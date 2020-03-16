去介紹過過能取代 Photoshop 與 Lightroom 的 Luminar 2018，不知道是否有人上手呢？這次限時免費的是更新的版本 Luminar 3，不過依然並不是最新版本，目前最新版本是 Luminar 4，不過我覺得 Luminar 3 已經很強大囉！之前說過很多人編修圖片都是使用 Photoshop 加上 Lightroom 的無雙大絕，Luminar 就是可以結合兩個軟體優勢的圖片瀏覽、風格與繪圖軟體，內建了智能選項，譬如說天空顏色的演算、人像的優化等等，對一般用戶來說更有方便的濾鏡選擇，繁體中文版本很適合大家使用唷！

△ 進入活動面之後輸入自己的名稱與信箱，下方的選項也勾選起來，最後點選下方的綠色按鈕。

△ 之後去收信會看到一封看不懂得確認信，點選藍色的按鈕就對了！

△ 接著會再收到一封信，理論上馬上就會收到軟體下載以及這次 Luminar ３ 的活動序號，Windows 安裝版與 Mac 版都可以在文末直接下載。

△ 軟體安裝步驟就不多說了！開啟軟體之後可以直接啟動 Luminar 3，不過會是七天的試用版本。

△ 開啟軟體時會有簡單的使用介紹，Luminar 3 可以成為電腦內的圖片瀏覽器，瀏覽效果也非常的好。

△ 可以在電腦內加入自己放圖片的資料夾，並不用通通都放在一起也沒有關係，這是有建立資料庫的管理模式，可以對照片做星星的評比，或是加入最愛的標示，未來管理圖片會更方便。

△ 內建各種濾鏡效果，這些效果都非常有意境唷！

△ 當然也不缺乏專業的色彩調整工具。

△ 有部的工作區域，可以套用不同的類型的攝影濾鏡。

△ 內建分享照片功能，讓你要分享照片快速又方便。

△ 開啟軟體後點選左上方的「立即購買」。

△ 跳出購買視窗之後點選右下角的啟動。

△ 可以看到目前試用天數只有七天，接下來點選啟動。

△ 輸入剛剛取申請的信箱與收到的序號，就可以啟用囉！接下來操作教大家囉～

更多使用介紹：https://skylum.com/luminar-3

Windows 安裝版：

Luminar3_Setup.exe（GOOGLE下載）

Luminar3_Setup.exe（1DRV下載）

Luminar3_Setup.exe（MEDIAFIRE下載）

Luminar3_Setup.exe（RAPIDGATOR下載）

Luminar3_Setup.exe（MEGA下載）

檔案大小：2.83 MB

Mac 版本：

Luminar3Installer.zip（GOOGLE下載）

Luminar3Installer.zip（1DRV下載）

Luminar3Installer.zip（MEDIAFIRE下載）

Luminar3Installer.zip（RAPIDGATOR下載）

Luminar3Installer.zip（MEGA下載）

檔案大小：18.44 MB