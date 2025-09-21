DTaskManager 1.57 進階版工作管理員
- 三種關閉程序的方式
Termination Request：像是「請求結束」，溫和地通知程式自行關閉。
Forced Termination（帶容錯）：標準的強制結束，允許部分程式對話框彈出。
Ultimate Forced Termination：強制結束任何進程，甚至是系統進程，直接繞過權限限制。
- 進程暫停與恢復
就像 Linux 的 kill -STOP / kill -CONT，可以暫時凍結一個程式，待需要時再恢復。
適合在你不想中斷工作流程（例如影片編碼、壓縮任務）時，暫時釋放系統資源。
- 多進程同時操作
可以一次選取多個程式並同時結束，省去逐一點擊的麻煩。
- 無多餘確認提示
相較於 Windows 的多層確認，DTaskManager 操作直接了當，效率更高。
適合的使用情境
- 電腦突然卡頓：遇到惱人的「程式沒有回應」時，DTaskManager 能用「強制終止」一鍵清理。
- 影片轉檔/大型任務暫停：不必中斷工作，只需暫停進程，待電腦空閒再恢復。
- 一次關閉多個吃資源程式：如同時開了好幾個遊戲啟動器或瀏覽器分頁，DTaskManager 可同時結束，快速解放記憶體。
- 系統維護：IT 工程師需要進階權限管理程式時，這款工具能做到內建 Task Manager 做不到的操作。
對於一般使用者來說，Windows 內建的 Task Manager 已足夠；但如果你需要更進階、更靈活的管理能力，DTaskManager 無疑是一款值得收藏的工具。它不僅能補足內建工作管理員的不足，還能提供像「暫停進程」、「強制結束系統進程」這些強大功能，特別適合 電腦重度使用者、工程師與系統維護人員。http://dimio.altervista.org/eng/免安裝版：
DTaskManager 1.57.7z（MEDIAFIRE下載）
DTaskManager 1.57.7z（GOOGLE下載）
DTaskManager 1.57.7z（1DRV下載）
DTaskManager 1.57.7z（MEGA下載）
DTaskManager 1.57.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：530 KB