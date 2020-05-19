Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

夏天已經到了嗎？竟然已經有辦公軟體的夏日半價優惠活動～不管是 Office 2019 Professional Plus 或是 Office 2016 Professional Plus 都是半價優惠，分別只要台幣 1031 元與 658 元就可以入手，文書工具是上班族與學生必備的電腦文書軟體，我也曾經當過學生，我也曾經不想花錢，與其常常在那邊找破解找盜版，不如自己來買一套正版的，本篇將與替大家實測這次的優惠是否真的能夠購買？是否真的可以在台灣啟動使用？小編沒有分潤抽成，都是直接把佛心資訊驗證一下，還有 Windows 10 Pro + Office 2019 Pro 的組合，稍微算一下與直接購買的 Office 2019 的價差，等於 Windows 10 Pro 只要台幣 129 元就可以買到，一起買也很划算！要如何購買也替大家實際操作了一次，若有心想購買的話，可以當成參考。

全場辦公軟體半價優惠有哪些？

活動資訊參考：https://bit.ly/3bDCr92

Office 2019 系列產品
產品 折扣碼 成交價
辦公軟體 Office 2019 專業增強版---1 用戶 OFFICE50 台幣 1301 元
Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 台幣 1160 元
Windows 10 家庭版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 台幣 1087 元
辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶 台幣 843 元
專案管理軟體專業版 Project Professional 2019 --- 1用戶 台幣 572 元
Office 2016 系列產品
產品 折扣碼 成交價
辦公軟體 Office 2016 專業增強版 OFFICE50 台幣 658 元
Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 台幣 774 元
Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 台幣 742 元
辦公軟體 Office 2016 家庭版和學生版---1用戶 台幣 632 元
專案管理軟體專業版 Project Professional 2016 --- 1台電腦授權 台幣 435 元
Office 365 系列產品
產品 折扣碼 成交價
辦公軟體 Office 365 適用於多台設備---1 台設備授權帳户 OFFICE50 台幣 429 元
Mac Office 系列產品
產品 折扣碼 成交價
辦公軟體 Office 2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本 OFFICE50 台幣 1532 元
辦公軟體 Office 2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本 台幣 1003 元

Office 2019 專業增強版購買流程參考

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 這次替大家實測購買 Office 2019 專業增強版（走這裡），進入頁面之後點 BUY NOW 進入購物車，原價要 2062 元，不過不用太緊張，好康馬上就要來了！

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 進入購物車之後，在優惠券代碼輸入 OFFICE50 之後點選使用優惠券。

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 接著就可以看到價格更新成 1031 元，點選右邊的結帳繼續。

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 結帳能以訪客身分結帳，或是註冊帳號，若已經有帳號登入即可。

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 我個人是建議註冊帳號，這樣購買比較有依據，註冊步驟也並不複雜，必要欄位填寫後就可以註冊了！

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 註冊或是登入帳號之後，付款有刷卡的選項，支援 VISA 與 MasterCard，此外也支援 PayPal 的付款，點選要付款的方式後繼續。

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 最後結帳前在確認一次價格，要是 1000 多元才划算唷！提交訂單之後就會進入付費程序。

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 完成付款之後就會得到訂單編號，代表購買已經完成。上班族群少吃一頓大餐、學生族群少吃兩頓大餐，Office 2019 專業增強板就可以自己買。

Office 2019 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 同時應該也會在信箱內收到確認信，確認這次購買的內容與訂單編號。再過一下就會收到 Office 2019 Professional Plus 的序號，接下來就可以透過線上認證安裝囉！

線上購買的 Office 2019 真的可以？下載與啟動實測

以上替大家實測了 Office 2019 購買的過程，在台灣是可以順利啟動的嗎？啟動之後是否是正版呢？接下來就是實測下載與啟動的部分，到底能否更買我只能說大家自己決定，畢竟這不是台灣的正式管道，在商業立場的角度上是衝突的，因為在台灣正式管道購買就是頗貴的，所以本篇我也是基於測試的立場，提供給大家給參考，我不否定也不推薦唷！我自己以前也有在國外網站購買的經驗，是都一直使用沒有問題的，唯一限制可能就是只能安裝在一台電腦上，若是第二台電腦就額外購買授權，這點大家要留意囉！

Office 2019 Pro Plus

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

便宜的 Office 2016 如何買？哪裡買？

△ 接著將剛剛取得的序號輸入，輸入之後她會開始驗證，驗證過後就可以選擇國家或地區與你的語言，我是選擇台灣的繁體中文版本，依序下一步繼續。 最後就可以看到立即下載，下載下來的安裝檔案是包含有序號的，所以就執行安裝檔案來進行安裝。
 
Office 2019 Pro Plus

△ 跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等，全部都是 Office 2019 Pro Plus 授權版啊！確定可以正常啟動沒有問題。

還有沒有系統優惠呢？

產品 折扣碼 成交價
Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統 Deal30
（七折）		 台幣 318 元
Windows 10 家庭版---32/64 位元作業系統 台幣 344 元

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

最後還是要提醒大家：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，所以購買之前自己斟酌，本站以實測的角度來分享。

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