灌籃高手之籃框對話

你是《灌籃高手》迷嗎？現在你有機會看著櫻木花道在自己面前練球了！井上雄彥公司 Flower 推出 App《SLAM DUNK Talkin’to the Rim》灌籃高手之籃框對話，透過 AR 擴增實境，將櫻木花道練球的英姿搬到你面前，iOS 及 Android 兩大平台都同步上架，雖然不是免費下載，但只要台幣 66 元就能欣賞，對於《灌籃高手》粉絲來說，根本是值回票價！

SLAM DUNK Talkin to the Rim

△ 小編這裡就用 Google Play 來作為示範，下載需要收費 66 元，下載後如果覺得不滿意，可以按下退費，退費後 App 也會自動解除安裝。

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△ 這款 App 打開之後一共有三種模式，分別為：AR MODE、PARK MODE、ALBUM MODE。以下一一為大家做介紹：

AR MODE

櫻木花道App

△ AR MODE 可以在現實世界中選擇喜歡的角度去觀賞櫻木花道練習籃球的姿態。 不管是在你家裡、公園、操場、體育館等任何地方啟動，開啟 AR MODE 讓手機畫面辨識到地板後，會自動出現 7.5m 距離的籃框，可以移動鏡頭選擇喜歡的位置後開始。相機裡面熟悉的背景，也會被風格化為漫畫風，與櫻木花道合而為一。

系統要求：支援最新款 ARCore 設備，支援 Android7 以上的機種。iPhone SE 或更高版本、iOS11 或更高版本

灌籃高手 App

△ 籃框出現之後，就可以自由移動手機鏡頭，來欣賞櫻木花道練球的模樣啦！在一旁靜靜的看著他練球，有一種療癒的感覺啊。

PARK MODE

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櫻木花道練球

△ PARK MODE 模式可以選擇自己喜歡的角度去觀賞在公園練習籃球的櫻木花道。此模式就跟 AR 沒有關係，就是直接觀看櫻木花道在練球的畫面。最後的 ALBUM MODE 是能夠將 AR MODE 喜歡的瞬間拍攝並保存下來，能保存 5 秒動畫分享給好友，觸碰畫面右側即會出現攝影截圖按鈕。

下載：
灌籃高手之籃框對話（Google Play 下載）
灌籃高手之籃框對話（App Store 下載）

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