幣只要 950 元，真的是相當相當的便宜。下面有許多的付款方式，大家選擇自己習慣的即可，之後在下方填入自己的電子信箱，最後點選 Confirm And Place Order 來下訂單結帳。

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 購買完成後會看到以上畫面，點選 Extract Your Key 來取得購買的序號。

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 點完一次 Extract Your Key 之後再點一次 Extract Your Key。

Office 2019 台幣 950 元入手實測

△ 接著就可以順利取得 Office 2019 專業增強版的序號囉！

Office 2019 如何安裝與啟用授權

Office 2019 Pro Plus

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

Office 2019 Pro Plus

△ 將信箱中的序號輸入，微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 Pro Plus 軟體囉！
 
Office 2019 Pro Plus

△ 跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等，全部都是 Office 2019 Pro Plus 授權版啊！確定可以正常啟動沒有問題。

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MMORC 是否推薦購買呢？

替大家實測 MMORC 的購買流程，也確實收到序號，可以透過微軟網站啟動，唯一的限制是這是單一電腦的版本，所以若是有多台電腦，可能每台電腦都要購買授權唷！不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 MMORC 的確是可以購買到 Office 2019 能在台灣啟動的序號，那大家是否要在 MMORC 購買便宜序號就請大家自行斟酌，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析。

還有 40% 的優惠別錯過

產品 原價 折扣碼 成交價
Windows 10 Pro Key 15.29 USD TMS40 9.17 USD
McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global 15.69 USD 9.41 USD
McAfee Antivirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global  31.99 USD 19.99 USD
McAfee LiveSafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global 51.29 USD 30.77 USD
Kaspersky Total Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global 20.99 USD 12.59 USD
Kaspersky Total Security 2020 3 Devices 1 Year Digital Code Global 28.99 USD 17.39 USD
ESET NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global 18.99 USD 11.39 USD
ESET Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global 20.05 USD 12.03 USD
AdLock 2020 5 Devices 1 Year Digital Code Global 19.59 USD 11.75 USD

如果購買中或購買後有任何序號問題，可以利用 MMORC 客服信箱取得求助。
客服信箱：support@mmorc.com

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