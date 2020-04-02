買電腦要安裝系統與電腦必備軟體，那麼安裝 Windows 與 Office 是絕對不能少的，既然網路上可以找到很多便宜的折扣，有 Windows 10 專業版、Windows 10 家用版、Office 2016 專業增強版、Office 2016 家用學生版、Office 2019 專業增強版、Office 2019 家用學生版等等，那麼到底怎麼買會比較划算，一起買是不是有比較多優惠呢？本篇帶大家來比較看看，而到底國外網路上購買的序號是否可以啟用呢？也來帶大家實測看看，有需求的朋友們可以趁此參考看看唷！

△ 目前我收到的主要優惠是 Windows 10 專業版 + Office 2016 家用學生版的組合 ，價格約為台幣 1250 元，這價格大家可以接受嗎？假若組一台文書電腦加螢幕大概也要 15000 元，若自己花費 1250 元可以安裝好 Windows 10 專業版與文書必備的 Office 2016 家用學生版，我個人覺得是很划算的事情，進入購買頁面之後，點選 Buy Now 來繼續購物流程。不過或許也是有人有些疑慮，網路購買的序號可靠嗎？真的是正版序號嗎？

△ 以前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

△ 這個組合是沒有折扣碼的，所以在下方 Coupon 的就不用輸入，不過等等還會列一些有折扣碼的產品，到時候就需要輸入折扣碼唷！

△ 滑鼠繼續往下滾動，可以發現支援非常多種付款方式，也包含大家所常用的信用卡，之後再下方填入自己的電子信箱，這樣購買後才可以將資訊提供給您，所以也請記得不要填錯了唷！完成填寫和確定金額之後，點選 PAY NOW 立即來付款。

△ 若沒有意外應該就可以看到訂單編號，同時也會在信箱內收到購買成功的信件。

△ 過不久就可以收到包含序號的信件，不過我這次收到的信件既然出包了！！！序號的地方都是空白的，還好下方有 contact us 可以直接聯繫線上客服人員。

△ 我在下午的時刻測試，客服人員算是很即時的就回應了，簡單說明我沒有收到序號，馬上就把序號直接傳遞給我了，這個就得自己好好收好囉！

Windows 和 Office 一起買有比較便宜嗎？

先來帶大家看看這次到哪些活動優惠？

我這次購買的組合是 Windows 10 專業版 + Office 2016 家用學生版，我結帳的金額大約是台幣 1250 元，不過以上方的優惠加折扣來看，購買 Windows 10 專業版（315 元）加上 Office 2016 家用學生版（524 元）其實只要 839 元就可以了啊！所以好像分開來買會更划算，所以購買之前要多注意比較一下，雖然價格已經非常便宜了，但是還是要更精打細算一點唷！

買了沒有問題嗎？

替大家實測 U2KEY 的購買流程，也確實收到序號，雖然是寫零售版，不過有寫這是單一電腦全新安裝使用，而且確實可以在台灣地區安裝使用，不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 U2KEY 的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，而且確實是可以啟動的，那大家是否要在 U2KEY 購買便宜序號就請大家自行斟酌，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析，若是遇到無法順利啟動的問題，也請聯絡 U2KEY 的客服解決。

如何下載 Windows 10 光碟？

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：

Office 2019 如何安裝與啟用授權

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

△ 將信箱中的序號輸入，微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 軟體囉！跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等，全部都是 Office 2019 授權版啊！確定可以正常啟動沒有問題。

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