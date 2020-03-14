本站已經好一陣子沒有發布便宜的 Windows 10 Pro 與 Office 相關文章，但是還是常常會收到網友們的訊息，會問說什麼時候會有優惠？代表有需求的人還是很多的！最近收到了 U2KEY 的優惠訊息，Windows 10 Pro 只要台幣 343 元、Office 2016 Pro Plus 只要台幣 798 元、Office 2019 Pro Plus 只要台幣 1438 元，如此便宜的授權買起來有沒有問題呢？真的可以購買收到序號嗎？台灣微軟是否能啟用呢？使用上否有限制呢？帶大家來探討一下吧！

台灣微軟怎麼說？

我以前也是跟大家說 序號能啟用就是正版 ，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

U2KEY 真的能購買嗎？實測

我所接收到的優惠價格如下：

Extra 20% OFF discount code for OFFICE 2016 Pro Plus ： EZ20

Microsoft Office 2016 Professional Plus Retail Key ：$26.39（台幣 798 元）

https://www.u2key.com/microsoft-office-2016-professional-plus-retail-key.html

： ：$26.39（台幣 798 元） https://www.u2key.com/microsoft-office-2016-professional-plus-retail-key.html Extra 27% OFF discount code for the following products ： EZ27

Windows 10 Professional Retail Key ：$11.35 （台幣 343 元）

https://www.u2key.com/windows-10-professional-retail-key.html

： ：$11.35 （台幣 343 元） https://www.u2key.com/windows-10-professional-retail-key.html Windows 10 Home Retail Key ：$10.79（台幣 326 元）

https://www.u2key.com/windows-10-home-retail-key.html

：$10.79（台幣 326 元） https://www.u2key.com/windows-10-home-retail-key.html Microsoft Office 2016 Home and Student Key ：$18.91（台幣 572 元）

https://www.u2key.com/microsoft-office-2016-home-and-student-key.html

：$18.91（台幣 572 元） https://www.u2key.com/microsoft-office-2016-home-and-student-key.html Microsoft Office 2019 Professional Plus Retail Key ：$47.56（台幣 1438 元）

https://www.u2key.com/microsoft-office-2019-professional-plus-retail-key.html

：$47.56（台幣 1438 元） https://www.u2key.com/microsoft-office-2019-professional-plus-retail-key.html Microsoft Office 2019 Home and Student Key ：$25.92（台幣 784 元）

https://www.u2key.com/microsoft-office-2019-home-and-student-key.html

△ 我以購買 Windows 10 Pro 來實測，進入頁面後的價格為 15.76 美金，接著我直接點選 BUY NOW。

△ 進入結帳頁面後可以在下方輸入 EZ27 的折扣碼之後點選 redeem。

△ 之後價格就會更新成 11.35 美金，換算成台幣只要 343 元而已，付款方式有支援 PayPal 與信用卡等等等。

△ 之後在下方輸入可以聯繫的電子信箱，之後 PAY NOW 完成付款即可。

△ 付款完成之後會有訂單編號，若是沒有註冊會員的話，訂單編號要自己留好，信箱裡面也會有一份。

△ 購買完成大概三分鐘之後，就會收到一封有 Windows 10 Pro 序號的信囉！

是否推薦購買呢？

替大家實測 U2KEY 的購買流程，也確實收到序號，不過網站並沒有說這是零售、OEM 或是 VLK 大量授權哪一種版本？不過每次一購買都是不同的序號，所以應該不是大量授權的版本，唯一的限制是這是 單一電腦全新安裝使用 ，而且確實可以在台灣地區安裝使用，不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 U2KEY 的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要在 U2KEY 購買便宜序號就 請大家自行斟酌 ，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析。

Windows 如何安裝？

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：

如何安裝 Office？

請前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。（此段以 Office 2019 來示範）

△ 通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是啟動完成的囉！

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