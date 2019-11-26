PornＨub 感恩節活動

Pornhub 每年在感恩節都會推出驚喜，今年除了 Premium 讓你免費看 7 天外，還推出超殺優惠，於 11/29~12/2 限時四天，只要 299 美元 ( 大約台幣 9000 元 )，就能享有 PornＨub Premium 終身會員資格，PornＨub Premium 好處是無廣告、1080P 高畫質、超過 10 萬部獨家影片、日日更新 HD 影片，至於這樣到底划不划算？下面小編算給你看，只能給你小提示，不買吃虧的是自己，老司機們上啊！

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PornＨub 感恩節活動

△ 現在進入 PornHub 網站，為期 7 天的 PornHub Premium 免費體驗，只要輸入帳號、密碼、Email 就可以開始體驗免費帳號與 Premium 帳號的不同。

平日沒有優惠時，月費多少錢？終身方案值得買下去嗎？

PornHub Premium 平常訂閱費用為一個月 9.99 美元，一年大約 120 美元。而這次感恩節所推出的活動為 299 美元的終身方案，也就是說看不到 3 年你就會回本，然後一輩子看下去，終身受惠！

這麼優惠的活動，只有 11/29~12/2 限時四天，要我用這 4 天決定這輩子，我知道很難，但是身為老司機，肯定要訂下去的啊！（活動於 11/29 開跑）

傳送門：PornHub Premium 終身 299 USD 方案

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