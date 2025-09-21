DTaskManager 1.57 進階版工作管理員

DTaskManager 1.57 進階版工作管理員

在日常使用 Windows 電腦時，工作管理員幾乎是我們最常打開的工具之一，無論是查看 CPU 使用率、結束當機程式，還是檢查系統效能都會用到。不過，內建的工作管理員也有不少限制：有些死當程式無法強制結束、想暫停而不是關閉的任務做不到、一次要結束多個程式還得逐一點擊。這些情境往往讓人感到無力。此時，一款更靈活的替代方案 DTaskManager 就顯得特別實用。它不僅能提供比內建工具更強大的進程控制能力，還具備多種強制終止方式、進程暫停/恢復，以及多任務同時操作等功能，讓你能真正掌控系統資源。

DTaskManager 核心功能亮點

  • 三種關閉程序的方式
    Termination Request：像是「請求結束」，溫和地通知程式自行關閉。
    Forced Termination（帶容錯）：標準的強制結束，允許部分程式對話框彈出。
    Ultimate Forced Termination：強制結束任何進程，甚至是系統進程，直接繞過權限限制。
  • 進程暫停與恢復
    就像 Linux 的 kill -STOP / kill -CONT，可以暫時凍結一個程式，待需要時再恢復。
    適合在你不想中斷工作流程（例如影片編碼、壓縮任務）時，暫時釋放系統資源。
  • 多進程同時操作
    可以一次選取多個程式並同時結束，省去逐一點擊的麻煩。
  • 無多餘確認提示
    相較於 Windows 的多層確認，DTaskManager 操作直接了當，效率更高。

適合的使用情境

  • 電腦突然卡頓：遇到惱人的「程式沒有回應」時，DTaskManager 能用「強制終止」一鍵清理。
  • 影片轉檔/大型任務暫停：不必中斷工作，只需暫停進程，待電腦空閒再恢復。
  • 一次關閉多個吃資源程式：如同時開了好幾個遊戲啟動器或瀏覽器分頁，DTaskManager 可同時結束，快速解放記憶體。
  • 系統維護：IT 工程師需要進階權限管理程式時，這款工具能做到內建 Task Manager 做不到的操作。

對於一般使用者來說，Windows 內建的 Task Manager 已足夠；但如果你需要更進階、更靈活的管理能力，DTaskManager 無疑是一款值得收藏的工具。它不僅能補足內建工作管理員的不足，還能提供像「暫停進程」、「強制結束系統進程」這些強大功能，特別適合 電腦重度使用者、工程師與系統維護人員。

http://dimio.altervista.org/eng/

免安裝版：
DTaskManager 1.57.7z（MEDIAFIRE下載）
DTaskManager 1.57.7z（GOOGLE下載）
DTaskManager 1.57.7z（1DRV下載）
DTaskManager 1.57.7z（MEGA下載）
DTaskManager 1.57.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：530 KB

8. Process Management
8. Process Management
业务流程管理（BPM）培训•第4堂-流程化组织变革和流程 ...
业务流程管理（BPM）培训•第4堂-流程化组织变革和流程 ...
[每月一號] 每個Windows用家都必需認識的工作管理員 ...
[每月一號] 每個Windows用家都必需認識的工作管理員 ...
超簡易步驟帶您如何將Windows程式預設以最高權限系統管理員執行 ...
超簡易步驟帶您如何將Windows程式預設以最高權限系統管理員執行 ...
如何開啟工作管理員（Windows 11 和10）
如何開啟工作管理員（Windows 11 和10）
业务流程管理（BPM）培训•第6堂-业务架构与流程架构
业务流程管理（BPM）培训•第6堂-业务架构与流程架构
2025 比 Windows 工作管理員更強大的免費進程管理工具
哇哇
哇哇
2025-09-21
All Posts

2025 比 Windows 工作管理員更強大的免費進程管理工具 相關文章

參考內容推薦

Process Explorer v16.20 進階版的「工作管理員」 _ 重灌狂人

2016/11/18 更新：軟體版本更新至 v16.20 最新版。 Process Explorer是一個類似Windows「工作管理員」的程式，主要功能就是列出目前電腦中正在運行的全部程式以及跟運行中程式相關的全部詳細資料，讓我們可以在簡單的圖表與清單中

DTaskManager － 進階的工作管理員

2009年11月25日 - DTaskManager 是一款免費的『進階版工作管理員』，它允許使用者在所提供的視窗中觀看每一個程序的原始所在位址、佔用記憶體大小、 CPU 資源&nbsp;...

進階版工作管理員_DTaskManager 2.0 繁體綠化版@ Never give up ...

DTaskManager是一款系統工具，具有獨立的任務管理器引擎，可以實現Windows的任務管理器所不能完成的任務。軟件可以用三種不同的模式關閉進程，並可以像&nbsp;...

工作管理員怎麼開

DTaskManager 強化版進階版工作管理員@免安裝中文版 - 簡 … sofun.tw 不知道大家是否有個經驗，當某個程式當住時，都會按CTRL+AIT+DEL呼叫工作管理員，把沒有反應的程式給關掉，但有時候就是怎麼關也關不掉，現在介紹給你一套好軟體DTaskManager 超級 ...

電腦資訊 - Page 49 of 61

DTaskManager 強化版進階版工作管理員@ 免安裝中文版 不知道大家是否有個經驗，當某個程式當住時，都會按CTRL+AIT+DEL呼叫工作管理員，把沒有反應的程式給關掉，但有時候就是怎麼關也關不掉，現在介紹給你一套好軟體DTaskManager 超級工作管理員 ...

工作管理員

DTaskManager 強化版進階版工作管理員@免安裝中文版 - 簡 … sofun.tw 不知道大家是否有個經驗，當某個程式當住時，都會按CTRL+AIT+DEL 呼叫工作管理員 ...

DTaskManager 進階工作管理員（正體中文免安裝版）

DTaskManager 是一款功能強大，體積小巧且可完全取代 Windows 工作管理員的進階工具。主要功能包括可同時終止多個應用程式、可強制終止應用程式 、可暫停程式及恢復程式、提供 CPU 效能及記憶體的使用狀態，使用者可以透過

【下載】進階版(CTRL+AIT+DEL) 工作管理員DTaskManager 2 繁體 ...

遇到程式當掉時,一定會按下CTRL+AIT+DEL的組合鍵,叫出WINDOWS內建的工作管理員,結束沒有回應的程式,但是大部分的情形,按了N次[終止程式]按鈕,卻還等不到&nbsp;...

DTaskManager 強化版工作管理員軟體下載@免安裝中文版

DTaskManager 強化版工作管理員軟體下載@ 免安裝中文版 作者： 噹洛 | 日期： 2015-10-03 | 分類： 免安裝, 系統工具 軟體名稱：DTaskManager 強化版系統工作管理員 ...

DTaskManager 進階工作管理員（正體中文免安裝版）

2016年10月9日 - DTaskManager 是一款功能強大，體積小巧且可完全取代Windows 工作管理員的進階工具。主要功能包括可同時終止多個應用程式、可強制終止&nbsp;...